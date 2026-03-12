কন্যা মালতীৰ নিৰাপত্তাক লৈ কিয় চিন্তিত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ? শেহতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰকাশ কৰিলে বিস্ফোৰক তথ্য

কন্যা মালতীৰ নিৰাপত্তাক লৈ কিয় চিন্তিত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ? শেহতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰকাশ কৰিলে বিস্ফোৰক তথ্য
তাৰকা সন্তানসকলৰ প্ৰতিটো খোজৰ ওপৰত সংবাদ মাধ্যম আৰু অনুৰাগীৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে । এই বিষয়টো লক্ষ্য কৰিয়েই প্ৰিয়ংকাই নিজৰ কন্যাক লৈ কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে।
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ পৰা হলীউডলৈ নিজৰ পৰিচয় গঢ়ি তোলা অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছ বৰ্তমান তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱন আৰু কন্যা মালতী মেৰীক লৈ যথেষ্ট চৰ্চাত থাকে । শেহতীয়া এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰিয়ংকাই মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ কিয় নিজৰ কন্যাক লাইমলাইট বা ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰে ।
কন্যাক লৈ বাঢ়িছে উদ্বেগ
'পিপল প’ডকাষ্ট'ৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত প্ৰিয়ংকাই কয় যে মালতী ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে এগৰাকী মাতৃ হিচাপে তেওঁৰ উদ্বেগও বৃদ্ধি পাইছে । তাৰকা সন্তান হোৱাৰ বাবে মালতীৰ প্ৰতিটো খোজৰ ওপৰত মানুহৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে । এই অতিৰিক্ত কৌতুহলৰ পৰা কন্যাক বচাই ৰাখি কেনেকৈ তাইৰ গোপনীয়তা সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি, সেইটোৱে এতিয়া প্ৰিয়ংকা আৰু নিকৰ বাবে ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
প্ৰিয়ংকাৰ মতে, প্ৰতিগৰাকী তাৰকাই নিজৰ সন্তানক লাইমলাইটৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ আঁৰত ব্যক্তিগত কাৰণ থাকে । তেওঁ মালতীক এক স্বাভাৱিক শৈশৱ উপহাৰ দিব বিচাৰে, য’ত কেমেৰাৰ জিলিকনি বা ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ চৰ্চাই কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে । বহু অভিনেত্ৰীৰ দৰে প্ৰিয়ংকাইও আগৰে পৰাই এই পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে যাতে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনটো ৰাজহুৱা চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ নপৰে । মুঠতে, মালতীৰ নিৰাপত্তা আৰু এক শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত ডাঙৰ-দীঘল হোৱাৰ স্বাৰ্থতে প্ৰিয়ংকা আৰু নিকে তেওঁক কেমেৰা আৰু লাইমলাইটৰ পৰা দূৰত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে ।
এটা ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা
প্ৰিয়ংকাই সাক্ষাৎকাৰটোত এটা ভয়ংকৰ ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰে । এবাৰ মালতী স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়ত এজন অচিনাকি ব্যক্তিয়ে তাইৰ পিছে পিছে গৈ ফোনৰ কেমেৰাৰে ভিডিঅ’ কৰি আছিল । এই ঘটনাটোৰ পিছতেই তেওঁলোকে মালতীৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰাৰ দৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাধ্য হয় ।
প্ৰিয়ংকাৰ আশা, মালতীয়ে যাতে আন পাঁচটি সাধাৰণ শিশুৰ দৰেই এক স্বাভাৱিক শৈশৱ উপভোগ কৰক ৷ প্ৰিয়ংকাই কয়, "মালতী ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি মাক-দেউতাক হিচাপে অলপ সলনি হৈছোঁ । তাই বাহিৰত ঘূৰি ফুৰি ভাল পায় আৰু আমি বিচাৰোঁ তাই সেইয়া মুক্তভাৱে উপভোগ কৰক ।" অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মূল লক্ষ্য হ’ল মালতীক এনেদৰে ডাঙৰ কৰা যাতে তাই কেতিয়াও জনসাধাৰণৰ সন্মুখত ভয় বা অস্বস্তি অনুভৱ নকৰে ।
প্ৰিয়ংকাই বিচাৰে যে তেওঁৰ কন্যাৰ জীৱনটো অতি সহজ-সৰল হওক । মানুহে তেওঁক লৈ কৌতুহলী হ’বই, কিন্তু প্ৰিয়ংকাই নিবিচাৰে যে সেই কৌতুহলৰ বাবে মালতীয়ে মানুহক ভয় কৰিবলৈ শিকক । তেওঁৰ মতে, পৃথিৱীত বহুত ভাল মানুহ আছে আৰু প্ৰিয়ংকাৰ নিজৰ জীৱনতো তেনে বহুতো ভাল বন্ধু-বান্ধৱী আছে । গতিকে তেওঁ বিচাৰে মালতীয়েও মানুহক সন্দেহৰ চকুৰে চোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সঠিক বিচাৰ-বিবেচনা কৰিবলৈ শিকক ।
তেওঁ লগতে স্পষ্ট কৰে যে তেওঁ নিজে ৰাজহুৱা জীৱন বাছি লৈছিল, কিন্তু মালতীয়ে ডাঙৰ হৈ একেই কাম কৰিব নে নাই, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে তাইৰ নিজৰ পছন্দ হ’ব ।
প্ৰিয়ংকা আৰু নিকৰ যাত্ৰা
২০১৮ চনত গায়ক নিক জোনাছৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা প্ৰিয়ংকাই ২০২২ চনত ছেৰ’গেচিৰ জৰিয়তে কন্যা মালতী মেৰীক আদৰণি জনাইছিল । বৰ্তমান এই তাৰকা দম্পতীয়ে অভিভাৱক হিচাপে এক নতুন অধ্যায় উপভোগ কৰিছে আৰু কন্যাৰ সুৰক্ষাকেই তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ অগ্ৰাধিকাৰ বুলি গণ্য কৰিছে ।
