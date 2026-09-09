‘মহাবাহু’ৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ত পৰিচালকৰ মুখত সেই দুই ব্যক্তিৰ নাম, যিয়ে প্ৰাণভৰি ভাল পাইছিল ‘দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ক

‘মহাবাহু’ৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ত পৰিচালকৰ মুখত সেই দুই ব্যক্তিৰ নাম, যিয়ে প্ৰাণভৰি ভাল পাইছিল ‘দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ক
১১ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তিলাভ কৰিব ‘মহাবাহু The Brahmaputra'ই ৷ ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৬০ টা ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব ছবিখনে । গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত আইদেউ ছবিগৃহত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 1:17 PM IST
গুৱাহাটী: ১১ ছেপ্টেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি ‘মহাবাহু The Brahmaputra' ৷ মনাৰিজিত এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত আৰু লৌহিত্য আৰ্টছৰ সহযোগত নিৰ্মিত এই অসমীয়া ছবিখন মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত আইদেউ ছবিগৃহত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'।
এই প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত উপস্থিত থাকে সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ লগত জড়িত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে ছবিখনৰ সমূহ কলা-কুশলী ।
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়াই কয়, “মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি শুনি নামটোতে হয়তো মানুহে অৰ্থটো বুজি পাইছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ দুঃসাহস কৰা আমাৰ ৭ বছৰ হ’ল । এই ৭ বছৰত ক’ৰণা মহামাৰীৰ পৰা বান পৰিস্থিতিলৈকে বিভিন্ন ঘটনাৰ সাক্ষী হ’লো । খুব খৰটকীয়াকৈ ১১ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো মুক্তিৰ দিন হিচাপে ধার্য কৰা হৈছে ।”
তেওঁ আৰু কয়, “মহাবাহু শব্দটোৰ লগত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা এটা সংপৃক্ত শব্দ । আমাৰ ছবিখনৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপজাদিনটোতে প্ৰথমটো ৰাজহুৱা দৰ্শনী অনুষ্ঠিত হৈছে । ছবিখনত জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠও সমৃদ্ধ হৈ আছে । এটা নতুন ধাৰাত আমি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।”
অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাই ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত কয়, “অসমবাসীয়ে যিসমূহ মহাপ্ৰলয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ল, বানকে ধৰি যিসমূহ আমাৰ জাতীয় সমস্যা আছে এই সকলোখিনি সামৰি ‘মহাবাহু The Brahmaputra'ৰ কাহিনীটো । ছবিখনত সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা চৰিত্ৰত মোক দর্শকে দেখা পাব । আশা কৰো দর্শকে ছবিখন চাই ভাল পাব ।”
উল্লেখ্য যে, ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে মনোজ চানবুং ফুকনে । সহ-প্ৰযোজক হিচাপে আছে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়া, বিদ্যুৎ কোঁৱৰ, আকাশ দুৱৰী আৰু হেমন্ত ফুকন । এই ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়াৰ ।
ছবিখনৰ কাহিনী লিখা আৰু পৰিচালনা কৰাৰ লগতে ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰতো অভিনয় কৰিছে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়াই । প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম চেতিয়াৰ লগতে নায়িকাৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাই ।
লগতে ছবিখনৰ অন্যান্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰিছে যদুমনি দত্ত, এনএছডি (দিল্লী)-ৰ স্নাতক পলাশ প্ৰতীম মেছ, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অভিনেতা সেৱান সিং য়েইন, অভিনেত্ৰী পল্লৱী গোঁহাই পাঠককে ধৰি বহু ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰী ।
ছবিখনৰ কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক সমীৰ দত্ত । আনহাতে ছবিখনত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গ আৰু দীপলিনা ডেকাই আৰু শংকুৰাজ কোঁৱৰ, পাপৰি গগৈ, সীমান্ত শেখৰ আৰু গৰিমা কৃষ্টিয়ে। আৱহ সংগীত কৰিছে সুকুমাৰ দত্তই।
চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছে ৰিপু কাশ্যপ আৰু ৰাজা গগৈ। সম্পাদনা কৰিছে তাপস ফুকনে । অহা ১১ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৬০ টা ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব এই ‘মহাবাহু The Brahmaputra' ৷
লগতে পঢ়ক : মহাবাহু The Brahmaputra : নদীৰ বিশালতাক লৈ শুক্ৰবাৰে নতুন অসমীয়া ছবি