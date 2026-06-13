শৰীৰ প্ৰদৰ্শনতহে বেছি গুৰুত্ব! 'পেড্ডী' চিনেমাত জাহ্নৱীৰ উপস্থাপনক লৈ ক্ষোভিত দৰ্শক
ৰাম চৰণ অভিনীত পেড্ডী ছবিত জাহ্নৱী কাপুৰৰ আপত্তি স্বত্বেও ৰখা হ’ল 'যৌন উত্তেজক' দৃশ্য তথা চুম্বন! পৰ্দাৰ আঁৰৰ কথা ফাদিল কৰিলে মেকআপ আৰ্টিষ্টে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 4:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা পেড্ডী চিনেমাখনত অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী কাপুৰৰ চৰিত্ৰটোক লৈ সৰৱ আলোচনা চলিছে ৷ তেওঁক বস্তুনিষ্ঠ হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ বহুতে আনকি এনেকেও কৈছে যে, জাহ্নৱীৰ কষ্ট নকৰাকৈও চিনেমাখন তৈয়াৰ কৰিব পৰা গ’লহেঁতেন ৷ তেওঁক কেৱল যৌনতাৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ল !
বিতৰ্কই আগুৰি ধৰাৰ পাছত ছবিখনৰ কেবাটাও দৃশ্যক লৈ পৰিচালক বুচি বাবু সনাই ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিছে । ছবিগৃহত মুক্তি পোৱা এই চলচ্চিত্ৰখনে দৰ্শকৰ মাজত বহুত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । কিন্তু একে সময়তে চিনেমাখনৰ মুখ্য অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী কাপুৰ কিছুমান দৃশ্যৰ বাবে নেটিজেনৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হৈছে ।
মুখ্য অভিনেত্ৰীক লৈ চৰ্চা
চিনেমাখনৰ মুখ্য অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী কাপুৰৰ কিছুমান দৃশ্যক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ সমালোচনা হৈছে । দৰ্শকৰ একাংশই জাহ্নৱী কাপুৰৰ কিছুমান দৃশ্যক 'আপত্তিজনক' বুলি অভিহিত কৰি নিৰ্মাতাসকলক সমালোচনা কৰিছে । ইণ্টাৰনেটত এই দৃশ্যবোৰক লৈ তীব্ৰ আপত্তি আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে এই বিতৰ্কৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছে ।
ৰাজহুৱা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা
দৰ্শকৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ পিছত চিনেমাখনৰ পৰিচালক বুচি বাবু সনাই ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা বিচাৰিছে । দৰ্শকৰ মনোভাৱ আৰু চিন্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰিচালকগৰাকীয়ে চিনেমাখনত প্ৰয়োজনীয় সালসলনি কৰা হ’ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ।
পৰিচালক বুচি বাবু সনাই সামাজিক মাধ্যম এক্স যোগে জাহ্নৱী কাপুৰৰ বিতৰ্কিত দৃশ্যসমূহৰ সন্দৰ্ভত এক স্পষ্টীকৰণ দিছে । তেওঁ কয় যে, চলচ্চিত্ৰখনৰ সমগ্ৰ টীমে দৰ্শকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ পৰ্যালোচনা কৰিছে আৰু কথাবোৰ অতি গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে । পৰিচালক বুচি বাবু সনাই জোৰ দি কয় যে চিনেমা নিৰ্মাণ শৈলী সদায় দৰ্শকৰ আৱেগ, সংবেদনশীলতা আৰু আশা-আকাংক্ষাৰ সৈতে খাপ খাই আগবাঢ়িব লাগে ।
As a filmmaker, I believe cinema should entertain, inspire, and connect with audiences. It should never make anyone feel uncomfortable or disrespected. We have heard the feedback regarding certain scenes in Peddi and have taken it seriously.— BuchiBabuSana (@BuchiBabuSana) June 6, 2026
I have always had immense respect for…
কেমেৰাৰ ভুল এংগল
চিনেমাখনৰ কিছুমান দৃশ্যত অভিনেত্ৰীগৰাকীক দেখুওৱা কেমেৰাৰ এংগল বা কোণ অনুচিত আছিল বুলি দৰ্শকে অভিযোগ তুলিছে । দৃশ্যসমূহৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান সংলাপক লৈ দৰ্শকে তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শাইছে । এই দৃশ্য আৰু সংলাপে যৌন নিৰ্যাতন, দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰু সন্মতিবিহীন শাৰীৰিক সম্পৰ্কক (যৌন সম্পৰ্ক) স্বাভাৱিক ৰূপত দেখুৱাইছে বুলি সমালোচনা হৈছে ।
