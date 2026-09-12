নিজকে ডাঙৰ পৰ্দাত নাচাই প্ৰীতি জিণ্টাই!
ইমান সুনাম থকাৰ পিছতো আজিও নিজকে দৃঢ়ভাৱে ডাঙৰ পৰ্দাত চাব নোৱাৰে মোহময়ী অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টাই ৷ আঁৰৰ কাৰণ নিজেই প্ৰকাশ কৰিলে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 4:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : যি সময়ত বহু লোকে অভিনয় কৰাৰ সপোন দেখি মনোৰঞ্জন জগতত সোমাই পৰে, নিজকে সৰু পৰ্দা, ডাঙৰ পৰ্দাত চোৱাৰ হেঁপাহত বিভিন্ন সৰু-বৰ চৰিত্ৰৰ কাৰণে অডিশ্বন দি ফুৰে, তেনে সময়তে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী এগৰাকীয়ে কৈছে যে, তেওঁ নিজকে ডাঙৰ পৰ্দাত চাব নোৱাৰে ৷ নিজক যিকোনো চৰিত্ৰত দেখি তেওঁ অপ্ৰস্তুত হৈ পৰে ৷ ভাল-বেয়া বিচাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে তেওঁ ৷ সেই অভিনেত্ৰীগৰাকী আন কোনো নহয়, বৰঞ্চ মোহময়ী অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টা, যাৰ ডিম্পল পৰা হাঁহিটোৱে কিমানৰ হৃদয় জুৰাই তাৰ কোনো হিচাপ নাই ৷
মনোৰঞ্জন জগতখনৰ প্ৰতি সঁচাকৈয়ে বহু লোক আকৰ্ষিত, গ্লেমাৰে সহজতে বহুতকে আকৰ্ষণ কৰে, তেনে গ্লেমাৰাছ দুনীয়া এখনৰ অংশ হৈও ‘নিজকে পৰ্দাত চাব নোৱাৰো’ বুলি কোৱা প্ৰীতি জিণ্টাৰ মন্তব্যই বহুতকে আচৰিত কৰি তুলিছে ৷ পিছে নিজকে পৰ্দাত চাব নোৱাৰাৰ আঁৰৰ কাৰণো অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
প্ৰীতি জিণ্টাই ক'লে, "মই পৰ্দাত নিজকে চাই ভাল-বেয়া বিচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ৷ মই পৰ্দাত কেতিয়াও নিজকে চোৱাই নাই । ছবি এখন কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত মই নাচাওঁ । ক’ৰবাত বহি পৰ্দাত নিজকে চাই থকাটো মোৰ বৰ আচহুৱা যেন লাগে । এনে নহয় যে মোৰ মনে ইচ্ছা নকৰে চাবলৈ, কিন্তু মই চাব নোৱাৰোঁ । যিকোনো এটা দৃশ্য চোৱাৰ পিছতে মই সদায় অনুভৱ কৰোঁ যে এই দৃশ্যটো মই ভালকৈ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন ।"
উল্লেখ্য যে, প্ৰীতি জিণ্টা এসময়ৰ শীৰ্ষ স্থানৰ অভিনেত্ৰী আছিল ৷ কল হো না হো, ছালাম নমস্তে, বীৰ-জাৰা, কোয় মিল গয়া, দিল চাহতা হেৰ দৰে হিট ছবিত অভিনয় কৰি প্ৰীতিয়ে দৰ্শকৰ মনত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰি থৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ: ‘বাটৱাৰা ১৯৪৭’ ছবিৰে প্ৰীতি জিণ্টাৰ পুনৰাগমন