ETV Bharat / entertainment

কৰৱা চৌথ উদযাপন, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ হাতত নিক জোনাছৰ নামৰ বিশেষ মেহেন্দী

প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই কৰৱা চৌথ বিশেষ মেহেন্দী প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ ফটোখনৰ সৈতে শিৰোনামত তেওঁ ‘পিয়া কে নাম কি’ বুলি লিখিছে ৷

Priyanka Chopra celebrates Karwa Chauth, flaunts her Piya ke naam ki mehendi
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ কৰৱা চৌথ উদযাপন (Photo: IANS)
author img

By IANS

Published : October 29, 2026 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ঠিক পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ দৰেই গ্ল’বেল আইকন প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছে এইবছৰো কৰৱা চৌথ উদযাপন কৰিছে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ হাতৰ তলুৱাত লগোৱা কৰৱা চৌথৰ বিশেষ মেহেন্দীৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰিয়ংকাই কৰৱা চৌথ উদযাপনৰ বাবে নিজে লগোৱা মেহেন্দী দেখুৱাইছে ৷ স্বামী নিক জোনাছৰ নামত তেওঁ এই মেহেন্দী আঁকিছে বুলি হাতৰ তলুৱাৰ এখন ফটো ইনষ্টা ষ্ট’ৰীত শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁ । কেপশ্বনত লিখিছে, “পিয়া কে নাম কি.. উদযাপন কৰা সকলোকে কৰৱা চৌথৰ শুভেচ্ছা থাকিল ।”

Priyanka Chopra celebrates Karwa Chauth, flaunts her Piya ke naam ki mehendi
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ হাতত নিক জোনাছৰ নামৰ বিশেষ মেহেন্দী (Photo: Priyanka Chopra Instagram story)

আন এটা ইনষ্টা ষ্ট’ৰীত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে মেহেন্দীৰ লগত জড়িত এটা পুৰণি বিশ্বাসক লৈ প্ৰশ্ন সুধিছে ৷ মেহেন্দীৰ ৰং অধিক গাঢ় হ’বলৈ বহুতে চেনিৰস লগাই শুকাই যোৱা মেহেন্দীৰ ওপৰত ৷ “প্ৰশ্নটো হ’ল, চাছনিয়ে কাম কৰিবনে?ইফ ইউ ন’ ইউ ন’(IYKYK),” তেওঁ এইদৰে লিখে ।

Priyanka Chopra celebrates Karwa Chauth, flaunts her Piya ke naam ki mehendi
চেনিৰস লগালে মেহেন্দীৰ ৰং গাঢ় হয়নে বুলি সুধিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে (Photo: Priyanka Chopra Instagram story)

যিসকলে নাজানে, চাছনি মানে হ’ল চেনিৰস ৷ পৰম্পৰাগতভাৱে শুকান মেহেন্দীৰ ওপৰত চেনিৰস সনা হয়, যাতে সময়ৰ লগে লগে মেহেন্দীৰ ৰঙটো অধিক গাঢ় হৈ গৈ থাকে ।

আমেৰিকাৰ গায়ক নিক জোনাছৰ সৈতে বিবাত বহা প্ৰিয়ংকাই বিদেশতো ভাৰতীয় পৰম্পৰা মানি চলে ৷ প্ৰতিটো ভাৰতীয় উৎসৱেই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে উদযাপন কৰে ৷ কন্যা মালতী মেৰীকো প্ৰিয়ংকাই সৰুৰে পৰাই ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালটোৰ দশেৰা উদযাপনৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৷ তেওঁলোকৰ লছ এঞ্জেলছৰ ঘৰত এই উদযাপন সম্পন্ন হৈছিল ৷

Priyanka Chopra celebrates Karwa Chauth, flaunts her Piya ke naam ki mehendi
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰী (Photo: Priyanka Chopra Instagram story)

প্ৰিয়ংকা আৰু নিকে মিলি কুমাৰী পূজা কৰে, এটা হিন্দু পৰম্পৰা, য'ত কণমানি ছোৱালীক দুৰ্গা দেৱী হিচাপে পূজা কৰা হয় । কণমানি মালতীয়ে আইভৰী ৰঙৰ পৰম্পৰাগত সাজৰ লগত ‘জয় মাতা দি’ লিখি থোৱা ৰঙা স্কাৰ্ফ পিন্ধিছিল । নৱৰাত্ৰিৰ কুমাৰী পূজাৰ অংশ হিচাপে প্ৰিয়ংকা আৰু নিকক নিজৰ কণমানিৰ ভৰি ধুই থকা দেখা গৈছিল ।

চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য’ত তেওঁ কন্যাক দুৰ্গা সপ্তশতীৰ এটা শ্লোক শিকাই থকা দেখা গৈছিল । কণমানিজনীয়ে সংস্কৃত প্ৰাৰ্থনা “সৰ্ব মংগল মংগল্যে...” আওৰাই ক’বলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক : দশেৰাত কন্যা মালতী মেৰীৰ কুমাৰী পূজা কৰে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, নিক জোনাছে

TAGGED:

PRIYANKA CHOPRA KARWA CHAUTH
কৰৱা চৌথ
PRIYANKA CHOPRA MEHENDI
চেনিৰস লগালে মেহেন্দীৰ ৰং গাঢ় হয়নে
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.