'পুৰা দেশ যন্তৰ মন্তৰ বনেগা': প্ৰকাশ ৰাজ
প্ৰকাশ ৰাজে চিজেপিৰ সদস্য সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাৰ গ্ৰেপ্তাৰক সমালোচনা কৰি কয়- যন্তৰ মন্তৰৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিলেই জনসাধাৰণৰ কণ্ঠ বন্ধ নহয় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 3:56 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে পাঁচ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক ৷ অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজে আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
উক্ত স্থানত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা বন্ধ কৰিছে চৰকাৰে ৷ অভিনেতাগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৷ এনে নিষেধাজ্ঞাই জনসাধাৰণৰ কণ্ঠ বন্ধ নকৰে বুলি সকীয়াই দিয়ে তেওঁ ।
এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ’ত প্ৰকাশ ৰাজে কয় যে, কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতিবাদ কৰিব পৰা ঠাই সলনি কৰিলেও ক্ষমতাত থকাসকলক প্ৰশ্ন কৰি থাকিব । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে বেংগালুৰুত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদত যোগদান কৰা অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "আপুনি প্ৰতিবাদস্থলী সলনি কৰিব পাৰে বা প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰিব পাৰে, কিন্তু আপুনি এই দেশৰ কণ্ঠ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে । সমগ্ৰ দেশ যন্তৰ মন্তৰ হৈ পৰিব ।"
জানিব পৰা মতে, চিজেপিৰ সদস্যসকলে তলাবন্ধ গেটৰ ওপৰেৰে জঁপিয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুৱাই শ্লোগান দিয়ে । ১৪ অক্টোবৰত আদালতে সদস্য দুজনক পাঁচ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । দলৰ আন এজন সদস্য অজিংক্য সিন্দেকো ব্যক্তিগত বণ্ডত মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
Fraaand .. five days of judicial custody for protesting with the National Flag 😂😂😂 how desperate you are #justasking https://t.co/Ho6JAWk6BT— Prakash Raj (@prakashraaj) October 14, 2026
শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব বিচৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে প্ৰকাশ ৰাজে । মহিলাকে ধৰি প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰক লৈও তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ যিসকলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ভাবুকি দিছে বা আক্ৰমণ কৰিছে, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কিয় একেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বুলি অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰে ।
নিৰ্দিষ্ট প্ৰতিবাদস্থলীৰ তালিকাৰ পৰা যন্তৰ মন্তৰক আঁতৰোৱাৰ সিদ্ধান্তকো সমালোচনা কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে । ১২ অক্টোবৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই স্থানত আৰু বিক্ষোভৰ অনুমতি দিয়া নহ’ব বুলি ঘোষণা কৰি পূব দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দান, বুৰাৰী খেলপথাৰ আৰু চিবিডি খেলপথাৰক বিকল্প স্থান হিচাপে ঘোষণা কৰে ।
প্ৰকাশ ৰাজে দাবী কৰে যে, ৰামলীলা ময়দানৰ উপলব্ধতা সীমিত আৰু তাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ মানুহে ৫০ হাজাৰ টকাৰ লগতে একে পৰিমাণৰ ৰিফাণ্ডেবল জমা ধন দিব লাগিব । চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ নাগৰিকে কিয় ধন দিব লাগিব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেওঁ ।
"ইছ দেশ মে সৱাল পুচনে কে লিয়ে ভি পেইচা দেনা পড়তা হে," ক্ষমতাত থকাসকলক প্ৰশ্ন কৰিবলৈও মানুহে ধন দিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন প্ৰকাশ ৰাজৰ ৷ তেওঁ কটুক্তিৰে পৰামৰ্শ দিয়ে যে, চৰকাৰে বিক্ষোভকাৰীক আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিলে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, কোনো মৰুভূমি বা হিমালয়লৈ প্ৰতিবাদস্থলী স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে ।
১০ অক্টোবৰত চিজেপি, ছাত্ৰ সংগঠন আৰু অন্যান্য সংগঠনৰ পৰিকল্পিত প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বেই দিল্লী আৰক্ষীয়ে সকলোকে আটক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR)ৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা অনিয়ম আৰু স্বচ্ছতাৰ অভাৱত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছিল ।
ভিডিঅ’টো শেষ কৰি প্ৰকাশ ৰাজে কয় যে, এই নিষেধাজ্ঞাই দেখুৱাইছে যে মানুহে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাত কৰ্তৃপক্ষ কিমান চিন্তিত হৈ পৰিছে । তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, প্ৰতিবাদস্থলী সলনি কৰিলেই জনসাধাৰণৰ মুখ বন্ধ নহয় ।
লগতে পঢ়ক :
ধাৰৱাড়ত অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজক ঘেৰাওৰ চেষ্টা হিন্দু সংগঠনৰ
আমিৰ খানৰ ভতিজী জেন মেৰীৰ গাত আঘাতৰ চিন; চিজেপিৰ প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন বিজয় বাৰ্মা, হুমা কুৰেশ্বীৰ