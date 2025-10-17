ETV Bharat / entertainment

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি-সুধাকণ্ঠৰ শতবৰ্ষ, ৰাস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি

মাজুলীৰ শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত ৰাস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে ৷ সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে ক’লে বহু কথা ৷

Preparations for Raas celebration at Sri Sri Uttar Kamalabari Satra in Majuli
শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত ৰাস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2025 at 1:45 PM IST

মাজুলী: মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন । ৰাস মহোৎসৱক লৈ এতিয়াৰ পৰা উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীত । খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ ।

মাজুলীৰ ১২ খনকৈ সত্ৰৰ লগতে অৰ্দ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চ সাজু হৈ উঠিছে এই ৰাস মহোৎসৱভাগী উদযাপনৰ বাবে । ৰাসৰ এই সময়ছোৱাত সত্ৰনগৰী মাজুলী পৰ্যৱসিত হ’ব দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ ।

সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰও । ৪ নৱেম্বৰ পৰা ৬ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব লগা ৰাসৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে পুৱাৰ ভাগত থাকিব শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আৰু নিশাৰ ভাগলৈ সুধাকণ্ঠৰ শতবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি ১০০ গজি বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী ।

majuli raas
ৰাস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি (Photo : ETV Bharat Assam)

তিনিদিনৰ কাৰ্যসূচীত থাকিব ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকৰ বাবে বিনামূলীয়া অন্নৰ ব্যৱস্থা । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ফালৰ পৰা সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে কয়, “আন বছৰৰ দৰে এইবছৰো পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছো । ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ’ব উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ৰাস মহোৎসৱ । আন বছৰৰ দৰে এইবছৰো থাকিব বিনামূলীয়া অন্নৰ ব্যৱস্থা । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ফালৰ পৰা ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ অহা প্ৰতিজন দৰ্শকৰ সহায়-সহযোগিতা কামনা কৰিছো ।”

উল্লেখ্য যে, অসমবাসীৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আঁতৰি যোৱাৰ পিছত প্ৰতিজন অসমীয়া শোকত ম্ৰিয়মাণ হৈ আছে যদিও পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিগত বছৰৰ দৰে এইবছৰো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : এইবৰ্ষৰ মাজুলী ৰাস কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা

