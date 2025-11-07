ETV Bharat / entertainment

পুত্ৰ সন্তানৰ আগমনত ধন্য বিকী-কেটৰিণা

7 নৱেম্বৰ 2025 ত এটি পুত্ৰ সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ হোৱাৰ গৌৰৱ লাভ কৰে বিকী কৌশল আৰু কেটৰিণা কাইফে ৷ এটা যুটীয়া পোষ্টত আহিল এই খবৰটো-

এটি পুত্ৰ সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন বিকী কৌশল আৰু কেটৰিণা কাইফৰ (Photo : ETV Bharat)
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় দম্পতী বিকী কৌশল আৰু কেটৰিণা কাইফে লাভ কৰিলে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপহাৰটি, 7 নৱেম্বৰত দুয়োৰে জীৱনলৈ আনন্দ কঢ়িয়াই আগমন ঘটিল এটি পুত্ৰ সন্তানৰ ৷

শুকুৰবাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে এই সুখৰ খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰে দম্পতীটোৱে । বিকী আৰু কেটৰিণাই এখন গ্ৰিটিং কাৰ্ড পোষ্ট কৰিছে, য'ত লিখা আছে, "আমাৰ আনন্দৰ বাণ্ডিলটো আহিল । অপৰিসীম মৰম আৰু কৃতজ্ঞতাৰে আমি আমাৰ কেঁচুৱা ল'ৰাটোক আদৰণি জনাইছো । ৭ নৱেম্বৰ, ২০২৫ কেটৰিণা & বিকী ।"

এই সুখৰ খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে অনুৰাগী আৰু ছবি উদ্যোগৰ সহযোগী চেলেব্ৰিটীসকলে দুয়োকে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ৷ ৰঙা হৃদয়ৰ ইম’জীৰে মন্তব্য শাখা ভৰি পৰিছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত থকা সময়ত কেতিয়াও মুকলিকৈ নিজৰ সম্পৰ্ক ৰাজহুৱা নকৰা এই দুই তাৰকা সদায় সকলোৰে নজৰত থাকে ৷ সন্দেহ কৰি কৰি যেতিয়া নেটিজেনে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ কথা ধৰা পেলাইছিল তেতিয়াও তেওঁলোকে কোনো মন্তব্য কৰা নাছিল ৷ বহু গাম্ভীৰ্যতা বহন কৰি একদম ঠিক বিয়াৰ খবৰটোহে তেওঁলোকে দিছিল ৷ সেয়ে বহু কাৰণত এই যুটি প্ৰিয় সকলোৰে ৷

বিকী-কেটৰিণাৰ বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত সকলোৱে ভাবি আছিল সন্তানৰ কথা ৷ অৱশেষত সেই ভাল খবৰটো আহিল বিয়াৰ প্ৰায় তিনিবছৰৰ পিছত ৷ আৰু আজি ধৰাত ভৰি দিলে তেওঁলোকৰ সন্তানে ৷ অনুৰাগীৰ মন উগুল-থুগুল ৷ সকলোৰে বিকী-কেটৰিণাৰ পুত্ৰ সন্তানটিক চোৱাৰ হেঁপাহ ৷ সেই দিনটোও এদিন আহিব পিতৃ-মাতৃৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি ৷ অনুৰাগীয়ে ধৈৰ্য ধৰি থকাৰহে কথা ৷

এতিয়া পোষ্টটো আন্তৰিক অভিনন্দন বাৰ্তাৰে উপচি পৰিছে ৷ 2025 চনৰ 23 ছেপ্টেম্বৰত বিকী কৌশল আৰু কেটৰিণা কাইফে যৌথ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল । পোষ্টটোত কেটৰিণাৰ বেবী বাম্প প্ৰদৰ্শন কৰি দম্পতীটোৰ এখন ফটো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল, লগতে লিখা আছিল: “আমাৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ অধ্যায়টো আনন্দ আৰু কৃতজ্ঞতাৰে ভৰা হৃদয়েৰে আৰম্ভ কৰাৰ পথত ।”

2021 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত ৰাজস্থানত অনুষ্ঠিত এক অন্তৰংগ অনুষ্ঠানত এই যুটি বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । 2019 চনত জোয়া আখটাৰে আয়োজন কৰা পাৰ্টীত কেটৰিণা আৰু বিকী প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল, য’ত তেওঁলোক দুয়ো আনুষ্ঠানিকভাৱে চিনাকি হৈছিল । সেই বছৰৰ শেষৰফালে এটা এৱাৰ্ড শ্ব’ত বিকীয়ে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ সময়ত মঞ্চত কেটৰিণাক চঞ্চলভাৱে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ।

