ETV Bharat / entertainment

প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই শ্বেয়াৰ কৰিলে শ্ৰীদেৱীৰ জীৱনী 'Empress'ৰ কভাৰ; আৱেগিক হৈ পৰিল স্বামী বনী কাপুৰ

প্ৰয়াত অভিনেত্ৰী শ্ৰীদেৱীৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ বিশেষ উপহাৰ; মুকলি কৰিলে জীৱনীমূলক গ্ৰন্থৰ প্ৰথম আভাস !

Priyanka Chopra shares an update on Sridevi's upcoming biography on her birth anniversary
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই শ্বেয়াৰ কৰিলে শ্ৰীদেৱীৰ জীৱনীমূলক গ্ৰন্থৰ বিশেষ খবৰ (Photo : IANS/ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কিংবদন্তী অভিনেত্ৰী শ্ৰীদেৱীৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই প্ৰয়াত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ জীৱন আৰু কৃতিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া বহুল প্ৰত্যাশিত জীৱনীমূলক গ্ৰন্থখনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী শ্ৰীদেৱী তেওঁৰ অনবদ্য অভিনয় আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আগবঢ়োৱা বিশাল অৱদানৰ বাবে আজিও সকলোৰে মনত অমৰ হৈ আছে । শ্ৰীদেৱীৰ এই বিশেষ দিনটোত তেওঁক স্মৰণ কৰি প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীৰ জৰিয়তে এই আগন্তুক জীৱনীখনৰ কাম কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে, তাৰ এক আভাস দিয়ে । এই কিতাপখনত শ্ৰীদেৱীৰ উজ্জ্বল কেৰিয়াৰ, ব্যক্তিগত জীৱনৰ যাত্ৰা আৰু তেওঁ এৰি থৈ যোৱা মহান ঐতিহ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ’ব ।

অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকাই কিতাপখনৰ ওপৰৰ বেটুপাতটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, য'ত লিখা আছে: "এম্প্ৰেছ- দ্য ডেফিনিটিভ বায়’গ্ৰাফী অফ শ্ৰীদেৱী .. "অতুলনীয় প্ৰতিভাৰ প্ৰতীক"—অমিতাভ বচ্চন, ধীৰাজ ইউ. কুমাৰ ।" ফটোখনৰ কেপশ্বনত তেওঁ লিখিছে, "অনন্য আৰু একক । আপোনাৰ অভাৱ বৰকৈ অনুভৱ কৰোঁ । নেদেখাজনৰ ঘৰত জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা #Sridevi #Empress….অতি সোনকালে আহি আছে ।" পৰৱৰ্তী সময়ত শ্ৰীদেৱীৰ স্বামী বনী কাপুৰে প্ৰিয়ংকাৰ এই পোষ্টটো নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰে ।

Priyanka Chopra shares an update on Sridevi's upcoming biography on her birth anniversary
প্ৰয়াত অভিনেত্ৰী শ্ৰীদেৱীৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ বিশেষ উপহাৰ (Photo : Instagram)

২০২৩ চনত 'ৱেষ্টলেণ্ড বুকচ' নামৰ প্ৰকাশন সংস্থাই শ্ৰীদেৱীৰ এখন চৰকাৰী জীৱনীমূলক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । 'শ্ৰীদেৱী: দ্য লাইফ অফ এ লেজেণ্ড' নামৰ এই কিতাপখনত ১৯৮০ আৰু ১৯৯০ ৰ দশকত ভাৰতীয় বাণিজ্যিক চিনেমাত ৰাজত্ব কৰা এইগৰাকী মহান তাৰকাৰ জীৱন আৰু কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হ’ব । নতুন লেখক ধীৰাজ কুমাৰে লিখা এই জীৱনীগ্ৰন্থখনত শ্ৰীদেৱীৰ ৰূপালী পৰ্দাৰ জীৱনৰ লগতে পৰ্দাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগত যাত্ৰাৰো এক বিতং খবৰ পোৱা যাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

এটা বিবৃতিত বনী কাপুৰে লেখক ধীৰাজ কুমাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে, শ্ৰীদেৱীয়ে তেওঁক নিজৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যৰ দৰেই জ্ঞান কৰিছিল । কুমাৰক এজন গৱেষক, লেখক আৰু স্তম্ভলেখক হিচাপে বৰ্ণনা কৰি বনী কাপুৰে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে যে, ধীৰাজ কুমাৰে শ্ৰীদেৱীৰ অসাধাৰণ জীৱন আৰু তেওঁৰ মহান ঐতিহ্যক ধৰি ৰাখিব পৰাকৈ এখন কিতাপ লিখি উলিয়াইছে ।

যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে, ২০১৮ চনৰ ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত ডুবাইত ৫৪ বছৰ বয়সত শ্ৰীদেৱীৰ আকস্মিক মৃত্যু হৈছিল । মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া, চান্দনী আৰু হিম্মতৱালাৰ দৰে ছবিত কৰা অভিনয়ৰ বাবে বিখ্যাত এইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু ঘটিছিল ।

অভিনেত্ৰী তথা আত্মীয় মহিত মাৰৱাহৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিবলৈ তেওঁ ডুবাইলৈ গৈছিল ৷ তাতে এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটো ঘটে । সেই সময়ৰ খবৰ অনুসৰি, শ্ৰীদেৱীয়ে নিজৰ হোটেলৰ কোঠাত মূৰ্চা গৈছিল । চিকিৎসকৰ এটা দলে পুনৰ তেওঁৰ চেতনা ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল যদিও তেওঁক বচাব পৰা নগ’ল । পিছত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় আৰু চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : শ্ৰীদেৱীৰ মৃত্যু হ’ব নোৱাৰে, তেওঁ যাদুৰ দৰে : সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালী

TAGGED:

প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট
ভাৰতীয় চিনেমাৰ ছুপাৰষ্টাৰ শ্ৰীদেৱী
বনী কাপুৰ
SUPERSTAR SRIDEVI BIOGRAPHY
PRIYANKA CHOPRA SRIDEVI BIOGRAPHY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.