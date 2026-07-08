ETV Bharat / entertainment

মোদীৰ ভাষণত 'কুচ কুচ হোতা হে': কৰণ জোহৰৰ আৱেগিক প্ৰতিক্ৰিয়া

জাকাৰ্টাত 'কুচ কুচ হোতা হে' গীতৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কথা কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰণ জোহৰৰ ৷

PM Modi talks about 'Kuch Kuch Hota Hai' song popularity in Jakarta, Karan Johar reacts
জাকাৰ্টাত মোদীৰ ভাষণত 'কুচ কুচ হোতা হে'ৰ উল্লেখ, ধন্যবাদ জনালে কৰণ জোহৰে (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 8, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিদেশৰ মাটিত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় ছবি ‘কুচ কুচ হোতা হে’ ৰ কথা শুনিবলৈ পোৱা গ’ল ৷ সামাজিক মাধ্যমত ইয়াক লৈ চলিছে চৰ্চা ৷ ইয়াৰ মাজতে সেই ছবিখনেৰে পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা কৰণ জোহৰে মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৷

ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত জাকাৰ্টাত দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আইকনিক ছবি ‘কুচ কুচ হোতা হে’ৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰে ৷ মঙলবাৰে কৰণে গীতটোক ‘চিৰদিনৰ বাবে সজ্জীৱিত’ কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনায় । ভাষণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইণ্ডোনেছিয়াত ভাৰতীয় চিনেমাৰ ব্যাপক জনপ্ৰিয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শ্বাহৰুখ খান, কাজল আৰু ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে অভিনয় কৰা ‘কুচ কুচ হোতা হে’ৰ টাইটেল ট্ৰেকটো সামৰি দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত এটা মন্তব্য কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কোৱা শুনা গ’ল, “য়াহা ভাৰত কা গানা ‘কুচ কুচ হোতা হে’ বহুত হি হ লোকপ্ৰিয় হে । আজ মেইনে ইছ পাৰ কহা, কি জব ভাৰত ঔৰ ইণ্ডোনেছিয়া সাথ মিলকৰ চলতে হে, তোহ ‘কুচ কুচ’ সে ভি আগে বঢ়কৰ ‘বহুত কুচ’ হোতা হে ।" অৰ্থাৎ ইয়াত ভাৰতৰ গীত ‘কুচ কুচ হোতা হে’ অতি জনপ্ৰিয় । ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়া যেতিয়া একেলগে আগবাঢ়ি যাব, তেতিয়া দুয়োখন দেশেই অলপ অলপকৈ বহুত আগবাঢ়ি যাব ।”

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাস্যৰসময়ী শব্দৰ খেলাই দুয়োখন দেশৰ মাজত শক্তিশালী সহযোগিতাৰ সম্ভাৱনাক আঙুলিয়াই দিয়ে ।

নিজৰ চিনেমাখনৰ উল্লেখত আপ্লুত হৈ কৰণে নিজৰ অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলৰ ষ্ট’ৰীজত ভিডিঅ’টো পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰে । ধৰ্ম প্ৰডাকশ্বনৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে লিখে, 'আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জীয়ে জাকাৰ্টাত কুচ কুচ হোতা হেৰ বিষয়ে কোৱাত উল্লাসিত আৰু সন্মানিত হৈছোঁ । সঁচাকৈয়ে এনে এটা ভাষা আছে যিয়ে সকলো প্ৰেমৰ ভাষা বুজি পায় । এই গীতটোক আঁকোৱালি লোৱা আৰু চিৰদিনৰ বাবে জীয়াই ৰখাৰ বাবে ধন্যবাদ !!!”

PM Modi talks about 'Kuch Kuch Hota Hai' song popularity in Jakarta, Karan Johar reacts
মোদীৰ ভাষণত 'কুচ কুচ হোতা হে’ (Photo : Instagram)

‘কুচ কুচ হোতা হে’ৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই ছবিখনেৰে কৰণ জোহৰে পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । কৰণ জোহৰৰ পিতৃ যশ জোহৰৰ সমৰ্থিত ‘কুচ কুচ হোতা হে’ ছবিখনত শ্বাহৰুখ খান, কাজল আৰু ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে অভিনয় কৰিছে, লগতে ছলমান খান আৰু সনা ছাঈদেও উল্লেখনীয় চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।

বলীউডৰ অন্যতম প্ৰখ্যাত ৰোমাণ্টিক নাটক হিচাপে বিবেচিত এই চিনেমাখনৰ গীত আৰু সংলাপ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ মুখে মুখে চলি আহিছে আৰু আজিও সীমান্তৰ চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীৰ স্মৃতিত ই জীয়াই আছে ।

লগতে পঢ়ক : বিশ্ব মঞ্চত উজলিছে অসমীয়া প্ৰতিভা: মেলব'ৰ্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত মনোনীত ৰীমা দাস, ভূমন ভাৰ্গৱ দাস

TAGGED:

কুচ কুচ হোতা হে জাকাৰ্টা
ইণ্ডোনেচিয়া ভাৰতীয় চিনেমা
শ্বাহৰুখ খান কুচ কুচ হোতা হে
PM MODI JAKARTA SPEECH
KUCH KUCH HOTA HAI JAKARTA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.