অচিয়ম্মা চৰিত্ৰটোক লৈ সমালোচনা
এই ব্যৱসায়িক চিনেমাখনত জাহ্নৱী কাপুৰে অভিনয় কৰা 'অচিয়ম্মা' নামৰ চৰিত্ৰটোক যি ধৰণে লিখা হৈছে আৰু পৰ্দাত উপস্থাপন কৰা হৈছে, তাক লৈ এতিয়া ইণ্টাৰনেটত তৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ।
'পেড্ডী' চিনেমাত জাহ্নৱী কাপুৰৰ চৰিত্ৰটোক উপস্থাপন কৰা ধৰণক লৈ সমালোচনা বাঢ়ি অহাৰ মাজতে তেওঁৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট সৱলীন কৌৰ মনচন্দাই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সমৰ্থনত আগবাঢ়ি আহিছে । চিনেমাখনৰ পৰ্দাৰ আঁৰত আচলতে কি ঘটিছিল, সেই সন্দৰ্ভত মেকআপ আৰ্টিষ্টগৰাকীয়ে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে ৷
মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
জাহ্নৱী কাপুৰৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰা মেকআপ আৰ্টিষ্ট সৱলীন কৌৰ মনচন্দাই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীযোগে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ পক্ষ লৈ নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰে ।
পৰ্দাৰ আঁৰৰ আচল সত্য
সৱলীনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এই বিতৰ্কিত দৃশ্যবোৰৰ বাবে জাহ্নৱী কাপুৰ নিজে জগৰীয়া নহয় । বৰঞ্চ, চিনেমাখনৰ 'পোষ্ট-প্ৰডাকশ্বন' (সম্পাদনা) চলি থকাৰ সময়তে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে সেই নিৰ্দিষ্ট শ্বটবোৰক লৈ স্পষ্টকৈ আপত্তি দৰ্শাইছিল ।
মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ মতে, পৰিচালকে জাহ্নৱী কাপুৰৰ স্পষ্ট আপত্তি স্বত্তেও পেছাদাৰী সীমা উলংঘা কৰি চিনেমাৰ ফাইনেল এডিটত যৌন উত্তেজক দৃশ্য ৰাখিছে । এই কাৰ্যই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সন্মতিতকৈ বক্স অফিচৰ উপাৰ্জনক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
চেলেব্ৰিটীসকলৰ সঁহাৰি
ছ’চিয়েল মিডিয়াত জাহ্নৱীৰ চৰিত্ৰটোক অতিৰিক্তভাৱে যৌন উত্তেজক ৰূপত দেখুওৱাক লৈ তৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্যোগটোৰ কেইবাগৰাকীও চেলেব্ৰিটীৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰিছে ।
জাহ্নবী কাপুৰৰ ফেন ক্লাবসমূহে ভাইৰেল কৰা মেছেজত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, তেওঁ কঁকালৰ শ্বট লোৱাত আপত্তি কৰাৰ বাবে পৰিচালক অসন্তুষ্ট হৈছিল ৷ আন এটা মেছেজত তেওঁ সেই সময়ৰ কঠিন মানসিক অৱস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল, কিন্তু এই মেছেজসমূহৰ সত্যতা নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই ।
🚨 JANHVI KAPOOR CHATS GO VIRAL🚨— Jeet (@JeetN25) June 6, 2026
Janhvi Kapoor chats with her fanpages gone viral , where she said in September while shooting for peddi with Ram Charan
LOOK AT THIS CHATS 😳
- She was feeling discomfort while giving shots which the director was wanting .
- Director was… pic.twitter.com/Zx7sXTiFLh
৪ জুনত 'পেড্ডী' চিনেমাখন মুক্তি পোৱাৰ পিছৰে পৰা দৰ্শক আৰু সমালোচকসকলে জাহ্নৱী কাপুৰৰ চৰিত্ৰটোক উপস্থাপন কৰা ধৰণক লৈ তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শাইছে । চিনেমাখনত তেওঁৰ অভিনয়তকৈ কেৱল শৰীৰ প্ৰদৰ্শনত বেছি গুৰুত্ব দিয়া আৰু সন্মতিবিহীন এটা চুম্বনৰ দৃশ্যই অনলাইনত আটাইতকৈ বেছি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
দৰ্শক আৰু সমালোচকসকলৰ মতে, চিনেমাখনত জাহ্নৱী কাপুৰৰ 'অচিয়ম্মা' চৰিত্ৰটোক সঠিকভাৱে ফুটাই তোলাতকৈ তেওঁৰ শৰীৰৰ ওপৰতহে কেমেৰাৰে বেছি মনোযোগ দিয়া হৈছিল । চিনেমাখনৰ আন এটা সুকীয়া দৃশ্যই ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে, য’ত নায়িকাগৰাকীৰ সন্মতি নোহোৱাকৈয়ে চুম্বন কৰা দেখুওৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : ‘কালা হিৰণ’এ শুবলৈ দিয়া নাই ছলমানক: উপায়ন্তৰ হৈ কাষ চাপিল আদালতৰ