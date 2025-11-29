ETV Bharat / entertainment

আদিবাসী ভাষাত জুবিন গাৰ্গৰ ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’

প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰয়াস পপলীন ছেত্ৰীৰ ।

Poplin Chetry releases Adivasi version of Roi roi binale song
কণ্ঠশিল্পী পপলীন ছেত্ৰী (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 29, 2025 at 6:55 PM IST

ডিব্ৰুগড় : জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ।‌ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ । অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখন শূন্য হৈ পৰিল ।‌ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসমৰ ৰাইজে । ইয়াৰ মাজতে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছে ।

হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ শীৰ্ষক গীতটো এইবাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় (আদিবাসী) ভাষালৈ অনুবাদ কৰি কণ্ঠদান কৰিছে টিংখাঙৰ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে । টিংখাঙৰ কেন্দুগুৰি অঞ্চলৰ পপলীন ছেত্ৰীয়ে কণ্ঠদান কৰা ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ৰ আদিবাসী সংকলন 'ৰখে ৰখে ডাকিল' শীৰ্ষক গীতটোৱে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ শীৰ্ষক গীতটো চাহ জনগোষ্ঠীয় (আদিবাসী) ভাষাত গালে পপলীন ছেত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰয়াস পপলীন ছেত্ৰীৰ । ভৱিষ্যতে জুবিন গাৰ্গৰ অন্য গীতসমূহো আদিবাসী ভাষাত কণ্ঠদান কৰাৰ হেঁপাহ পুহি ৰাখিছে পপলীন ছেত্ৰীয়ে । শিল্পীগৰাকীক ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে তেওঁ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় ।

গীতটো অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক সহায় কৰে খুৰাক ক্ষত্ৰিয় সঞ্জীৱ ছেত্ৰীয়ে । উল্লেখ্য যে, সৰুৰে পৰা সংগীতৰ প্ৰতি গভীৰ আগ্ৰহ থকা পপলীন ছেত্ৰীয়ে ইতিপূৰ্বে অসমীয়া, হিন্দী, আদিবাসী ভাষাৰ বহু গীতত কণ্ঠদান কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু আমাৰ বাবে অসহনীয় :

‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ গীতটো আদিবাসী ভাষাত কণ্ঠদান কৰি পপলীন ছেত্ৰীয়ে কয়, "বহুদিনৰ পৰাই দাদাৰ গীতসমূহ আদিবাসী ভাষাত কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছিলোঁ । বহুতৰ পৰামৰ্শ মতে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' গীতটো আদিবাসী ভাষাত কৰা হৈছে । সৰুৰে পৰাই সংগীত ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ । আদিবাসী আৰু অসমীয়া ভাষাত গীত কৰিছোঁ । জুবিন গাৰ্গ আচলতে কি আছিল, সেই কথা আমি তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছতহে ভালকৈ গম পাইছো । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু আমাৰ বাবে অসহনীয় । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল, সেই কথা আমি জানিব বিচাৰো । তেওঁ ন্যায় পাব লাগে সেই দাবী আমি কৰিছোঁ ।”

