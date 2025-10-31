মাজুলীৰ এজনী ছোৱালীয়ে দুখ পালে... ! প্ৰিয় শিল্পীৰ শেষৰখন ছবি উপভোগ কৰিবলৈ নাপালে মাজুলীবাসীয়ে

ETV Bharat / entertainment

মাজুলীৰ এজনী ছোৱালীয়ে দুখ পালে... ! প্ৰিয় শিল্পীৰ শেষৰখন ছবি উপভোগ কৰিবলৈ নাপালে মাজুলীবাসীয়ে

দুখত ভাঙি পৰিছে মাজুলীবাসী । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষৰখন ছবি উপভোগ কৰিবলৈ নাই এটা ছবিগৃহ ।

People of Majuli are in mourning, unable to enjoy Zubeen Garg's last movie
প্ৰিয় শিল্পীৰ শেষৰখন ছবি উপভোগ কৰিবলৈ নাপালে মাজুলীবাসীয়ে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
মাজুলী: মুক্তি পালে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । প্ৰতিটো ছবিগৃহতে দেখা গৈছে দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি । কায়িকভাৱে আঁতৰি যোৱাৰ এমাহৰ পাছত জীৱন্ত ৰূপত হিয়াৰ আমঠুক দেখা পাই চকুলো টুকি ছবিগৃহৰ পৰা ওলাই আহিল দৰ্শক তথা জুবিন অনুৰাগী । কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি উপভোগ কৰিব নোৱাৰি দুখত ভাঙি পৰিছে এখন জিলাৰ ৰাইজ ।

হয়, যিখন মাজুলীক লৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে গীত ৰচিছিল, যি মাজুলীবাসীৰ কাষত সুখে দুখে ঠিয় দিছিল, আজি সেই হিয়াৰ আমঠুৰ অন্তিমখন ছবি চাবলৈ মাজুলীত নাই এটাও ছবিগৃহ । এটা ছবিগৃহৰ নিৰ্মাণৰ বাবে মঞ্চৰ পৰাই আহ্বান জনাইছিল হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে । চৰকাৰে নিৰ্মাণ নকৰিলে নিজে নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰো কথা দিছিল তেওঁ । এতিয়া তেওঁৰ জীৱনৰ অন্তিমখন ছবি উপভোগ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰ'ল মাজুলীবাসী । সেয়ে দুখত ভাঙি পৰিছে সকলো ।

প্ৰিয় শিল্পীৰ শেষৰখন ছবি উপভোগ কৰিবলৈ নাপালে মাজুলীবাসীয়ে (ETV Bharat Assam)

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' উপভোগ কৰিবলৈ নাপাই এগৰাকী স্থানীয় যুৱতীয়ে কয়, "আমাৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ এটা সপোন আছিল যে মাজুলীত এটা চিনেমা হল বনাব । তেওঁৰ আজি অন্তিমখন ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰিলে । গোটেই বিশ্ববাসীয়ে চাব পাৰিব যদিও আজি আমাৰ মাজুলীৰ মানুহখিনিয়ে এই বিশেষ চিনেমাখন কেতিয়াকৈ চাব পাৰিব ঠিক নাই । কিয়নো মাজুলীত এটা চিনেমা হলৰ অভাৱ ।"

যুৱতীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, আমাক এটা চিনেমা হল লাগে । যাতে আমিও দেশবাসীৰ লগতে আমিও চিনেমাবোৰ উপভোগ কৰিব পাৰোঁ । আজি প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষৰখন চিনেমা আমি উপভোগ কৰিব পৰা নাই, তাৰ বাবে আমি দুঃখিত ।"

হলৰ পৰা ওলাই অহা দৰ্শকৰ মুখত কেৱল জুবিনৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী

ZUBEEN GARGS LAST MOVIE
ROI ROI BINALE ZUBEEN
ZUBEEN GARG
ৰৈ ৰৈ বিনালে
ROI ROI BINALE

