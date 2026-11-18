কিয় বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ মাজত গণেশগুৰিৰ উৰণসেতুত অংকন কৰা জুবিনৰ ছবিখন ? আকৌ মাৰ্শ্বেল বৰুৱাক আটক
উৰণসেতুত অংকিত জুবিনৰ আধৰুৱা ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গৈ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ আলহী হ’ল মাৰ্শ্বেল বৰুৱা ৷ আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যক ধিক্কাৰ জনাইছে ৰাইজে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 12:55 PM IST
হায়দৰাবাদ : জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ দিনটোত তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধা নিৱেদন কৰি পূৰ্বে আঁকি থোৱা তেওঁৰ ছবিখন কিছু ঠিক-ঠাক কৰিবলৈ গৈছিল মাৰ্শ্বেল বৰুৱা ৷ কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল ৷ খবৰ পায়েই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে শিল্পীগৰাকীক ৷
আজি জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ দিনাও আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা সাৰি নগ’ল মাৰ্শ্বেল বৰুৱা ৷ তেওঁক আটক কৰাৰ খবৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত জুইৰ দৰে বিয়পি পৰিছে ৷ সাধাৰণ জনতাই চৰকাৰৰ এই কাৰ্যক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে ৷
সামাজিক মাধ্যমত মাৰ্শ্বেল বৰুৱাই লিখিছে, "যোৱাবাৰ গণেশগুৰি উৰণসেতুৰ তলৰ জুবিন দাৰ প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰিবলৈ মই যেতিয়া দিনৰ ১ বজাত গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ, তেতিয়া মোক গুৱাহাটী আহি পোৱাৰ পাছতেই আটক কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰিবলৈ যি যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লগা হৈছিল আৰু তেনেকৈয়ে প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰিব লগা হৈছিল । আজি জুবিন দাৰ জন্মদিন, এটা বিশেষ দিন আৰু আজি আমি যে জুবিন দাৰ এই আধৰুৱা প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰিম তাৰ বিষয়ে অৱগত কৰি তথা সহযোগ বিচাৰি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এখন মুকলি চিঠি লিখিছিলোঁ, লগতে এই বিষয়ে প্ৰশাসনকো আগতীয়াকৈ জনাইছিলোঁ ।"
আগলৈ বৰুৱাই লিখিছে, "ইমানখিনিৰ পাছতো আজি পুৱাই যেতিয়া আমি জুবিন দাৰ প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰিবলৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থাখিনি কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছিলোঁ, বিশেষকৈ আমি প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰিবলৈ এখন বাঁহৰ চাং পতাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, বাঁহখিনি লৈ যিখন বাহন আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছিলহি সেই বাহনখন ইয়াত আহি পোৱাৰ লগে লগেই পুলিচে আটক কৰি থানালৈ লৈ গৈছে । এখন প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিহৰ তাড়নাত আমাক এনেদৰে বাধা প্ৰদান কৰিছে সেই কথা আমি একেবাৰেই বুজি পোৱা নাই । তাৰোপৰি এই কাম কৰিছে আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন দাৰ প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আজি তেখেতৰ জন্মদিনৰ এই বিশেষ দিনটোত । আজিও কি আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থাখিনি নোহোৱাকৈয়ে প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰিব লাগিব, দিবনে আমাক প্ৰশাসনে জুবিন দাৰ প্ৰতিচ্ছবিখন আঁকি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ?"
মাৰ্শ্বেল বৰুৱাৰ পোষ্টটোৱে আৱেগিক কৰি তুলিছে প্ৰতিগৰাকী জুবিন অনুৰাগীক ৷ সকলোৰে মনত চৰকাৰৰ এই স্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন উদয় হৈছে ৷ সকলোৱে একেমুখে দাবী জনাইছে শীঘ্ৰেই মাৰ্শ্বেল বৰুৱাক এৰি দিবলৈ ৷
লগতে পঢ়ক :
গণেশগুৰিত কাৰ পৰশত উজ্জীৱিত হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ ছবি : চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱাৰ স্পষ্টীকৰণ
গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত নতুন ৰূপত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ
চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱা আৰু যুৱনেতা অংকুমান বৰদলৈলৈ আদালতৰ চমন