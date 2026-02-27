ETV Bharat / entertainment

ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰ হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ ২০২৬: প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত

কলিয়াবৰৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল অধ্যায় ৩০০ বছৰীয়া প্ৰাচীন হাজাৰী ভাওনা । ১ মাৰ্চৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ কলিয়াবৰত এই হাজাৰী ভাওনা উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ।

preparations for traditional Hazari Bhaona Festival 2026 in Kaliabor:
হাজাৰী ভাওনা উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 27, 2026 at 1:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰ হাজাৰী ভাওনা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু উত্তৰ কলিয়াবৰ হাজাৰৰ ব্যৱস্থাপনাত হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ ২০২৬ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ৷ ইয়াত কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন 'হাজাৰ'সমূহে পূৰ্ণ সহযোগ আগবঢ়াইছে ।

উৎসৱৰ মূল আকৰ্ষণ আৰু পৰিকল্পনা

হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ ২০২৬: প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত (ETV Bharat Assam)

ভাওনা প্ৰদৰ্শন: উৎসৱৰ দিনকেইটাত একেলগে ৪খন খ’লাত মুঠ ৮খনকৈ ভাওনা মঞ্চস্থ কৰা হ’ব । হাজাৰৰ সুদক্ষ ভাৱৰীয়াই এই প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এতিয়া দিনে-নিশায়ে আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

উত্তৰ কলিয়াবৰ হাজাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত এতিয়া যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কাম-কাজ চলিছে । ছঅৰা সত্ৰৰে পৰিবেষ্টিত সংস্কৃতিৰ বৰঘৰ কলিয়াবৰত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এই অনন্য পৰম্পৰাক জীয়াই ৰাখিবলৈ আয়োজন কৰা এই হাজাৰী ভাওনাই সমগ্ৰ কলিয়াবৰবাসীক একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিছে ।

পৰম্পৰাগত শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভাওনা খ’লা

সত্ৰীয়া কলা-কৃষ্টিৰ কেন্দ্ৰস্থল কলিয়াবৰত এইবেলি ফল্গুৎসৱৰ (ফাকুৱা) লগত সংগতি ৰাখি উত্তৰ কলিয়াবৰ হাজাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ’ব ঐতিহ্যমণ্ডিত হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ ।

২০২৪ চনত হাটবৰ হাজাৰৰ ব্যৱস্থাপনাত দীৰ্ঘ ২২ বছৰৰ বিৰতিৰ পাছত হাজাৰী ভাওনা পুনৰুজ্জীৱিত কৰা হৈছিল । সেই সময়তে কলিয়াবৰ হাজাৰী ভাওনা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে অসমীয়া ভাওনা সংস্কৃতিক বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতি দুবছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে কলিয়াবৰৰ আঠখন হাজাৰৰ (গোটৰ) উদ্যোগত ভিন্ন স্থানত এই উৎসৱ আয়োজনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । সেই মৰ্মে, ২০২৬ বৰ্ষৰ এই মহৎ অনুষ্ঠানৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে উত্তৰ কলিয়াবৰ হাজাৰে ।

preparations for traditional Hazari Bhaona Festival 2026 in Kaliabor:
হাজাৰী ভাওনা উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (Photo : ETV Bharat Assam)

নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু বিশেষ আকৰ্ষণ

উৎসৱৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে মন্দিৰ প্ৰাংগণত এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা দেখা গৈছে। আধুনিকতাৰ পৰিবৰ্তে পুৰণি নামঘৰৰ শৈলীৰে খেৰ আৰু বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি মূল নামঘৰৰ লগতে আন তিনিখন ভাওনা খ’লা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

অহা ২ আৰু ৩ মাৰ্চত দুদিনীয়াকৈ প্ৰতি নিশা চাৰিখনকৈ মুঠ আঠখন ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা কুশলী শিল্পী জিতুমণি হাজৰিকাই জনোৱা মতে,"মূল নামঘৰৰ লগতে পুৰণি খেৰ-বাঁহৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে তিনিভাগ নামঘৰ, কৰা য'ত অহা ২ আৰু ৩ মাৰ্চত দুদিনীয়াকৈ প্ৰতি নিশা চাৰিখনকৈ ভাওনা মঞ্চস্থ হ’ব, হজাৰী ভাওনাত মুঠ আঠখন ভাওনা হ’ব । লগতে নৌকা(নাও)ৰ আৰ্হিত ব্যতিক্ৰমী পতাকা উত্তোলনস্থলী সাজু কৰি তোলা হৈছে ।”

৩ দিনত মঞ্চস্থ হ’ব ৮ খনকৈ ভাওনা

কলিয়াবৰ হাজাৰী ভাওনা উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক পৰেশ নাথ ভূঞাই জনোৱা মতে, “কলিয়াবৰ হাজাৰী ভাওনা ২০২৬ উত্তৰ কলিয়াবৰ হাজাৰৰ ব্যৱস্থাপনাত অহা ১, ২ আৰু ৩ মাৰ্চ, ২০২৬ তাৰিখৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ পূৱথৰীয়া মিঠাআমতলস্থিত উত্তৰ কলিয়াবৰ হাজাৰৰ হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰথমদিনাৰ কাৰ্যসূচী তোৰণ উন্মোচন আৰু গন্ধৰ্ব বাদনৰ পাছতে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় দিনা ভাওনাস্থলীৰ চাৰিখনকৈ খ’লাত প্ৰতি নিশা চাৰিখনকৈ ভাওনা পৰিৱেশন কৰিব কলিয়াবৰৰ সাতখন হাজাৰৰ লগতে কলিয়াবৰৰ বাচকবনীয়া ভাৱৰীয়াসকলে ।”

ভাওনাৰ বিতং সূচী:

২ মাৰ্চ (প্ৰথম নিশা):

১. শ্ৰীৰাম বিজয় – (গুৰু বিৰচিত অংকীয়া নাট): পৰিৱেশন কৰিব কলিয়াবৰৰ ন-পুৰণি কলা-কুশলীসকলে ।

২. সীতা হৰণ, বালী বধ – সোণাৰী হাজাৰ ।

৩. পদুম কোঁৱৰৰ মুক্তি লাভ – চতিয়াল হাজাৰ ।

৪. ত্ৰিপুৰাসুৰ বধ – বৰভগীয়া-মিছামুখ হাজাৰ ।

৩ মাৰ্চ (দ্বিতীয় নিশা):

১. দক্ষ যজ্ঞ – হাটবৰ হাজাৰ ।

২. দুৰ্যোধনৰ উৰুভঙ্গ – উত্তৰ কলিয়াবৰ হাজাৰ ।

৩. জৰাসন্ধ বধ – দক্ষিণ-পশ্চিম কলিয়াবৰ হাজাৰ ।

৪. ৰাম নিৰ্যাণ, লক্ষ্মণ বৰ্জন – পশ্চিম কলিয়াবৰ হাজাৰ ।

২ মাৰ্চৰ কাৰ্যসূচী: আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ

ধ্বজা উত্তোলন: উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি কেশৱ মহন্তই মূল ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰি উৎসৱৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰিব । একে সময়তে কলিয়াবৰৰ আঠখন হাজাৰৰ নিজা নিজা ধৰ্মধ্বজাসমূহো উত্তোলন কৰা হ’ব ।

শুভ উদ্বোধন: দুপৰীয়া শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ড৹ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কলিয়াবৰ হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ ২০২৬-ৰ দ্বাৰ মুকলি কৰিব । এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, চামগুৰিৰ বিধায়ক দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা আৰু নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা উপস্থিত থাকিব ।

৩ মাৰ্চৰ কাৰ্যসূচী: ধৰ্মালোচনী সভা আৰু স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন

উৎসৱৰ অন্তিম দিনা এখন গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ধৰ্মালোচনী সভা অনুষ্ঠিত হ’ব । এই সভাতে নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি নৱীন বৰঠাকুৰে উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰকাশ কৰা বিশেষ স্মৃতিগ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিব । হাজাৰী ভাওনা উদযাপন সমিতিয়ে এই বিশাল সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজৰ আন্তৰিক সহায়-সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : এখন নদীৰ নামেৰে পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ অসমীয়া ছবি 'ডিফলু'

TAGGED:

HAZARI BHAONA UTSAV 2026
কলিয়াবৰ হাজাৰী ভাওনা
ফল্গুৎসৱ ২০২৬
অসমীয়া ভাওনা সংস্কৃতি
কলিয়াবৰ হাজাৰী ভাওনা ২০২৬

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.