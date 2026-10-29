কৰৱা চৌথ উদযাপন, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ হাতত নিক জোনাছৰ নামৰ বিশেষ মেহেন্দী
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই কৰৱা চৌথ বিশেষ মেহেন্দী প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ ফটোখনৰ সৈতে শিৰোনামত তেওঁ ‘পিয়া কে নাম কি’ বুলি লিখিছে ৷
By IANS
Published : October 29, 2026 at 11:06 AM IST
হায়দৰাবাদ : ঠিক পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ দৰেই গ্ল’বেল আইকন প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছে এইবছৰো কৰৱা চৌথ উদযাপন কৰিছে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ হাতৰ তলুৱাত লগোৱা কৰৱা চৌথৰ বিশেষ মেহেন্দীৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰিয়ংকাই কৰৱা চৌথ উদযাপনৰ বাবে নিজে লগোৱা মেহেন্দী দেখুৱাইছে ৷ স্বামী নিক জোনাছৰ নামত তেওঁ এই মেহেন্দী আঁকিছে বুলি হাতৰ তলুৱাৰ এখন ফটো ইনষ্টা ষ্ট’ৰীত শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁ । কেপশ্বনত লিখিছে, “পিয়া কে নাম কি.. উদযাপন কৰা সকলোকে কৰৱা চৌথৰ শুভেচ্ছা থাকিল ।”
আন এটা ইনষ্টা ষ্ট’ৰীত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে মেহেন্দীৰ লগত জড়িত এটা পুৰণি বিশ্বাসক লৈ প্ৰশ্ন সুধিছে ৷ মেহেন্দীৰ ৰং অধিক গাঢ় হ’বলৈ বহুতে চেনিৰস লগাই শুকাই যোৱা মেহেন্দীৰ ওপৰত ৷ “প্ৰশ্নটো হ’ল, চাছনিয়ে কাম কৰিবনে?ইফ ইউ ন’ ইউ ন’(IYKYK),” তেওঁ এইদৰে লিখে ।
যিসকলে নাজানে, চাছনি মানে হ’ল চেনিৰস ৷ পৰম্পৰাগতভাৱে শুকান মেহেন্দীৰ ওপৰত চেনিৰস সনা হয়, যাতে সময়ৰ লগে লগে মেহেন্দীৰ ৰঙটো অধিক গাঢ় হৈ গৈ থাকে ।
আমেৰিকাৰ গায়ক নিক জোনাছৰ সৈতে বিবাত বহা প্ৰিয়ংকাই বিদেশতো ভাৰতীয় পৰম্পৰা মানি চলে ৷ প্ৰতিটো ভাৰতীয় উৎসৱেই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে উদযাপন কৰে ৷ কন্যা মালতী মেৰীকো প্ৰিয়ংকাই সৰুৰে পৰাই ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালটোৰ দশেৰা উদযাপনৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৷ তেওঁলোকৰ লছ এঞ্জেলছৰ ঘৰত এই উদযাপন সম্পন্ন হৈছিল ৷
প্ৰিয়ংকা আৰু নিকে মিলি কুমাৰী পূজা কৰে, এটা হিন্দু পৰম্পৰা, য'ত কণমানি ছোৱালীক দুৰ্গা দেৱী হিচাপে পূজা কৰা হয় । কণমানি মালতীয়ে আইভৰী ৰঙৰ পৰম্পৰাগত সাজৰ লগত ‘জয় মাতা দি’ লিখি থোৱা ৰঙা স্কাৰ্ফ পিন্ধিছিল । নৱৰাত্ৰিৰ কুমাৰী পূজাৰ অংশ হিচাপে প্ৰিয়ংকা আৰু নিকক নিজৰ কণমানিৰ ভৰি ধুই থকা দেখা গৈছিল ।
চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য’ত তেওঁ কন্যাক দুৰ্গা সপ্তশতীৰ এটা শ্লোক শিকাই থকা দেখা গৈছিল । কণমানিজনীয়ে সংস্কৃত প্ৰাৰ্থনা “সৰ্ব মংগল মংগল্যে...” আওৰাই ক’বলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক : দশেৰাত কন্যা মালতী মেৰীৰ কুমাৰী পূজা কৰে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, নিক জোনাছে