‘পৃথিৱীত বহুত কথাই উন্মোচিত হৈছে : এইবোৰ অসহ্যকৰ’- প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই শেহতীয়া এক ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত বৰ্তমানৰ বিশ্ব পৰিস্থিতিক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । সকলোবোৰ বৰ কঠিন আৰু অসহ্যকৰ বুলি অভিহিত কৰিছে ৷
হায়দৰাবাদ : বিশ্বখ্যাত তাৰকা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই তেওঁৰ শেহতীয়া ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত বৰ্তমানৰ গোলকীয় পৰিস্থিতিক লৈ মন্তব্য কৰিছে । তেওঁ কয় যে বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে বহুতো দুখজনক ঘটনা ঘটি আছে, যিবোৰ স্বচক্ষে দেখিবলৈ পোৱাটো অতি কঠিন আৰু মানসিকভাৱে অতি গধুৰ অনুভৱ হৈছে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ইৰাণ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত চলি থকা উত্তেজনা আৰু সংঘাতৰ দিশলৈ আঙুলিয়াই এই দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ।
পিছে ফাকুৱা বা হোলীৰ এই শুভ ক্ষণত গোলকীয় তাৰকাগৰাকীয়ে এনে এক শক্তিশালী ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে যিয়ে অশান্তিৰ মাজতো মানুহক আশাৰ পোহৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই শ্বেয়াৰ কৰা ফটোখনত হোলিকা দহনৰ বাবে জ্বলাই দিয়া এটা বিশাল অগ্নিকুণ্ড দেখুওৱা হৈছে । এই ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে: "বৰ্তমান পৃথিৱীৰ বুকুত বহুতো দুখজনক ঘটনা ঘটি আছে । এই সকলোবোৰ অতি কঠিন আৰু বেদনাদায়ক । তথাপিও, পোহৰৰ সদায় এক শক্তি থাকে যিয়ে আমাক সঠিক পথ দেখুৱায় । অশুভ শক্তিৰ বিনাশ কৰি শুভ শক্তিৰ জয়গান গাওঁ আহক । #HolikaDahan"
হোলিকা দহন কি ?
প্ৰাচীন হিন্দু ধৰ্মীয় পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি, ফাকুৱাৰ আগদিনা এই 'হোলিকা দহন' উদযাপন কৰা হয় । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সমাজৰ পৰা অশুভ শক্তিক নাশ কৰি সত্য আৰু ন্যায়ৰ জয় সাব্যস্ত কৰা । ই মানুহৰ মাজত ইতিবাচক চিন্তা, বিশ্বাস, ধৰ্ম আৰু সত্যৰ জয়ক প্ৰতিফলিত কৰে ।
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ আগন্তুক ছবি
পেছাদাৰী ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা বৰ্তমান তেওঁৰ নতুন চিনেমাৰ বাবে সাজু হৈছে । বিখ্যাত পৰিচালক এছ. এছ. ৰাজামৌলীৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই বহু প্ৰত্যাশিত ছবিখনৰ নাম হৈছে 'বাৰাণসী' (Varanasi) । এই ছবিখনত তেওঁৰ বিপৰীতে দক্ষিণৰ তাৰকা মহেশ বাবুৱে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব ।
নিউয়ৰ্কৰ ব্যস্ত ৰাজপথত প্ৰিয়ংকাৰ চমক
কেইদিনমান পূৰ্বে নিউয়ৰ্ক চহৰৰ অতি ব্যস্ত ৰাজপথত প্ৰিয়ংকাক এক আকৰ্ষণীয় ৰূপত দেখা গৈছিল । চহৰখনৰ ভিৰৰ মাজতো তেওঁৰ ষ্টাইল আৰু সৌন্দৰ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত কেইবাখনো সুন্দৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰিয়ংকাই লিখিছে, “Couture chaos. NYC edition ৷” ফটোকেইখনত তেওঁক সম্পূৰ্ণ বগা সাজপাৰৰ লগত এটা বিলাসী নোমাল কোট পৰিধান কৰা দেখা গৈছে । ৰাজপথৰ পথচাৰীসকলৰ মাজত তেওঁক অনায়াসে জিলিকি থকা দেখা গৈছিল ।
বলীউডৰ পৰা হলীউডলৈ যাত্ৰা
হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতত প্ৰায় ১০ বছৰ ধৰি কাম কৰাৰ পিছত, প্ৰায় এক দশক পূৰ্বে প্ৰিয়ংকাই বলীউডৰ পৰা হলীউডলৈ নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । বলীউডত তেওঁ 'ঐতৰাজ' (Aitraaz), 'ফেশ্বন' (Fashion), আৰু 'মুঝছে শাদী কৰোগী' (Mujhse Shaadi Karogi) ৰ দৰে বহুতো হিট ছবি উপহাৰ দিছে ।
