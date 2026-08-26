অজয় দেৱগণক 'বিগ ব্ৰেক' দিয়া পৰিচালক কুকু কোহলীৰ দেহাৱসান
কুকু কোহলীৰ প্ৰয়াণ: 'ফুল ঔৰ কান্তে'ৰ পৰিচালক তথা অৰুণা ইৰানীৰ স্বামীৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 7:34 AM IST
হায়দৰাবাদ : চলচ্চিত্ৰ জগতৰ পৰা আহিছে এটি দুখৰ খবৰ । চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কুকু কোহলীৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ ৭৭ বছৰ বয়সত হৃদ যন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হয় পৰিচালকজনৰ । তেওঁক মুম্বাইৰ কোকিলাবেন ধীৰুভাই আম্বানী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷ তাতেই হৃদ যন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰে তেওঁ ৷
উল্লেখ্য যে, ‘ফুল ঔৰ কান্তে’ ছবিখনৰ জৰিয়তে অজয় দেৱগণক ডাঙৰ ব্ৰেক দিছিল কুকু কোহলীয়ে ।
'Phool aur Kaante' director Kuku Kohli passed away at Kokilaben Hospital in Mumbai. More details awaited.— ANI (@ANI) August 25, 2026
কুকু কোহলীৰ পত্নী অৰুণা ইৰাণীৰ ভাতৃ বলৰাজ ইৰাণীয়ে তেওঁৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, কুকু কোহলী কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । চিকিৎসা পৰীক্ষাত তেওঁৰ হৃদ যন্ত্ৰত ব্লক দেখা গৈছিল আৰু মঙলবাৰে তেওঁৰ ষ্টেণ্ট অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল ।
বৃহস্পতিবাৰে কৰা হ’ব শেষকৃত্য
বলৰাজ ইৰাণীয়ে কয় যে, ষ্টেণ্ট অস্ত্ৰোপচাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কুকু কোহলীৰ অৱস্থা ভাললৈ অহা যেন অনুভৱ হৈছিল । অৱশ্যে বুধবাৰে সন্ধিয়া হঠাতে তেওঁৰ হৃদ যন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ পৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, কুকুৱে সেই সময়ত পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতি আছিল আৰু তেওঁ হঠাতে ঢলি পৰিছিল । সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে আকস্মিকভাৱে অহা এই ক্ষতি বৰ্ণনাতীত ৷
বৃহস্পতিবাৰে মুম্বাইৰ অশিৱাৰা শ্মশানত কুকু কোহলীৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰা হ’ব । তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰে চলচ্চিত্ৰ জগতত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷
কুকু কোহলীৰ বিবাহ হৈছিল প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী অৰুণা ইৰাণীৰ সৈতে । অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে তেওঁৰ কোনো সন্তান নাই; কিন্তু তেওঁৰ পূৰ্বৰ বিবাহৰ পৰা দুগৰাকী কন্যা আছে, নাম পূজা আৰু কৰিশ্মা কোহলী । তেওঁৰ প্ৰথম পত্নীৰ নাম আছিল ৰীতা কোহলী । ব্যক্তিগত জীৱনটোক ব্যক্তিগতভাৱে ৰাখিবলৈ পছন্দ কৰা কুকুৱে মূলতঃ ছবি নিৰ্মাণৰ জৰিয়তেই নিজৰ পৰিচয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।
অজয় দেৱগণক দিছিল বিগ ব্ৰেক
Today Aruna Irani ji's Husband, Director Kuku Kohli Passed Away At Kokilaben Ambani Hospital...🙏— jaideep bandhu (@jaideepbandhu) August 25, 2026
Absolutely Shocked & Saddened...😢
Pray His Good Soul Rests in Peace...🙏
Our Condolences...🙏🙏
Jaideep Bandhu pic.twitter.com/3PXdYxfBPs
হিন্দী চিনেমা জগতত কুকু কোহলীৰ নাম অজয় দেৱগণৰ কেৰিয়াৰৰ সৈতে বিশেষভাৱে জড়িত । ১৯৯১ চনত তেওঁ ‘ফুল ঔৰ কান্তে’ ছবিখন পৰিচালনা কৰে । এই ছবিখনৰ জৰিয়তেই অজয় দেৱগণে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰে আৰু দৰ্শকৰ মাজত দ্ৰুতগতিত পৰিচিত হৈ পৰে ।
কুকু কোহলীয়ে তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কেৰিয়াৰত কেইবাখনো উল্লেখনীয় ছবি পৰিচালনা কৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ফুল ঔৰ কান্তে, সুহাগ, হাকীকাত, জুলমি, অনাড়ী নং ১ আৰু য়ে দিল আশীকানাৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি ।
তেওঁৰ পৰিচালনা কৰা অন্তিমখন ছবি আছিল ‘ৱোহ তেৰা নাম থা’ । প্ৰায় তিনি দশকজোৰা তেওঁৰ চিনেমা যাত্ৰাত কুকু কোহলীয়ে হিন্দী চিনেমাক বহুতো স্মৰণীয় ছবি উপহাৰ দিছিল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে উদ্যোগটোৱে এনে এজন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাক হেৰুৱালে, যিয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল—বিশেষকৈ নব্বৈৰ দশকৰ চিনেমা আৰু অসংখ্য শিল্পীৰ কেৰিয়াৰ গঢ় দিয়াত ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মিমিক্ৰী শিল্পী আশা সিং জয়ছোৱাল আৰু নাই