অভিনেতা প্ৰভাসৰ জন্মদিনত আগন্তুক ছবিৰ নাম ঘোষণা
মৈত্ৰী মুভি মেকাৰ্ছৰ প্ৰযোজনা আৰু টি-ছিৰিজৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত ছবিখনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে নাম ফৌজী ।
হায়দৰাবাদ: আজি ৪৬ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা ৰেবেল ষ্টাৰ প্ৰভাসে অনুৰাগীক তেওঁৰ জন্মদিনৰ এক নিখুঁত উপহাৰ দিলে । সীতা ৰামমখ্যাত পৰিচালক হানু ৰাঘৱপুডীৰ সৈতে তেওঁৰ বহু প্ৰত্যাশিত সহযোগিতাৰ শিৰোনাম প্ৰকাশ কৰিছে । মৈত্ৰী মুভি মেকাৰ্ছৰ প্ৰযোজনা আৰু টি-ছিৰিজৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত ছবিখনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে নাম ফৌজী ।
কালি এটা প্ৰি-লুক পোষ্টাৰ মুকলি কৰা হয়, যিয়ে সমগ্ৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি কৰে । জল্পনা-কল্পনাৰ সৈতে ই এক আকৰ্ষণীয় পিৰিয়ড নাটকৰ ইংগিত দিছে ।
বাহুবলী আৰু ছালাৰৰ দৰে ছবিৰ জৰিয়তে প্ৰভাস কেৱল ভাৰতীয় চিনেমাৰ জনপ্ৰিয় চেহেৰাই নহয়, বৰঞ্চ তেওঁৰ নামেৰেই এখন ছবিৰ ঘোষণাক উদযাপনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰাকৈও তেওঁৰ এক সত্তা আছে ।
অনুৰাগীসকলে প্ৰভাসৰ প্ৰতিটো আভাস আৰু প্ৰতিটো আপডেটৰ বাবে অপেক্ষা কৰে আৰু ফৌজীক লৈও একেই উৎকণ্ঠা । ছ’চিয়েল মিডিয়াত টাইটেল পোষ্টাৰখন শ্বেয়াৰ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ই ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিল, যাৰ ফলত তেওঁৰ জন্মদিন আৰু আগন্তুক ছবিখনক লৈ উন্মাদনা বৃদ্ধি পালে ।
ফৌজী টাইটেল পোষ্টাৰখনে ১৯৪০ চনৰ ঔপনিৱেশিক ভাৰতক উপস্থাপন কৰিছে । প্ৰভাসৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই নিৰ্মাতাই পোষ্টটোৰ সামৰণিত এইদৰে কয়: "আমাৰ ইতিহাসৰ লুকাই থকা অধ্যায়ৰ পৰা এজন সৈনিকৰ আটাইতকৈ সাহসী কাহিনী ।"
ফৌজীত প্ৰভাসৰ সৈতে ইমানৱীয়ে অভিনয় কৰিছে ৷ ছবিখনত পৰ্দাৰ প্ৰবীণ তাৰকা অনুপম খেৰ, মিথুন চক্ৰৱৰ্তী, জয়াপ্ৰদা আৰু ভানু চন্দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ছবিখনত চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ সুদীপ চেটাৰ্জী, সুৰকাৰ বিশাল চন্দ্ৰশেখৰ, সম্পাদক কোটাগিৰি ভেংকটেশ্বৰ ৰাওকে ধৰি শক্তিশালী কাৰিকৰী দল এটাও আছে ।
বৰ্তমান নিৰ্মাণ হৈ থকা ফৌজী ১৯৪০ চনৰ ভাৰতৰ পটভূমিত আহিবলগীয়া ছবি ৷ ১৯৩২ চনৰ পিছৰ অন্যতম অশান্ত যুদ্ধকালৰ সময় ইয়াত দেখুওৱা হ’ব । অধিক সবিশেষ তথ্য লুকুৱাই ৰখা হৈছে ।
তেলুগু ছবিত অভিনয় কৰাৰ উপৰিও বলীউডত খোজ দি কম সময়ৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ উঠে অভিনেতা প্ৰভাস ৷ 1979 চনৰ আজিৰ দিনটোতে তামিলনাডুত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ ৷ প্ৰভাসৰ প্ৰকৃত নাম Uppalapati Venkata Suryanarayana Prabhas Raju ৷
প্ৰভাস হৈছে দক্ষিণৰ প্ৰথম অভিনেতা যাৰ Madame Tussaud's wax museum ত ম’মৰ প্ৰতিমূৰ্তি সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ৷ অভিনেতাৰ লগতে প্ৰভাস এগৰাকী B.Tech ডিগ্ৰীধাৰী ৷
অভিনেতা প্ৰভাসে ছবি নিৰ্মাতাসকলক নিজৰ সুদক্ষ অভিনয়ৰে প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে ৷ ‘বাহুবলী’ খ্যাত প্ৰভাসৰ জন্মদিনৰ শুভক্ষণত ই টিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলৈ জন্মদিনৰ অশেষ শুভেচ্ছা ৷
