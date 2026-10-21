দশেৰাত কন্যা মালতী মেৰীৰ কন্যা পূজন কৰে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, নিক জোনাছে
গ্ল’বেল আইকন প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছ আৰু গায়ক-স্বামী নিক জোনাছে ঘৰতে পৰম্পৰাগত পূজাৰে দশেৰা উদযাপন কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 12:41 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিদেশত দশেৰা উদযাপন কৰিলে দেশী গাৰ্ল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই ৷ ঘৰতে বনাই লোৱা মন্দিৰত স্বামী আৰু কন্যাৰ সৈতে দশেৰা উদযাপন কৰে তেওঁ ৷ পূজাভাগ সম্পন্ন কৰিবলৈ এজন পণ্ডিতো তেওঁলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল ৷
প্ৰিয়ংকাই কন্যা মালতী মেৰী চোপ্ৰা জোনাছৰ সৈতে তেওঁলোকৰ এই পাৰিবাৰিক উদযাপনৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰিছে । প্ৰিয়ংকা আৰু নিকে মিলি কন্যা পূজন কৰে । ই এটা হিন্দু পৰম্পৰা, য'ত কণমানি ছোৱালীক দুৰ্গা দেৱী হিচাপে পূজা কৰা হয় ।
কণমানি মালতীয়ে আইভৰী ৰঙৰ পৰম্পৰাগত সাজৰ লগত ‘জয় মাতা দি’ লিখি থোৱা ৰঙা স্কাৰ্ফ পিন্ধিছিল । নৱৰাত্ৰিৰ কন্যা পূজনৰ অংশ হিচাপে প্ৰিয়ংকা আৰু নিকক নিজৰ কণমানিৰ ভৰি ধুই থকা দেখা গৈছে ।
প্ৰিয়ংকাই নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত উদযাপনৰ ধাৰাবাহিক ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ ফটোসমূহত অন্তৰংগ পাৰিবাৰিক মুহূৰ্ত বন্দী হৈ আছে ৷
এখন ফটোত পূজাৰ সময়ত নিকক মালতীৰ কাষত বহি থকা দেখা গৈছে, প্ৰিয়ংকাইও তেওঁলোকৰ লগত যোগ দিছে । আন এখন ফটোত দেখা গৈছে যে, দম্পতীটোৱে ফুল আৰু আন ধৰ্মীয় মূৰ্তিৰে সজ্জিত নিজৰ ঘৰৰ মন্দিৰৰ সন্মুখত কন্যাৰ সৈতে বহি আছে । পৰম্পৰাগত সাজ, সৰু সৰু খাৰু আৰু ৰঙা ধৰ্মীয় স্কাৰ্ফত মালতীয়ে নেটিজেনৰ দৃষ্টি কাঢ়িছে ।
ফটোসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰিয়ংকাই লিখিছে, “মা দুৰ্গাৰ শক্তি, আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ পবিত্ৰতা আৰু দশেৰাৰ আত্মা আমাৰ সকলোৰে লগত থাকক, আজি, কাইলৈ আৰু চিৰদিন ।”
প্ৰিয়ংকাই সদায়ে মালতীক ভাৰতীয় পৰম্পৰা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে । চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য’ত তেওঁ কন্যাক দুৰ্গা সপ্তশতীৰ এটা পদ্য শিকাই থকা দেখা গৈছিল । মালতীয়েও মাকৰ পিছে পিছে সংস্কৃত প্ৰাৰ্থনাটো আওৰাবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰিয়ংকা আৰু নিকে ২০২২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ছাৰ’গেচিৰ জৰিয়তে মালতীক আদৰণি জনাইছিল । তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃত্বৰ যাত্ৰা গভীৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল, কিয়নো মালতীৰ জন্ম সময়তকৈ আগতে হৈছিল আৰু প্ৰায় ১১০ দিন এন আই চি ইউত আছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰিয়ংকাই সেই কঠিন অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কৈছিল, তেওঁ আৰু নিকে কেনেকৈ পাল পাতি নিজৰ কন্যাৰ সৈতে চিকিৎসালয়ত থাকিছিল সেই কথা মনত পেলাইছিল ।
প্ৰিয়ংকাই কৈছিল যে, নিকে জীয়েকৰ বিচনাৰ ওচৰত মৃদুভাৱে মহ্মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আৰু ওম নমহ শিৱায়াকে ধৰি মন্ত্ৰ বজাইছিল ।
লগতে পঢ়ক : কন্যা মালতীৰ নিৰাপত্তাক লৈ কিয় চিন্তিত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ? শেহতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰকাশ কৰিলে বিস্ফোৰক তথ্য