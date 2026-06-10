প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটাপ্ৰাপক, লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ভদীয়া কাই আৰু নাই
লোক সংস্কৃতিৰ সাধক গৰাকীক সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই ২০১২ চনত লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰিছিল ।
Published : June 10, 2026 at 12:29 AM IST
লখিমপুৰ: মানুহজন লোক সংস্কৃতিৰ সাধক । যদিও তেওঁৰ পোছাকী নাম মুহিবুৰ ৰহমান, কিন্তু তেওঁ প্ৰখ্যাত ভদীয়া কাই বুলিহে । সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই তেওঁক প্ৰদান কৰিছিল প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটা । এইগৰাকী লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ভদীয়া কাইয়ে মঙলবাৰে সন্ধিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
আমৃত্যু লোক সংগীতৰ চৰ্চা, প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰত ব্ৰতী ভদীয়া কাই আৰু লোক সংগীতৰ লহৰ তুলিবলৈ কোনোদিন নাহে । কাহানিও উভতি নহা বাটেৰে গ’লগৈ ভদীয়া কাই । লখিমপুৰৰ কমলাবৰীয়া মৌজাৰ শেনচোৱা নিবাসী, জিকিৰ জাৰিৰ সাধক ভদীয়া কাই ওৰফে মুহিবুৰ ৰহমানৰ মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৫.৪৫ বজাত দেহাৱসান ঘটে । বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত তেওঁ ৯৮ বছৰ বয়সত স্ব-গৃহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
ভদীয়া কাই হিচাপে প্ৰখ্যাত মুহিবুৰ ৰহমান আছিল লোক সংস্কৃতিৰ সাধক । জিকিৰ গায়ক হিচাপে তেওঁ সমগ্র অসমতে পৰিচিত । তেওঁৰ জিকিৰৰ সুৰত ভদীয়া নামৰ সুৰ শুনিবলৈ পোৱা যায় বাবে তেওঁ ভদীয়া কাই বুলি জনাজাত ৷ জিকিৰ আৰু জাৰীৰ লগতে ভদীয়া কাইয়ে দিহানাম, টোকাৰী গীত, শলিতা লগোৱা নাম, ভকতীয়া বিহু নাম আদিৰ দৰে অন্যান্য লোকগীতৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই গৈছে ।
আজীৱন তেওঁ লোক সংস্কৃতিৰ সাগৰখনত সাঁতুৰি-নাদুৰি আছিল । বিশেষকৈ জিকিৰ আৰু জাৰিৰ তেওঁ সাধক আছিল । বিহু, দিহানাম আদিৰ সৈতেও তেওঁ একাত্ম হৈ আছিল । জিকিৰ-জাৰি আদিৰ তেওঁ সাধনা কৰাৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল । তেওঁ এজন ভাল বিহুৱাও আছিল । জিকিৰ-জাৰি শুদ্ধ ৰূপত প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰত তেওঁ আলোকপাত কৰিছিল । জিকিৰ-জাৰি সন্দৰ্ভত তেওঁৰ পৰা তথ্য সংগ্রহ কৰি গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰিছিল স্বনামধন্য লেখক, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি চৈয়দ আব্দুল মালিকে ।
জিকিৰ সম্ৰাট ৰেকিবুদ্দিন আহমেদেও তেওঁৰ পৰা জিকিৰ আৰু জাৰি সংগ্রহ কৰিছিল । অসমীয়া ৰহণীয়া সমাজ জীৱনৰ লোক সংস্কৃতিসমূহ সঠিক ৰূপত চৰ্চা, পৰিৱেশন, প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰত ব্ৰতী হৈ আছিল ভদীয়া কাই । তেওঁৰ এনে অৱদানৰ বাবে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই ২০১২ চনত লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰিছিল । কেৱল ছাত্র সন্থায়ে নহয়, বৰং বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ত ভদীয়া কাইক সন্মান, সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰি আহিছিল ।
এইগৰাকী লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ভদীয়া কাইৰ বিয়োগত সকলোৱে শোকপ্রকাশ কৰে । ‘নাবিক’ ছাত্র সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সংগঠন তথা ৰাইজে ভদীয়া কাইৰ বিয়োগত শোকপ্রকাশ কৰিছে । কেৱল লোক সংগীতৰ শিল্পী হিচাপেই নহয়, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেওঁ সম্প্ৰীতিৰ এডাল সাঁকোৰ দৰে আছিল । তেওঁৰ বিয়োগত জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে শোক প্রকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: জুবিন হত্যা গোচৰ: ফাষ্টট্ৰেক আদালতত সাক্ষ্য দিলে ৫ সাক্ষীয়ে