পাশ্চাত্য সংগীতৰ জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সুমন কল্যাণ দত্তৰ বিয়োগ

পাশ্চাত্য সংগীতৰ জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সুমন কল্যাণ দত্তৰ বিয়োগ
পাশ্চাত্য সংগীতৰ জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সুমন কল্যাণ দত্তৰ আকস্মিক বিয়োগ । শুকুৰবাৰে পুৱা নিজ বাসভৱনত ৫.৪৫ মিনিটত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 1:02 PM IST
গুৱাহাটী : পাশ্চাত্য সংগীতৰ জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সুমন কল্যাণ দত্তৰ আকস্মিক বিয়োগ । গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়স্থিত বাসগৃহত পুৱা ৫.৪৫ মিনিটত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে । মৃত্যুৰ সময়ত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ বয়স আছিল ৫৯ বছৰ ।
ৰক আৰু পশ্চিমীয়া সংগীত জগতৰ এক পৰিচিত আৰু অতি জনপ্ৰিয় মুখ আছিল দত্ত । পাশ্চাত্য সংগীত জগতত SKD হিচাপে পৰিচিত আছিল সুমন কল্যাণ দত্ত । জানিব পৰা অনুসৰি, বিগত কেইদিনমান ধৰি স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি আছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী ।
সুমন কল্যাণ দত্তই 'Crystal Palace' বেণ্ডৰ জৰিয়তে নিজৰ সংগীত যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি কৰিছিল । তাৰ পাছত তেওঁ 'Moonwind' বেণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ সংগীত পৰিৱেশন কৰি ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ নিজেই এটা বেণ্ড গঠন কৰিছিল । সেই বেণ্ডটোৰ নাম ৰাখিছিল 'SKD' বেণ্ড । এই বেণ্ডটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত লাইভ সংগীত জগতৰ এক অন্যতম জনপ্ৰিয় বেণ্ড হিচাপে পৰিচিতি লাভ কৰে ।
ইয়াৰোপৰি গুৱাহাটীৰ 'Friends' বেণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠাকালীন সদস্যসকলৰ মাজত সুমন কল্যাণ দত্তও আছিল অন্যতম । গুৱাহাটী ৰক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদান বিশেষভাৱে স্মৰণীয় । কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পেলাইছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত ।
অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বহু ব্যক্তিয়ে সুমন কল্যাণ দত্তৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰি সামাজিক মাধ্যমত শোকবাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁৰ বিয়োগ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি ৷
লগতে পঢ়ক : সামাজিক মাধ্য়মৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ডত ক্ষোভ উজাৰিলে বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াই