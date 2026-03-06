অস্কাৰ ২০২৬: বঁটা প্ৰদৰ্শক হিচাপে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছ
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছে অনুৰাগীসকলৰ সৈতে এক বিশেষ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে । ৯৮ সংখ্যক একাডেমী বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত এগৰাকী আনুষ্ঠানিক প্ৰদৰ্শক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁ ।
হায়দৰাবাদ : ৯৮ সংখ্যক অস্কাৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান চলিত বৰ্ষৰ ১৫ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব । অস্কাৰ ২০২৬ ত বঁটা প্ৰদৰ্শক হিচাপে থাকিব প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছ ৷ প্ৰিয়ংকাৰ লগতে হলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবাৰ্ট ডাউনী জুনিয়ৰ আৰু গুইনেথ পাল্ট্ৰোৰ দৰে তাৰকাসকলেও বঁটা প্ৰদান কৰিব ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৬ চনৰ অস্কাৰ অনুষ্ঠানতো প্ৰিয়ংকাই বঁটা প্ৰদৰ্শক হিচাপে মঞ্চত ভৰি দিছিল ।
ভাৰতীয় চিনেমাৰ বাবে ই এক গৌৰৱৰ বিষয় যে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ মঞ্চত পুনৰবাৰ এগৰাকী ভাৰতীয় অভিনেত্ৰীক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব । অস্কাৰ ২০২৬-ৰ সম্পূৰ্ণ মনোনয়ন তালিকা অস্কাৰৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চাব পাৰিব ৷
প্ৰিয়ংকাই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই সন্মানীয় বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ প্ৰদৰ্শকসকলৰ তালিকাখন শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁৰ অংশগ্ৰহণৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে । তেওঁ ফটোখনৰ কেপশ্যনত লিখিছে, “দ্য ২০২৬ একাডেমী এৱাৰ্ডছ”।
মন কৰিবলগীয়া যে, অস্কাৰৰ এই মঞ্চত প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে হলীউডৰ আন বহুকেইগৰাকী স্বনামধন্য তাৰকা উপস্থিত থাকিব । বিশেষকৈ এই তালিকাত ৰবাৰ্ট ডাউনী জুনিয়ৰ আৰু গুইনেথ পাল্ট্ৰোৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত আছে । ‘আইৰন মেন’ (Iron Man) চিনেমাৰ অনুৰাগীসকলে বহুদিনীয়া বিৰতিৰ পাছত তেওঁলোকৰ প্ৰিয় যুটিটোক একেলগে দেখাৰ এক সুযোগ লাভ কৰিব ।
শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা গ’ল্ডেন গ্ল’ব এৱাৰ্ডছৰ পাছতেই প্ৰিয়ংকাই এই নতুন ঘোষণাটো কৰিছে । গ’ল্ডেন গ্ল’বৰ ‘ৰেড কাৰ্পেট’ত খোজ দিয়াৰ উপৰিও তেওঁ কে-পপ (K-pop) তাৰকা লিছাৰ (Lisa) সৈতে মঞ্চত উপস্থিত হৈ এটা বঁটা প্ৰদান কৰিছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বেও প্ৰিয়ংকাই এই অনুষ্ঠানত বঁটা প্ৰদান কৰিছিল । এনেদৰে ইটোৰ পাছত সিটো হলীউডৰ বৃহৎ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ বিশ্ব দৰবাৰত নিজৰ স্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
প্ৰিয়ংকাৰ পেছাদাৰী জীৱনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, তেওঁ বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাম-কাজত অতি ব্যস্ত হৈ আছে । ইয়াৰ মাজতে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ বিভিন্ন কামৰ বাবে তেওঁ সঘনাই ভাৰতলৈ আহি থাকে ।
প্ৰিয়ংকাক অতি সোনকালে এছ. এছ. ৰাজামৌলীৰ নতুন চিনেমা ‘বাৰাণসী’ (Varanasi)-ত দেখিবলৈ পোৱা যাব । এই চিনেমাখনত তেওঁৰ সৈতে মুখ্য চৰিত্ৰত থাকিব জনপ্ৰিয় অভিনেতা মহেশ বাবু আৰু পৃথ্ৱীৰাজ সুকুমাৰণ । বাতৰি অনুসৰি, এই চিনেমাখনত প্ৰিয়ংকাক এক অতি শক্তিশালী আৰু প্ৰভাৱশালী চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
শেহতীয়াকৈ পৰিচালক ৰাজামৌলীয়ে প্ৰিয়ংকাৰ অভিনয় দক্ষতাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । তেওঁ কয় যে প্ৰিয়ংকা এনে এগৰাকী বিৰল অভিনেত্ৰী যিয়ে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে নিজক অতি অসহায় বা কোমল ৰূপত ফুটাই তোলাৰ পিছৰ পলকতে অত্যন্ত শক্তিশালী বা উগ্ৰ ৰূপলৈ সলনি কৰিব পাৰে ।
ৰাজামৌলীয়ে এক্সৰ (পূৰ্বৰ টুইটাৰ) জৰিয়তে অভিনেত্ৰীগৰাকীক প্ৰশংসা কৰি লিখিছে, “প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা সেই অতি কম সংখ্যক অভিনেত্ৰীৰ ভিতৰত এগৰাকী, যিয়ে একেটা সময়তে অতি কোমল আৰু পিছৰ পলকতে প্ৰচণ্ড শক্তিশালী হৈ উঠিব পাৰে ।”
উল্লেখনীয় যে, প্ৰিয়ংকাক ৰাজামৌলীৰ আগন্তুক মহাকাব্যিক একশ্যন-এডভেন্সাৰ চিনেমা ‘বাৰাণসী’ (Varanasi)-ত দেখিবলৈ পোৱা যাব । এই চিনেমাখনৰ কাহিনীটো ‘ৰুদ্ৰ’ নামৰ চৰিত্ৰটোৰ দুঃসাহসিক অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে । ভাৰতৰ বাৰাণসী চহৰলৈ এটা ধূমকেতু বা গ্ৰহাণু (Asteroid) নামি অহাৰ উপক্ৰম হোৱাক লৈ কাহিনীভাগ আগবাঢ়িছে । এই চিনেমাখনৰ কাহিনীটোৱে বিভিন্ন সময় আৰু মহাদেশক সামৰি লৈছে ।
