ETV Bharat / entertainment

দশেৰাত কন্যা মালতী মেৰীৰ কন্যা পূজন কৰে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, নিক জোনাছে

গ্ল’বেল আইকন প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছ আৰু গায়ক-স্বামী নিক জোনাছে ঘৰতে পৰম্পৰাগত পূজাৰে দশেৰা উদযাপন কৰে ।

Priyanka Chopra, Nick Jonas perform Kanya Pujan of daughter Malti Marie on Dussehra
জোনাছ পৰিয়ালৰ দশেৰা উদযাপন (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 21, 2026 at 12:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিদেশত দশেৰা উদযাপন কৰিলে দেশী গাৰ্ল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই ৷ ঘৰতে বনাই লোৱা মন্দিৰত স্বামী আৰু কন্যাৰ সৈতে দশেৰা উদযাপন কৰে তেওঁ ৷ পূজাভাগ সম্পন্ন কৰিবলৈ এজন পণ্ডিতো তেওঁলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল ৷

প্ৰিয়ংকাই কন্যা মালতী মেৰী চোপ্ৰা জোনাছৰ সৈতে তেওঁলোকৰ এই পাৰিবাৰিক উদযাপনৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰিছে । প্ৰিয়ংকা আৰু নিকে মিলি কন্যা পূজন কৰে । ই এটা হিন্দু পৰম্পৰা, য'ত কণমানি ছোৱালীক দুৰ্গা দেৱী হিচাপে পূজা কৰা হয় ।

কণমানি মালতীয়ে আইভৰী ৰঙৰ পৰম্পৰাগত সাজৰ লগত ‘জয় মাতা দি’ লিখি থোৱা ৰঙা স্কাৰ্ফ পিন্ধিছিল । নৱৰাত্ৰিৰ কন্যা পূজনৰ অংশ হিচাপে প্ৰিয়ংকা আৰু নিকক নিজৰ কণমানিৰ ভৰি ধুই থকা দেখা গৈছে ।

প্ৰিয়ংকাই নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত উদযাপনৰ ধাৰাবাহিক ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ ফটোসমূহত অন্তৰংগ পাৰিবাৰিক মুহূৰ্ত বন্দী হৈ আছে ৷

এখন ফটোত পূজাৰ সময়ত নিকক মালতীৰ কাষত বহি থকা দেখা গৈছে, প্ৰিয়ংকাইও তেওঁলোকৰ লগত যোগ দিছে । আন এখন ফটোত দেখা গৈছে যে, দম্পতীটোৱে ফুল আৰু আন ধৰ্মীয় মূৰ্তিৰে সজ্জিত নিজৰ ঘৰৰ মন্দিৰৰ সন্মুখত কন্যাৰ সৈতে বহি আছে । পৰম্পৰাগত সাজ, সৰু সৰু খাৰু আৰু ৰঙা ধৰ্মীয় স্কাৰ্ফত মালতীয়ে নেটিজেনৰ দৃষ্টি কাঢ়িছে ।

ফটোসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰিয়ংকাই লিখিছে, “মা দুৰ্গাৰ শক্তি, আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ পবিত্ৰতা আৰু দশেৰাৰ আত্মা আমাৰ সকলোৰে লগত থাকক, আজি, কাইলৈ ​​আৰু চিৰদিন ।”

প্ৰিয়ংকাই সদায়ে মালতীক ভাৰতীয় পৰম্পৰা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে । চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য’ত তেওঁ কন্যাক দুৰ্গা সপ্তশতীৰ এটা পদ্য শিকাই থকা দেখা গৈছিল । মালতীয়েও মাকৰ পিছে পিছে সংস্কৃত প্ৰাৰ্থনাটো আওৰাবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছিল ।

উল্লেখ্য যে, প্ৰিয়ংকা আৰু নিকে ২০২২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ছাৰ’গেচিৰ জৰিয়তে মালতীক আদৰণি জনাইছিল । তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃত্বৰ যাত্ৰা গভীৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল, কিয়নো মালতীৰ জন্ম সময়তকৈ আগতে হৈছিল আৰু প্ৰায় ১১০ দিন এন আই চি ইউত আছিল ।

ইয়াৰ পূৰ্বে দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰিয়ংকাই সেই কঠিন অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কৈছিল, তেওঁ আৰু নিকে কেনেকৈ পাল পাতি নিজৰ কন্যাৰ সৈতে চিকিৎসালয়ত থাকিছিল সেই কথা মনত পেলাইছিল ।

প্ৰিয়ংকাই কৈছিল যে, নিকে জীয়েকৰ বিচনাৰ ওচৰত মৃদুভাৱে মহ্মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আৰু ওম নমহ শিৱায়াকে ধৰি মন্ত্ৰ বজাইছিল ।

লগতে পঢ়ক : কন্যা মালতীৰ নিৰাপত্তাক লৈ কিয় চিন্তিত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ? শেহতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰকাশ কৰিলে বিস্ফোৰক তথ্য

TAGGED:

PRIYANKA CHOPRA KANYA PUJAN
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা দশেৰা উদযাপন
হিন্দু পৰম্পৰা কন্যা পূজন
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা নিক জোনাছ মালতী
PRIYANKA CHOPRA DUSSEHRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.