মাজুলীৰ এজনী ছোৱালীয়ে দুখ পালে... ! প্ৰিয় শিল্পীৰ শেষৰখন ছবি উপভোগ কৰিবলৈ নাপালে মাজুলীবাসীয়ে

মাজুলীৰ এজনী ছোৱালীয়ে দুখ পালে... ! প্ৰিয় শিল্পীৰ শেষৰখন ছবি উপভোগ কৰিবলৈ নাপালে মাজুলীবাসীয়ে
দুখত ভাঙি পৰিছে মাজুলীবাসী । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষৰখন ছবি উপভোগ কৰিবলৈ নাই এটা ছবিগৃহ ।
Published : October 31, 2025 at 2:53 PM IST
মাজুলী: মুক্তি পালে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । প্ৰতিটো ছবিগৃহতে দেখা গৈছে দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি । কায়িকভাৱে আঁতৰি যোৱাৰ এমাহৰ পাছত জীৱন্ত ৰূপত হিয়াৰ আমঠুক দেখা পাই চকুলো টুকি ছবিগৃহৰ পৰা ওলাই আহিল দৰ্শক তথা জুবিন অনুৰাগী । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি উপভোগ কৰিব নোৱাৰি দুখত ভাঙি পৰিছে এখন জিলাৰ ৰাইজ ।
হয়, যিখন মাজুলীক লৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে গীত ৰচিছিল, যি মাজুলীবাসীৰ কাষত সুখে দুখে ঠিয় দিছিল, আজি সেই হিয়াৰ আমঠুৰ অন্তিমখন ছবি চাবলৈ মাজুলীত নাই এটাও ছবিগৃহ । এটা ছবিগৃহৰ নিৰ্মাণৰ বাবে মঞ্চৰ পৰাই আহ্বান জনাইছিল হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে । চৰকাৰে নিৰ্মাণ নকৰিলে নিজে নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰো কথা দিছিল তেওঁ । এতিয়া তেওঁৰ জীৱনৰ অন্তিমখন ছবি উপভোগ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰ'ল মাজুলীবাসী । সেয়ে দুখত ভাঙি পৰিছে সকলো ।
প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' উপভোগ কৰিবলৈ নাপাই এগৰাকী স্থানীয় যুৱতীয়ে কয়, "আমাৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ এটা সপোন আছিল যে মাজুলীত এটা চিনেমা হল বনাব । তেওঁৰ আজি অন্তিমখন ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰিলে । গোটেই বিশ্ববাসীয়ে চাব পাৰিব যদিও আজি আমাৰ মাজুলীৰ মানুহখিনিয়ে এই বিশেষ চিনেমাখন কেতিয়াকৈ চাব পাৰিব ঠিক নাই । কিয়নো মাজুলীত এটা চিনেমা হলৰ অভাৱ ।"
যুৱতীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, আমাক এটা চিনেমা হল লাগে । যাতে আমিও দেশবাসীৰ লগতে আমিও চিনেমাবোৰ উপভোগ কৰিব পাৰোঁ । আজি প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষৰখন চিনেমা আমি উপভোগ কৰিব পৰা নাই, তাৰ বাবে আমি দুঃখিত ।"