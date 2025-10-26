ETV Bharat / entertainment

জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্পক লৈ ব্যৱসায় ! আকস্মিকভাৱে বৃদ্ধি ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ টিকটৰ মূল্য

ছবিখনৰ বুকিং ব্যৱস্থা মুকলি কৰি দিয়াৰ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে হাউচফুল হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ছবিগৃহৰ প্ৰতিটো দৰ্শনী ।

ROI ROI BINALE
ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ পোষ্টাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 5:44 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । ৩১ অক্টোবৰত ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্যতো মুক্তি দিয়া হ'ব ছবিখন । জুবিনবিহীন বেদনাৰ মাজতে অনুৰাগীসকল সাজু হৈছে শিল্পীগৰাকীৰ শেষৰখন ছবি চাবলৈ ।

ইতিমধ্যে ২৪ অক্টোবৰৰ দিনাৰ পৰা Book My Show ৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ বুকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ছবিখনৰ । ছবিখনৰ বুকিং ব্যৱস্থা মুকলি কৰি দিয়াৰ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে হাউচফুল হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ছবিগৃহৰ প্ৰতিটো দৰ্শনী । ছবিগৃহসমূহেও অন্য ছবিৰ সলনি প্ৰতিটো দৰ্শনীতে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ছবিখন প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

ROI ROI BINALE
টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে এই ছবিখন উপভোগ কৰাটো নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত একাংশ লোকে ছবিখনক লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কোনো জাননী অবিহনে আকস্মিকভাৱে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ছবিখনৰ টিকটৰ মূল্য । যাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া ।

ROI ROI BINALE
টিকটৰ বাবে হাহাকাৰ জুবিন অনুৰাগীৰ (ETV Bharat Assam)
ROI ROI BINALE
হাউচফুল হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ছবিগৃহৰ প্ৰতিটো দৰ্শনী (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছবিগৃহ Cinepolis ৰ আটাইতকৈ ভাল আসনখনৰ মূল্য পুৱা ৬.০৫ বজাত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৬০০ টকা পৰ্যন্ত । একেটা ছবিগৃহতেই আবেলি ৪ বজাৰ পৰা সেই আসনখনৰ মূল্য ৬৫০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । ঠিক একেদৰে City Centre ৰ PVR য়ে তেওঁলোকৰ ভাল আসনখনৰ মূল্য বিয়লি ২.১৫ ৰ পিছত ৭৮০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে । যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

ROI ROI BINALE
হঠাতে বৃদ্ধি টিকটৰ মূল্য (ETV Bharat Assam)
ROI ROI BINALE
বুক মাই শ্ব'ত লাগিছে তোলপাৰ (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে ছবিখনৰ নিৰ্মাতা গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত দিয়া হয় এটা পোষ্ট । পোষ্টযোগে নিৰ্মাতা গোষ্ঠীয়ে উল্লেখ কৰে, ‘‘ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ চলি থকা চৰ্চাসমূহ দেখি আমি পি ভি আৰ, চিনেপলিছ্ আৰু অন্যান্য ছবিগৃহসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ । এই মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে Dynamic Pricing, অৰ্থাৎ, কোনো এখন ছবিৰ টিকট বুকিং যেতিয়া ৬০% সম্পূৰ্ণ হয়, তেতিয়া ছবিখনৰ টিকটৰ দাম বৃদ্ধি পায় ৷ পৰৱৰ্তী ৮০% বুকিং হ'লে তেনেদৰেই আকৌ বৃদ্ধি পায় । এই Dynamic Pricing সকলো চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হয় । সেয়েহে, আমি এই সময়ত ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে "ৰৈ ৰৈ বিনালে"ৰ ক্ষেত্ৰত টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব নালাগে আৰু "Dynamic Pricing" আমাৰ ছবিখনৰ সৈতে প্ৰযোজ্য কৰিব নালাগে । কৰ্তৃপক্ষই এই কথাত সন্মতি জনাইছে আৰু আগন্তুক ১-২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত দামতেই "ৰৈ ৰৈ বিনালে" ৰ টিকট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ।’’

নিৰ্মাতাগোষ্ঠীৰ এই অনুৰোধৰ প্ৰতি ছবিগৃহ কৰ্তৃপক্ষই কি দৰে সঁহাৰি জনায়, সেইয়া সময়ত হ’ব লক্ষণীয় ।

