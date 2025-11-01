ETV Bharat / entertainment

'ৰৈ ৰৈ বিনালে' চাই কি ক'লে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই

মুম্বাইৰ পৰা অসমৰ চলচ্চিত্র উদ্যোগটোক বলিষ্ঠভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যিটো সপোন লৈ ঘূৰি আহিছিল আজি তাৰ মাইলৰ খুঁটি । উৎপল শৰ্মাই কয় ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 1, 2025 at 10:56 AM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : "ৰৈ ৰৈ বিনালে পুনৰ চাম । জুবিন গাৰ্গক ৰূপালী পৰ্দাত চাই থকাৰ সময়খিনিত অন্ততঃ পাহৰি থকাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰি কাহানিও আৰু জীৱন্তে নেদেখাৰ দুখ ।" প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' চাই এইদৰে নিজৰ মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰিলে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ।

শুকুৰবাৰে নিশা আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পি ভি আৰত ছবিখন উপভোগ কৰে । ছবিখন চাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি তেওঁ কয়, "ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন অসমীয়া ছবি বুলি কোনেও উপভোগ কৰিবলৈ অহা নাই, নিজৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে ৰূপালী পৰ্দাত জীৱন্ত ৰূপত চাবলৈ আহিছে আৰু আমিও সেইবাবেই আহিছোঁ । অসমৰ সাংস্কৃতিক বৰঘৰ চহকী কৰা তথা আটাইতকৈ বেছি অৱদান থকা মানুহৰ নামৰ তালিকা যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হ'ব তেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ নামটো অৱধাৰিত ৰূপত ওপৰত আহিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰ অৱদান আছিল ৰৈ ৰৈ বিনালে । আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে এই ছবিখন উপভোগ কৰাৰ সময়ত যাতে কোনেও পাইৰেচি নকৰে । জুবিন গাৰ্গে সদায়ে পাইৰেচিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । আজিও দেখিছোঁ যে এই ছবিখনৰ কিছু কিছু অংশ স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিছে । এই কাৰ্যই জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাক কষ্ট দিব । যাৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেনে কাম নকৰিব ।"

অসমীয়া ছবি জগতৰ প্ৰতি জুবিন গাৰ্গৰ দায়বদ্ধতাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "সকলোৱে ছবিখন চাবলৈ বিচাৰিছে । অভূতপূৰ্ব এটা পৰিৱেশ । আগতে কেতিয়াও নোহোৱাকৈ পুৱতি নিশা দৰ্শনী আৰম্ভ হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ যিটো সপোন আছিল, যিটো সপোন লৈ মুম্বাইৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল যে অসমৰ চলচ্চিত্র উদ্যোগটোক বলিষ্ঠভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে । আজিৰ দিনটো সেই মাইলৰ খুঁটি ।"

তেওঁ লগতে কয়, "১৯৩৫ চনত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই অসমীয়া চলচ্চিত্র উদ্যোগৰ জন্ম দি যিটো যাত্রাৰ আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰ পিছত মৃতপ্ৰায় হৈ যোৱা উদ্যোগটোক পুনৰ সজীৱ কৰাৰ কাৰণে জুবিন গাৰ্গে যিটো অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল, তাৰ আটাইতকৈ সাৰ্থক দিনটোৱে আজি । আজিৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে কৰি থকা সংগ্ৰামখনেও নতুন মাত্রা পাব । ন্যায়ৰ সংগ্ৰামখন শক্তিশালী হ'ব ।"

