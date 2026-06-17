নাট্যকাৰ প্রদ্যূম্ন প্ৰতীম ৰাজখোৱাৰ প্ৰয়াণ, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক মহলত শোকৰ ছাঁ
শিক্ষক হিচাপে প্রদ্যূম্ন প্ৰতীম ৰাজখোৱাই গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত অসংখ্য শিক্ষাৰ্থীক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাইছিল ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 3:30 PM IST
মৰিগাঁও: বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, পৰিচালক, লেখক প্ৰদ্যূম্ন প্ৰতীম ৰাজখোৱাৰ শেষ নিশ্বাস ৷ ৫১ বছৰ বয়সত অকাল বিয়োগ ঘটে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপকৰূপে কৰ্মৰত এইগৰাকী শিল্পীৰ ৷
মৰিগাঁৱৰ পশ্চিম বৰঙাবাৰীৰ স্বৰ্গীয় প্ৰফুল্ল ৰাজখোৱাৰ পুত্ৰ প্ৰদ্যূম্ন প্ৰতীম ৰাজখোৱা দীৰ্ঘসময়জুৰি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷ জটিল ৰোগৰ সৈতে দীঘলীয়া সময় ধৰি সাহসেৰে যুঁজ দি অহা এই সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বগৰাকীৰ অকাল প্ৰয়াণে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে শিক্ষা, সাহিত্য আৰু নাট্যজগতত । শিক্ষক হিচাপে প্রদ্যূম্ন প্ৰতীম ৰাজখোৱাই গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত অসংখ্য শিক্ষাৰ্থীক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাইছিল । অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ প্ৰতি তেওঁৰ গভীৰ অনুৰাগে তেওঁক এজন জনপ্ৰিয় শিক্ষক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । কেৱল শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকি তেওঁ সাহিত্য আৰু নাট্যচৰ্চাৰ জৰিয়তে সমাজলৈও উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াইছিল ।
নাট্যকাৰ, পৰিচালক আৰু লেখক হিচাপে তেওঁৰ সৃষ্টিশীল চিন্তাধাৰাই অসমীয়া নাট্যজগতলৈ নতুন দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছিল । তেওঁৰ নাটক, লেখা আৰু পৰিচালনাৰ মাজেৰে সমাজৰ বিভিন্ন দিশ স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছিল । শিল্প-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁৰ নিষ্ঠা আৰু সৃষ্টিশীলতা সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব । জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈও প্রদ্যূম্ন প্ৰতীম ৰাজখোৱাই জীৱনৰ প্ৰতি আস্থা আৰু ইতিবাচক মনোভাৱ হেৰুওৱা নাছিল । চিকিৎসাধীন অৱস্থাতো হাঁহিমুখে পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱ আৰু শুভাকাংক্ষীৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰা তেওঁৰ ফটোসমূহে বহুজনক জীৱনৰ প্ৰতি নতুন আশা আৰু সাহস যোগাইছিল । শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ জীৱনক ভালপোৱাৰ এক উজ্জ্বল উদাহৰণ হৈ ৰ'ল ।
প্ৰদ্যূম্ন প্ৰতীম ৰাজখোৱাৰ প্ৰয়াণে অসমৰ শিক্ষা, সাহিত্য আৰু নাট্যজগতত এক গভীৰ শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিলে । তেওঁৰ সৃষ্টিকৰ্ম, চিন্তা আৰু মানৱীয় মূল্যবোধে আগন্তুক প্ৰজন্মক অনুপ্ৰেৰণা দি যাব ।
লগতে পঢ়ক : যি কণ্ঠই অসমৰ প্ৰাণস্পন্দনক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গৈছিল: পূণ্যতিথিত সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ 'বিহু সম্ৰাট'ক