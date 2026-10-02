ট্ৰুজিলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ ‘মই এটি নিশাচৰ’
পেৰুৰ ট্ৰুজিলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ’ব বিদ্যুৎ কটকীৰ অসমীয়া ডাৰ্ক কমেডী মই এটি নিশাচৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 4:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে এটি সুখবৰ ৷ ৰাজ্যখনৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ পটভূমিত চোৰৰ জীৱনৰ ওপৰত নিৰ্মিত ডাৰ্ক কমেডী অসমীয়া ছবি ‘মই এটি নিশাচৰ’ (কদুৱা দ্য নাইটবাৰ্ড) পেৰুৰ ট্ৰুজিলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে ছবিখনৰ পৰিচালক বিদ্যুৎ কটকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
কেলিফ’ৰ্নিয়াৰ ছান জোছত অনুষ্ঠিত হোৱা চিনেজয় ভিউয়াৰ্ছ ভইচ ফিচাৰ ফিল্ম প্ৰতিযোগিতাতো মনোনীত হৈছে ছবিখন । ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কটকীয়ে পিটিআইক কয়, "আমাৰ ছবি মই এটি নিশাচৰক পেৰুৰ আগন্তুক ট্ৰুজিলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । এই খবৰটো সমগ্ৰ দলটোৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত ।"
তেওঁ কয় যে, ছবিখন প্ৰতিযোগিতা শাখাত চিনেজয় ভিউয়াৰ্ছ ভয়েচ উৎসৱতো প্ৰদৰ্শিত হ’ব ।
"এইখন দৰ্শক-চালিত অনলাইন চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিযোগিতা, প্ৰখ্যাত কংকোৱেষ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ অংশীদাৰিত্বৰে ইয়াক উপস্থাপন কৰা হৈছে । এই ভাৰ্চুৱেল উৎসৱে বিচাৰক ক্ষমতা পোনপটীয়াকৈ দৰ্শকৰ হাতত দিয়ে", তেওঁ লগতে কয় ।
শেহতীয়াকৈ কেলিফ’ৰ্নিয়াস্থিত ইণ্ডিফেষ্ট ছবি বঁটা আৰু চিকাগোত অনুষ্ঠিত হোৱা ক্ৰাউন পইণ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ছবিখনে তিনিটা বঁটা লাভ কৰিছে ।
‘মই এতি নিশাচৰ’ হৈছে হৈছে ধৈৰ্য আৰু নৈতিক অস্পষ্টতাৰ এক হৃদয়স্পৰ্শী অন্বেষণ । ইয়াত সামাজিক অশান্তি আৰু পক্ষপাতিত্বক বুদ্ধিমত্তা আৰু হৃদয়েৰে নেভিগেট কৰা গাঁৱৰ এজন ধূৰ্ত চোৰ কদুৱাৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । "আমাৰ কাহিনী শেষ হোৱাৰ সময়লৈকে দৰ্শকে এটা মৰ্মান্তিক প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় -- আচলতে প্ৰকৃত চোৰ কোন?" কটকীয়ে কয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৬ চনৰ ৱৰ্ল্ডফেষ্ট-হিউষ্টন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ‘মই এটি নিশাচৰ’এ ‘শ্ৰেষ্ঠ ডাৰ্ক কমেডী’ আৰু ‘শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদক’ বঁটা লাভ কৰিছিল । আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক’লেড গ্ল’বেল ফিল্ম প্ৰতিযোগিতাত ‘এৱাৰ্ড অফ এক্সেলেন্স স্পেচিয়েল মেনশ্বন’ও লাভ কৰিছিল ।
ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বিশিষ্ট নাট্য অভিনেতা গুণমণি বৰুৱাই, আনহাতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ শিল্পীয়ে আন আন গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰৰ অভিনয় কৰিছে ।
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে লিখা এটা সত্য কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখন ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগম আৰু প্ৰডাকশ্বন হাউছ ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছৰ দ্বাৰা প্ৰযোজনা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : বিশ্বমঞ্চত অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ কাহিনীৰে বিদ্যুত কটকীৰ ‘মই এটি নিশাচৰ’ৰ জয়যাত্ৰা