নতুন দিল্লীৰ JNU ত জিলিকিব মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ শিল্পী
জে এন ইউৰ ৫০ গৰাকীৰো অধিক দেশী-বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মঞ্চস্থ কৰিব 'পাৰিজাত হৰণ' । প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে মাজুলীৰ ভকত-বৈষ্ণৱে ।
Published : March 29, 2026 at 3:01 PM IST
মাজুলী: মাজুলীবাসী তথা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এক অতি গৌৰৱৰ আৰু আনন্দৰ খবৰ । যি খবৰে আপোনাকো আনন্দিত কৰিব কিয়নো দেওবাৰে অৰ্থাৎ ২৯ মাৰ্চ তাৰিখে নতুন দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মঞ্চত প্ৰদৰ্শিত হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি 'পাৰিজাত হৰণ' নাটক ।
যোৱা ২২ মাৰ্চৰ পৰা ২৯ মাৰ্চলৈ জে এন ইউত এক সত্ৰীয়া নৃত্যৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই কৰ্মশালাত জে এন ইউৰ ৫০ গৰাকীৰো অধিক দেশী-বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এই নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ বিশিষ্ট শিল্পী ভবেন বৰবায়ন, জগন্নাথ বৰুৱা বৰবায়ন আৰু দীপক বৰুৱাই ।
২৯ মাৰ্চ তাৰিখে নতুন দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মঞ্চত প্ৰদৰ্শিত হ'বলগীয়া মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি 'পাৰিজাত হৰণ' নাটকত অভিনয় কৰিব অসমৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা আৰু বিহাৰৰ পৰা যোৱা এই জে এন ইউৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।
দিল্লীৰ বুকুত মঞ্চস্থ হ'বলগীয়া এই বিশেষ নাটভাগৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছে সুমন্যা কাশ্যপ আৰু ড৹ সুকন্যা বৰুৱাই । আনহাতে, নাটকখনৰ সংগীত পৰিচালনাৰে জীপাল কৰি তুলিছে দীপক বৰুৱাই ।
এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকাৰ লগতে সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব অসমৰ গৌৰৱ, পদ্মশ্ৰী হৰিচৰণ শইকীয়া আৰু সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটাপ্ৰাপক ভবেন বৰবায়নে । ইয়াৰ লগতে দিল্লীৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত গায়ন-বায়ন পৰিৱেশন কৰি জিলিকি উঠিব উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিভাৱান শিল্পী । তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে— ভাস্কৰ শইকীয়া বৰবায়ন, দীপক বৰুৱা বায়ন, বিতোপন বৰা বায়ন, শান্তনু দত্ত গায়ন আৰু পৰাগজ্যোতি নেওগ ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভিন ভিন ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ এই জয়যাত্ৰা সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় ।