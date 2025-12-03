দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম, অসমত প'ষ্ট মেলনৰ সংগীতানুষ্ঠান: খানাপাৰাত তুলিব সংগীতৰ লহৰ
৮ ডিচেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতলৈ আহি আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন কণ্ঠশিল্পী প'ষ্ট মেলন । মেলনক আদৰিবলৈ খানাপাৰাত প্ৰস্তুতি তুংগত ।
Published : December 3, 2025 at 7:54 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীত সংগীত পৰ্যটনৰ প্ৰথম খোজ । ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প'ষ্ট মেলনৰ একক শীৰ্ষ মিউজিক কনচাৰ্ট আয়োজনৰ বাবে সাজু হৈছে গুৱাহাটী । গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পপষ্টাৰ ৰেপাৰ প'ষ্ট মেল'নৰ কনচাৰ্ট ।
৮ ডিচেম্বৰত খানাপাৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম প'ষ্ট মেলনৰ এই 'ছ'ল' শ্ব'' । অসম চৰকাৰৰ সহযোগত আৰু বুক মাই-শ্ব' লাইভৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ ।
২০২৫ বৰ্ষৰ অন্তত অসম চৰকাৰৰ কনৰ্চাট টুৰিজিম পলিচীৰ অধীনত প্রথমটো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে বিশ্বমঞ্চত ৰাজ্যখনক প্রতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । ই কেৱল এক কনচাৰ্টেই নহয়, এই অনুষ্ঠানে গুৱাহাটীক গ্ল'বেল মিউজিক কনৰ্চাটৰ ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব ।
এই সন্দৰ্ভত অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ (এ টি ডি চি) পৰিচালন সঞ্চালক কুমাৰ পদ্মপাণি বৰাই কয়, "৮ ডিচেম্বৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি বুক মাই-শ্ব'ৱে কৰি আছে । অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক উদগনি দিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কনচাৰ্ট টুৰিজিম পলিচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । এই পলিচীৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কনচাৰ্ট কৰিব পৰা যায় আৰু কনচাৰ্টৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীসকলক আনিব পাৰোঁ । কিয়নো তেওঁলোকৰ অনুৰাগী গোটেই বিশ্বতেই আছে । সেই অনুৰাগীসকল অসমলৈ আহিব, অসমক জানিব, ইয়াৰ জৰিয়তে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত সহায়ক হ'ব ।"
ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত এই অনুষ্ঠানে বৰঙনি আগবঢ়াব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "ইয়াৰ জৰিয়তে হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আদি আনুষংগিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাভৱান হ'ব । তদুপৰি টিকট বুকিং, হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিলে তাৰ পৰা পোৱা জি এছ টিৰ এটা অংশ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আহিব, আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব । ইক'-ছিষ্টেম গঢ়ি উঠিব । ভৱিষ্যতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত এটা নতুন ছেগমেণ্ট হৈ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক সহায় কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এইদৰে আৰু দুটা-তিনিটা অনুষ্ঠান কৰিব পাৰিলে অসম কনচাৰ্ট টুৰিজিম হিচাপে পৰিগণিত হ'ব । ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই পলিচীৰ অধীনত কনচাৰ্ট গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব ।"
আনহাতে, এই পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত বুক মাই-শ্ব'ৰ লাইভ ইভেণ্টছৰ মুখ্য ব্যৱসায়িক বিষয়া নমন পুগালিয়াই কয়, "প'ষ্ট মেলনৰ গুৱাহাটীৰ এই শ্ব' ভাৰতৰ লাইভ মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰৰ বাবে এক বিশেষ সফলতাৰ মাইলৰ খুঁটি । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দৰ্শকৰ মাজত আমি যি প্ৰবল আগ্ৰহ আৰু উদ্দীপনা দেখিছোঁ, সেয়াই প্ৰমাণ কৰে যে এই অঞ্চল বিশ্বমানৰ বৃহৎ আয়োজনৰ অভিজ্ঞতা ল'বলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু । তেওঁৰ দৰে এগৰাকী বিখ্যাত শিল্পীক কেৱল গুৱাহাটীলৈকে লৈ অহাটোৱেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ আগ্ৰহ যে বাঢ়িছে আৰু লাইভ মনোৰঞ্জনৰ বজাৰ দেশৰ মহানগৰসমূহলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে, তাকেই সূচায় ।"