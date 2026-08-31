ETV Bharat / entertainment

ধাৰৱাড়ত অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজক ঘেৰাওৰ চেষ্টা হিন্দু সংগঠনৰ

বিতৰ্কৰ মাজতে অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজৰ ডাঙৰ ঘোষণা: ২০২৬ চনৰ ২ অক্টোবৰত মুক্তি পাব অজয় দেৱগণৰ 'দৃশ্যম: দ্য কনক্লুজন' ৷

Prakash Raj Faced Protests in Karnataka Ahead of 'Drishyam: The Conclusion' 2026 Release
অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজ (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে কৰ্ণাটকৰ ধাৰৱাড়স্থিত 'কৰ্ণাটক বিদ্যাৱৰ্ধক সংঘ' প্ৰেক্ষাগৃহৰ সন্মুখত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । একাংশ হিন্দু সংগঠনৰ সদস্য আৰু বিজেপি কৰ্মীয়ে অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজক ঘেৰাও কৰাৰ চেষ্টা চলায় । প্ৰকাশ ৰাজে তাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া 'মনুষ্যত্বদেগে সমুদায় জাথা' নামৰ এটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল । প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ অভিযোগ আছিল যে, এই অনুষ্ঠানত অভিনেতাজনে হিন্দুবিৰোধী মন্তব্য কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে

একাংশ যুৱকে অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজক ঘেৰাও কৰিবলৈ আৰু জোৰকৈ প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছতে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে । আৰক্ষীয়ে ততালিকে হস্তক্ষেপ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাত বাধা দিয়ে আৰু অলপ সময় ধৰি চলা হেতা-ওপৰাৰ পিছত কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে । আৰক্ষীৰ গাড়ীত উঠিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চিঞৰি চিঞৰি ক’বলৈ ধৰে, "আমি কোনো কাৰণতে নাযাওঁ ।" ইয়াৰ মাজতে, দুজন যুৱকে কৰ্ণাটক বিদ্যাৱৰ্ধক সংঘৰ সন্মুখত আঁৰি থোৱা অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজৰ এখন বেনাৰত চিঞাহী সানি দিয়ে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত উত্তেজনা আৰু অধিক বৃদ্ধি পায় । উল্লেখ্য যে, এই বেনাৰখন এবিভিপিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে লগাইছিল ।

যুৱকসকলে প্ৰকাশ ৰাজৰ বেনাৰ ফালিও নিজৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে, যাৰ ফলত অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজকসকল তীব্ৰভাৱে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে । এই ঘটনাৰ বিৰোধিতা কৰি আয়োজকসকলে ৰাজপথতে বহি এক তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাৱ্যস্ত কৰে আৰু আৰএছএছৰ বিৰুদ্ধে আৰএছএছ গ’ বেক ধ্বনি দিয়ে । আনহাতে, মঙলবাৰে অভিনেতা তথা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা প্ৰকাশ ৰাজে ঘোষণা কৰে যে, কৰ্ণাটকৰ নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনসমূহে ১ ছেপ্টেম্বৰত বেংগালুৰুত এক ‘ইলেকশ্বন কমিছন চলো’ অভিযান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব । ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ ক্ষিপ্ৰ সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত থকা গুৰুতৰ ত্ৰুটিসমূহক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । তেওঁ অনুপস্থিত বা স্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰিত বুলি চিহ্নিত কৰা ভোটাৰসকলৰ নাম তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা কাৰ্যৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ যুক্তি দৰ্শাই যে এই ভোটাৰসকলক 'ফৰ্ম ৬'ৰ জৰিয়তে পুনৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে, তেওঁলোকৰ যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে এক উচিত আৰু পৰ্যাপ্ত সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগে ।

প্ৰকাশ ৰাজৰ আগন্তুক চলচ্চিত্ৰ

কৰ্ণাটকৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই বিশেষ ক্ষিপ্ৰ সংশোধন ২০২৬ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত সোমবাৰে খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে এই প্ৰতিবাদী সিদ্ধান্ত সমুখলৈ আহিছে । আনহাতে, কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজক পৰৱৰ্তী সময়ত থ্ৰীলাৰ ছবি 'দৃশ্যম: দ্য কনক্লুজন'ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত অভিনয় কৰা দেখা যাব । এই বহুপ্ৰত্যাশিত ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা অজয় দেৱগণে । ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলৰ ঘোষণা অনুসৰি, 'দৃশ্যম দ্য কনক্লুজন' অহা ২০২৬ চনৰ ২ অক্টোবৰত সমগ্ৰ দেশৰ ছবিগৃহসমূহত মুক্তি পাব ।

লগতে পঢ়ক : আমিৰ-ছলমানৰ পৰা CJP নেতালৈ: শেহতীয়া পডকাষ্টত মুকলিকৈ কি কি ক’লে সোণম ৱাংচুকে?

TAGGED:

প্ৰকাশ ৰাজ
ধাৰৱাড় প্ৰতিবাদ
দৃশ্যম দ্য কনক্লুজন
PRAKASH RAJ DHARWAD PROTEST
PRAKASH RAJ FACED PROTESTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.