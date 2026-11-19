কৰীণা কাপুৰ খান হৃত্বিক ৰোশনে K3Gৰ যাদু ঘূৰাই আনিছে
তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে! পূ আৰু ৰোহন পুনৰ মিলিত হৈছে ৷ কৰীণা কাপুৰ খান আৰু হৃত্বিক ৰোশনে Airbnbৰ বাবে K3Gৰ যাদু ঘূৰাই আনিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 5:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : তেওঁলোকে উভতি আহিল! আৰু এইবাৰ, পূ আৰু ৰোহনে অলপ ৰাইচান্দ নষ্টালজিয়া পোনে পোনে আমাৰ পৰ্দালৈ লৈ আহিছে আৰু সম্ভৱতঃ লৈ আহিছে আমাৰ অৱকাশৰ ইচ্ছাৰ তালিকা ৷ কৰীণা কাপুৰ খান আৰু হৃত্বিক ৰোশন তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ দুটালৈ পুনৰ ঘূৰি গৈছে ৷
'কভী খুশী কভী গম'ক লৈ কৰা বিশেষ Airbnb প্ৰচাৰ অভিযানৰ বাবে এই দুই তাৰকা পুনৰ মিলিত হৈছে, যি অভিযানে কৰণ জোহাৰৰ ২০০১চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবিখনৰ ২৫ বছৰীয়া বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিছে । ইমান বছৰৰ পাছতো পূৰ খোজ-কাটল, গ্লেমাৰাছ ফেশ্বন আৰু ৰোহনৰ ধেমেলীয়া স্বভাৱ বৰ্তি আছে!
কৰণ জোহৰৰ ২০০১ চনৰ আইকনিক ব্লকবাষ্টাৰ ছবিখনৰ ২৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে বিশেষ এয়াৰবিএনবি অভিযানৰ বাবে কভী খুশী কভী গমৰ বহু প্ৰিয় চৰিত্ৰত পুনৰ একত্ৰিত হৈছে কৰীণা কাপুৰ খান আৰু হৃত্বিক ৰোশন। কৰণ জোহৰৰ পৰিচালনাত ‘এট হোম উইথ দ্য ৰাইচাণ্ডছ’ শীৰ্ষক এই অভিযানে মুম্বাইত সীমিত পৰিচালিত এয়াৰবিএনবিৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰিচয় দিয়ে ৷ অভিযানটোৱে ছবিখনৰ কিংবদন্তি ৰাইচান্দৰ অট্টালিকাটো পুনৰ দেখুৱাই অনুৰাগীক । অনুৰাগীসকলক মেম’ৰী লেনত নষ্টালজিক ভ্ৰমণ কৰোৱাই এই অভিযানে বলীউডৰ অন্যতম স্মৰণীয় অন-স্ক্ৰীণ যুটিৰ যাদু ঘূৰাই আনে ।
পুনৰ মিলনৰ পূৰ্বে জনপ্ৰিয় ট্ৰেক You are my soniya ৰ সৈতে নষ্টালজিক টিজাৰটো মুকলি কৰিছিল কৰণ জোহৰে । সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞাপনটোত কৰীণাক অনায়াসে পূৰ গ্লেমাৰাছ অৱতাৰত দেখা পোৱা গৈছে ৷ ইফালে হৃত্বিক ৰোহনৰ চৰিত্ৰত ঘূৰি আহিছে । নষ্টালজিয়াক আৰু অধিক জোৰদাৰ কৰি তুলিছে তেওঁলোকৰ মূল পুৰণা সংলাপবোৰে যিবোৰ চিনাকি অংগী-ভংগীৰ সৈতে দুয়োৱে পৰ্দালৈ পুনিৰ ঘূৰাই আনিছে ৷ ছবিখন চাই ডাঙৰ হোৱা অনুৰাগীসকলৰ বাবে পুনৰ মিলনটো আৰু অধিক বিশেষ হৈ পৰিছে ।
K3G ৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে Airbnb এ বাস্তৱ জীৱনত ৰাইচান্দ জগতখন পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে, যাৰ ফলত অনুৰাগীসকলে কাল্পনিক কোটিপতি পৰিয়ালটোৰ জগতখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ সুযোগ পাইছে ।
লগতে পঢ়ক : চৰ্চাত কৰণ জোহৰৰ পোষ্ট, ‘K3G’ৰ পিছত পুনৰ স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিব নেকি কৰীণা-হৃত্বিকে?