পৰিৱৰ্তনশীল চিনেমা আৰু মহিলাৰ ভূমিকা : পাৱাৰ লিষ্ট ২০২৬-ত তাৰকাসকলৰ অন্তৰংগ আলাপ

চিনেমাৰ ৰূপালী পৰ্দাত এতিয়া নাৰীৰ জয়জয়কাৰ ! পাৱাৰ লিষ্ট ২০২৬: ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত মহিলাৰ সফলতা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ এক আলোকপাত ৷

Power List 2026: A Spotlight on Women's Success and Challenges in the Indian Film Industry
হলীউড ৰিপৰ্টাৰ ইণ্ডিয়াৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত জিলিকিল কিৰণ ৰাও আৰু গুণীত মংগা (Photo : ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 28, 2026 at 7:32 AM IST

হায়দৰাবাদ : ‘দ্য হলীউড ৰিপৰ্টাৰ ইণ্ডিয়া’ৰ 'ৱ’মেন ইন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৱাৰ লিষ্ট ২০২৬' অনুষ্ঠানত কিৰণ ৰাও আৰু গুণীত মংগাসহ কেইবাগৰাকীও প্ৰভাৱশালী মহিলাই চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত মহিলাৰ বৰ্ধিত ভূমিকা আৰু সফলতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । এক বিশেষ অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে উদ্যোগটোৰ ভৱিষ্যত আৰু মহিলাৰ অৱদান সন্দৰ্ভত নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰে ।

এই অনুষ্ঠানটোত চলচ্চিত্ৰ, দূৰদৰ্শন, সংগীত, ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আৰু নতুন মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত মহিলাসকলক সন্মান জনোৱা হয় । চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কেইবাগৰাকীও পৰিচিত ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল, যাৰ ভিতৰত গুণীত মংগা, কিৰণ ৰাও, সোণম বাজৱা, নিতাংশী গোয়েল আৰু ছায়ানী গুপ্তা অন্যতম ।

এই স্বীকৃতিৰ গুৰুত্ব আৰু মহিলা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ প্ৰযোজক গুণীত মংগাই প্ৰকাশ কৰে যে বৰ্তমান এই সংখ্যা এতিয়াও যথেষ্ট কম আৰু অধিক সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন ।

ANI-ৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত মংগাই কয়, "পৰিসংখ্যা অনুসৰি প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ২,৫০০ খন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়, যাৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৭ শতাংশতকৈও কম ছবি মহিলাই পৰিচালনা কৰে । সেয়েহে এনে ধৰণৰ স্বীকৃতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, যাতে অধিক মহিলাই কামৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ।"

বিগত বছৰবোৰত চলচ্চিত্ৰ জগতত হোৱা পৰিৱৰ্তন আৰু বিভিন্ন ভূমিকাত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সন্দৰ্ভত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কিৰণ ৰাৱে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ।

তেওঁ কয়, "বহুত কিবাকিবি সলনি হৈছে । মই যেতিয়া এই উদ্যোগত কাম আৰম্ভ কৰিছিলো, তেতিয়া চিনেমাৰ ছেটত অতি কম সংখ্যক মহিলাহে আছিল । আজি ২৫ বছৰৰ পাছত আমাৰ মাজত মহিলা পৰিচালক, প্ৰযোজক, চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ, লেখিকা আৰু সংগীত পৰিচালক আছে - পৰিৱেশটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ বেলেগ । এই পৰিৱৰ্তন অব্যাহত থাকিব আৰু মই আশা কৰো যে ভৱিষ্যতে এয়া আৰু অধিক ইতিবাচক হ'ব ।"

এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ’বলৈ পাই অভিনেত্ৰী সোণম বাজৱাই নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শেহতীয়া হিট ছবি 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ'ৰ বিষয়েও নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়ায় ।

তেওঁ কয়, "মই সঁচাকৈয়ে বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছো । মোৰ বাবে এই তালিকাত স্থান পোৱাটো এটা ডাঙৰ কথা ।" 'ধূৰন্ধৰ ২' ৰ বিষয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মই চিনেমাখন চাইছোঁ আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে । মই গোটেই দলটোক অভিনন্দন জনাব বিচাৰোঁ কাৰণ এই ছবিখনে সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে আৰু বৰ্তমান অতি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে ।"

'লাপাতা লেডীজ' (Laapataa Ladies) খ্যাত অভিনেত্ৰী নিতাংশী গোয়েলে চলচিত্ৰ জগতত মহিলাসকলক সন্মান জনোৱাৰ গুৰুত্ব আৰু চিনেমাৰ পৰিৱৰ্তনশীল ধাৰাৰ বিষয়ে নিজৰ মত ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "এই অনুষ্ঠানটো চিনেমাৰ সৈতে জড়িত মহিলাসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত বহুতো অনুপ্ৰেৰণাদায়ক মহিলা উপস্থিত আছে । কাহিনী কোৱাৰ শৈলী, চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ আৰু ছবি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চিনেমা জগতত এতিয়া বহু পৰিৱৰ্তন আহিছে ।"

আনহাতে, অভিনেত্ৰী ছায়ানী গুপ্তাই কয় যে পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও বহুখিনি কৰিবলৈ বাকী আছে । তেওঁ কয়, "পৰিৱৰ্তন আহিছে সঁচা, কিন্তু যিমান হোৱা উচিত আছিল সিমান হোৱা নাই বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ । এতিয়াও বহুতো উন্নতিৰ প্ৰয়োজন আছে । তথাপিও, এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে অনাগত দিনত আৰু অধিক ভাল সময় আহিব আৰু হয়তো আমি ভৱিষ্যতে অধিক সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ।"

এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে ক’বলৈ গ’লে - অভিনেতা, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰযোজক আৰু স্ৰষ্টাসকললৈকে, সমগ্ৰ সন্ধিয়াটোৱে সেইসকল মহিলাক স্বীকৃতি জনোৱাত গুৰুত্ব দিছিল যিসকলে নিজৰ দক্ষতাৰে চিনেমা জগতত নিজৰ পৰিচয় গঢ়িছে আৰু আনৰ বাবেও নতুন পথ মুকলি কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : বয়সে অভিনয়ত স্বাধীনতা আনে : জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা গ্ৰহণ কৰি শৰ্মিলা ঠাকুৰ

