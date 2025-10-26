জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্পক লৈ ব্যৱসায় ! আকস্মিকভাৱে বৃদ্ধি ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ টিকটৰ মূল্য

জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্পক লৈ ব্যৱসায় ! আকস্মিকভাৱে বৃদ্ধি ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ টিকটৰ মূল্য
Published : October 26, 2025 at 5:44 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । ৩১ অক্টোবৰত ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্যতো মুক্তি দিয়া হ'ব ছবিখন । জুবিনবিহীন বেদনাৰ মাজতে অনুৰাগীসকল সাজু হৈছে শিল্পীগৰাকীৰ শেষৰখন ছবি চাবলৈ ।
ইতিমধ্যে ২৪ অক্টোবৰৰ দিনাৰ পৰা Book My Show ৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ বুকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ছবিখনৰ । ছবিখনৰ বুকিং ব্যৱস্থা মুকলি কৰি দিয়াৰ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে হাউচফুল হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ছবিগৃহৰ প্ৰতিটো দৰ্শনী । ছবিগৃহসমূহেও অন্য ছবিৰ সলনি প্ৰতিটো দৰ্শনীতে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ছবিখন প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে এই ছবিখন উপভোগ কৰাটো নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত একাংশ লোকে ছবিখনক লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কোনো জাননী অবিহনে আকস্মিকভাৱে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ছবিখনৰ টিকটৰ মূল্য । যাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছবিগৃহ Cinepolis ৰ আটাইতকৈ ভাল আসনখনৰ মূল্য পুৱা ৬.০৫ বজাত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৬০০ টকা পৰ্যন্ত । একেটা ছবিগৃহতেই আবেলি ৪ বজাৰ পৰা সেই আসনখনৰ মূল্য ৬৫০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । ঠিক একেদৰে City Centre ৰ PVR য়ে তেওঁলোকৰ ভাল আসনখনৰ মূল্য বিয়লি ২.১৫ ৰ পিছত ৭৮০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে । যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে ছবিখনৰ নিৰ্মাতা গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত দিয়া হয় এটা পোষ্ট । পোষ্টযোগে নিৰ্মাতা গোষ্ঠীয়ে উল্লেখ কৰে, ‘‘ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ চলি থকা চৰ্চাসমূহ দেখি আমি পি ভি আৰ, চিনেপলিছ্ আৰু অন্যান্য ছবিগৃহসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ । এই মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে Dynamic Pricing, অৰ্থাৎ, কোনো এখন ছবিৰ টিকট বুকিং যেতিয়া ৬০% সম্পূৰ্ণ হয়, তেতিয়া ছবিখনৰ টিকটৰ দাম বৃদ্ধি পায় ৷ পৰৱৰ্তী ৮০% বুকিং হ'লে তেনেদৰেই আকৌ বৃদ্ধি পায় । এই Dynamic Pricing সকলো চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হয় । সেয়েহে, আমি এই সময়ত ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে "ৰৈ ৰৈ বিনালে"ৰ ক্ষেত্ৰত টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব নালাগে আৰু "Dynamic Pricing" আমাৰ ছবিখনৰ সৈতে প্ৰযোজ্য কৰিব নালাগে । কৰ্তৃপক্ষই এই কথাত সন্মতি জনাইছে আৰু আগন্তুক ১-২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত দামতেই "ৰৈ ৰৈ বিনালে" ৰ টিকট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ।’’
নিৰ্মাতাগোষ্ঠীৰ এই অনুৰোধৰ প্ৰতি ছবিগৃহ কৰ্তৃপক্ষই কি দৰে সঁহাৰি জনায়, সেইয়া সময়ত হ’ব লক্ষণীয় ।
