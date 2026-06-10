ETV Bharat / entertainment

প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটাপ্ৰাপক, লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ভদীয়া কাই আৰু নাই

লোক সংস্কৃতিৰ সাধক গৰাকীক সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই ২০১২ চনত লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰিছিল ।

Bhadia Kai death
লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ভদীয়া কাই ওৰফে মুহিবুৰ ৰহমান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 12:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: মানুহজন লোক সংস্কৃতিৰ সাধক । যদিও তেওঁৰ পোছাকী নাম মুহিবুৰ ৰহমান, কিন্তু তেওঁ প্ৰখ্যাত ভদীয়া কাই বুলিহে । সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই তেওঁক প্ৰদান কৰিছিল প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটা । এইগৰাকী লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ভদীয়া কাইয়ে মঙলবাৰে সন্ধিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।

আমৃত্যু লোক সংগীতৰ চৰ্চা, প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰত ব্ৰতী ভদীয়া কাই আৰু লোক সংগীতৰ লহৰ তুলিবলৈ কোনোদিন নাহে । কাহানিও উভতি নহা বাটেৰে গ’লগৈ ভদীয়া কাই । লখিমপুৰৰ কমলাবৰীয়া মৌজাৰ শেনচোৱা নিবাসী, জিকিৰ জাৰিৰ সাধক ভদীয়া কাই ওৰফে মুহিবুৰ ৰহমানৰ মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৫.৪৫ বজাত দেহাৱসান ঘটে । বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত তেওঁ ৯৮ বছৰ বয়সত স্ব-গৃহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।

তেওঁৰ বিয়োগত জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে শোক প্রকাশ কৰে (ETV Bharat Assam)

ভদীয়া কাই হিচাপে প্ৰখ্যাত মুহিবুৰ ৰহমান আছিল লোক সংস্কৃতিৰ সাধক । জিকিৰ গায়ক হিচাপে তেওঁ সমগ্র অসমতে পৰিচিত । তেওঁৰ জিকিৰৰ সুৰত ভদীয়া নামৰ সুৰ শুনিবলৈ পোৱা যায় বাবে তেওঁ ভদীয়া কাই বুলি জনাজাত ৷ জিকিৰ আৰু জাৰীৰ লগতে ভদীয়া কাইয়ে দিহানাম, টোকাৰী গীত, শলিতা লগোৱা নাম, ভকতীয়া বিহু নাম আদিৰ দৰে অন্যান্য লোকগীতৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই গৈছে ।

আজীৱন তেওঁ লোক সংস্কৃতিৰ সাগৰখনত সাঁতুৰি-নাদুৰি আছিল । বিশেষকৈ জিকিৰ আৰু জাৰিৰ তেওঁ সাধক আছিল । বিহু, দিহানাম আদিৰ সৈতেও তেওঁ একাত্ম হৈ আছিল । জিকিৰ-জাৰি আদিৰ তেওঁ সাধনা কৰাৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল । তেওঁ এজন ভাল বিহুৱাও আছিল । জিকিৰ-জাৰি শুদ্ধ ৰূপত প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰত তেওঁ আলোকপাত কৰিছিল । জিকিৰ-জাৰি সন্দৰ্ভত তেওঁৰ পৰা তথ্য সংগ্রহ কৰি গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰিছিল স্বনামধন্য লেখক, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি চৈয়দ আব্দুল মালিকে ।

জিকিৰ সম্ৰাট ৰেকিবুদ্দিন আহমেদেও তেওঁৰ পৰা জিকিৰ আৰু জাৰি সংগ্রহ কৰিছিল । অসমীয়া ৰহণীয়া সমাজ জীৱনৰ লোক সংস্কৃতিসমূহ সঠিক ৰূপত চৰ্চা, পৰিৱেশন, প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰত ব্ৰতী হৈ আছিল ভদীয়া কাই । তেওঁৰ এনে অৱদানৰ বাবে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই ২০১২ চনত লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰিছিল । কেৱল ছাত্র সন্থায়ে নহয়, বৰং বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ত ভদীয়া কাইক সন্মান, সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰি আহিছিল ।

এইগৰাকী লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ভদীয়া কাইৰ বিয়োগত সকলোৱে শোকপ্রকাশ কৰে । ‘নাবিক’ ছাত্র সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সংগঠন তথা ৰাইজে ভদীয়া কাইৰ বিয়োগত শোকপ্রকাশ কৰিছে । কেৱল লোক সংগীতৰ শিল্পী হিচাপেই নহয়, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেওঁ সম্প্ৰীতিৰ এডাল সাঁকোৰ দৰে আছিল । তেওঁৰ বিয়োগত জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে শোক প্রকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন হত্যা গোচৰ: ফাষ্টট্ৰেক আদালতত সাক্ষ্য দিলে ৫ সাক্ষীয়ে

TAGGED:

প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটা
ভদীয়া কাইৰ দেহাৱসান
ইটিভি ভাৰত অসম
লোক সংস্কৃতিৰ সাধক মুহিবুৰ ৰহমান
BHADIA KAI DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.