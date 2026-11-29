জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত বৰপেটাত ৰংঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট উৎসৱ: কলম্বিয়াৰ অভিনেত্ৰীৰ অভিনয়ত জীৱন্ত ফুলন দেৱী
জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত বৰপেটাত আৰম্ভ হোৱা ৩২ সংখ্যক ৰংঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট উৎসৱত কলম্বিয়াৰ নাট্যদলে ফুলন দেৱীৰ নাট মঞ্চস্থ কৰে ।
Published : November 29, 2026 at 4:04 PM IST
বৰপেটা: অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত উৎসৰ্গিত ৩২ সংখ্যক ৰংঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট উৎসৱ শনিবাৰৰ পৰা বৰপেটাত আৰম্ভ হৈছে । চাৰিদিনীয়া এই নাট উৎসৱৰ প্ৰথম দিনা বৰপেটাৰ মঞ্চত দক্ষিণ আমেৰিকাৰ কলম্বিয়াৰ অভিনেত্ৰী ছাৰা আভিলা আগিলাৰৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ত জীৱন্ত হৈ উঠিল ফুলন দেৱীৰ জীৱন সংগ্ৰাম ।
বৰ্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
বৰপেটাৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এই নাট উৎসৱ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে । উদ্বোধনী ভাষণত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে "নাটক চোৱাটো সহজ, নাটক কৰাটো কঠিন আৰু নাট্য সংগঠন কৰাটো কঠিন" বুলি মন্তব্য কৰি ৰংঘৰৰ নিৰৱচ্ছিন্ন নাট্য সাধনাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে । অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী জুৰি শৰ্মা, প্ৰবীণ অভিনেতা বিবেকাৰঞ্জন ৰায়চৌধুৰী আৰু সংগীত শিল্পী মুকুট দাসক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ পাছতে ৰংঘৰ বৰপেটাৰ শিল্পীসকলে অসমৰ বিবিধ জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি জুবিন গাৰ্গৰ ১২টা কালজয়ী গীতৰ যুগলবন্দীৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে । অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী পৱিত্ৰ ৰাভা উপস্থিত থাকি জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই ভাষণ আগবঢ়ায় ।
আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কলম্বিয়াৰ নাট ‘The Bandit Queen’
উৎসৱৰ প্ৰথম দিনৰ অন্যতম মূল আকৰ্ষণ আছিল দক্ষিণ আমেৰিকাৰ কলম্বিয়াৰ কালি চহৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট্যদল ‘Teatro La Máscara’-ৰ নাট্য প্ৰযোজনা ‘The Bandit Queen’ । ভাৰতৰ বহুচৰ্চিত ফুলন দেৱীৰ জীৱন সংগ্ৰাম, সামাজিক বৈষম্য, নিৰ্যাতন আৰু প্ৰতিবাদৰ কাহিনীৰে সমৃদ্ধ নাটকখনত ফুলন দেৱীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰে কলম্বিয়াৰ অভিনেত্ৰী ছাৰা আভিলা আগিলাৰে ।
নাট পৰিৱেশনৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ অহা ছাৰা আভিলা আগিলাৰে অসমৰ আতিথ্যত অভিভূত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "ফুলন দেৱীৰ জীৱন কাহিনী কেৱল ভাৰতৰ ইতিহাসৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় নহয়, বৰং বিশ্বৰ নাৰী সমাজৰ বাবেও এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । ফুলন দেৱীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ । এই নাটখনত অভিনয়ৰ বাবে যথেষ্ট শাৰীৰিক সক্ষমতা, শক্তি আৰু নিৰন্তৰ অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন ।"
আনহাতে, নাটখনৰ অন্যতম পৰিচালক ছুছানা উৰিবে কয় যে কলম্বিয়াতো অনুৰূপ সামাজিক পৰিস্থিতি বিদ্যমান হোৱা বাবে ফুলন দেৱীৰ জীৱন সংগ্ৰাম তেওঁলোকৰ দেশতো বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । বৰপেটাৰ মঞ্চত নাট পৰিৱেশনৰ সুযোগ লাভ কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে সন্মানৰ বিষয় বুলি দুয়োগৰাকী বিদেশী শিল্পীয়ে মন্তব্য কৰে । নাটৰ শেষত ৰংঘৰৰ তৰফৰ পৰা পৰিচালক ছুছানা উৰিবে আৰু অভিনেত্ৰী ছাৰা আভিলা আগিলাৰক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
মঞ্চ মুকলি নাট ‘ব্ৰজনাথ : বিপ্লৱী অগ্নিবীৰ’
‘The Bandit Queen’ মঞ্চস্থ হোৱাৰ পূৰ্বে উদ্বোধনী নাট হিচাপে ছিপাঝাৰৰ ‘চৰ্চা’ নাট্যদলে অসীম কুমাৰ নাথৰ পৰিচালনাত ‘ব্ৰজনাথ : বিপ্লৱী অগ্নিবীৰ’ শীৰ্ষক নাটখন পৰিৱেশন কৰে । ব্ৰজনাথৰ চৰিত্ৰত ৰাজু ৰয়ৰ সাৱলীল অভিনয়ে প্ৰেক্ষাগৃহ ভৰ্তি দৰ্শকক মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখে । নাটখনৰ শেষত পৰিচালক অসীম কুমাৰ নাথ আৰু অভিনেতা ৰাজু ৰয়ক সম্বৰ্ধনা আৰু স্মাৰক প্ৰদান কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে দেশীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট্যকলাৰ সমাহাৰেৰে আয়োজিত এই নাট উৎসৱ অহা ১ ডিচেম্বৰত সামৰণি পৰিব আৰু চাৰিদিনীয়া এই মহোৎসৱত মুঠ ৭খন নাট মঞ্চস্থ হ’ব ।