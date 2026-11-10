১৩ বছৰীয়া বৈবাহিক জীৱনৰ অন্ত পেলালে পৱন কল্যাণ আৰু আন্না কনিডেলাই

১৩ বছৰীয়া বৈবাহিক জীৱনৰ অন্ত পেলালে পৱন কল্যাণ আৰু আন্না কনিডেলাই
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু আন্না কনিডেলাই বিবাহৰ ১৩ বছৰৰ পাছত বিচ্ছেদ ঘোষণা কৰিছে ৷ তেওঁলোকৰ গোপনীয়তাক সন্মান জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 10:30 AM IST
হায়দৰাবাদ : অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অভিনেতা পৱন কল্যাণ আৰু তেওঁৰ পত্নী আন্না কনিডেলাই বিবাহৰ ১৩ বছৰৰ পাছত সম্পৰ্ক অন্ত পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ যুটীয়াভাৱে তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷
দুয়োৱে সাধাৰণ ৰাইজক তেওঁলোকৰ গোপনীয়তাক সন্মান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দিয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ।
Andhra Pradesh Deputy Chief Minister and well known Telugu actor Pawan Kalyan and his wife Anna Konidela have now announced that they are parting ways, ending their thirteen-year marriage . Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan, Anna Konidela part ways 🔗https://t.co/oAYdWaZJjT— IANS (@ians_india) November 10, 2026
সোমবাৰে গভীৰ নিশা শ্বেয়াৰ কৰা এক যৌথ বিবৃতিত দম্পতীটোৱে কয় যে, এই সিদ্ধান্ত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু সন্মানৰ সৈতে লোৱা হৈছে ।
"আমাৰ জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূর্ণ অংশ একেলগে পাৰ কৰাৰ পিছত, আমি পৰস্পৰৰ বুজাবুজি আৰু সন্মানৰ সৈতে পৃথক হ'বলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ । যদিও আমাৰ বিবাহৰ অন্ত পৰিছে, তথাপিও আমি ভাল বন্ধু হৈ থাকিম আৰু আমাৰ সন্তানৰ প্ৰতি নিষ্ঠাবান পিতৃ-মাতৃ হৈ থাকিম । তেওঁলোকৰ সুখ-সুবিধা আৰু মংগল সদায় আমাৰ যৌথ প্ৰাধান্য হৈ থাকিব", বিবৃতিটোত এইদৰে উল্লেখ আছে ।
তেওঁলোকৰ শুভাকাংক্ষীসকলক সম্বোধন কৰি দম্পতীটোৱে জীৱনৰ এই ব্যক্তিগত পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ গোপনীয়তাক সন্মান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৷ লগতে তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দিয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।
“এই ব্যক্তিগত পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত, আমি আপোনাৰ বুজাবুজি, মৰম, আৰু আমাৰ গোপনীয়তাৰ প্ৰতি সন্মান বিচাৰো । এই যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত আমাৰ সৈতে থকা সকলোলৈ আমি অন্তৰংগ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ”, এইবুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াত পৱন কল্যাণ আৰু আন্না কনিডেলা দুয়োজনে স্বাক্ষৰ কৰিছিল । বিবৃতিটোত বিচ্ছেদৰ কোনো কাৰণ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ।
জন সেনাৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি বিগত কেইমাহমানৰ পৰা দুয়োৰে মাজত বিচ্ছেদক লৈ আলোচনা চলি আছিল । তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰে যে, দুয়োজনে ইতিমধ্যে পৰিয়াল আদালতত আবেদন দাখিল কৰিছে ।
অভিনেতা চিৰঞ্জীৱী আৰু নগেন্দ্ৰ বাবুৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ পৱন কল্যাণে ১৯৯৬ চনত ‘আক্কাড়া আম্মায়ী ইক্কাড়া আব্বাই’ৰ সৈতে অভিনয় জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে নন্দিনী আৰু অভিনেত্ৰী-মডেল ৰেণু দেশাইৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । ১৯৯৭ চনত পৱনে নন্দিনীক বিয়া কৰাইছিল যদিও সোনকালেই তেওঁলোকৰ বিবাহৰ অন্ত পৰে । তাৰ পাছত ২০০৯ চনত ৰেণু দেশাইৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়, কিন্তু ২০১২ চনত দুয়োৰে বিচ্ছেদ ঘটে । ৰেণু দেশাইৰ সৈতে তেওঁৰ দুটা সন্তান আছে, নাম আকিৰা নন্দন আৰু আধ্যা ।
তাৰ পাছত ২০১৩ চনত পৱনে মূলতঃ ৰাছিয়াৰ আন্নাক বিয়া কৰায় । দুয়োৰে একেলগে দুটা সন্তান আছে, পলেনা অঞ্জনা পাৱানোভা আৰু মাৰ্ক শংকৰ পাৱানোভিচ ।
লগতে পঢ়ক : কপিল শৰ্মাৰ কানাডাস্থিত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ গুলীচালনা ঘটনাত দুজন লোকক আটক