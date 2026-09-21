সত্তৰ দশকৰ বোলছবি ওপজা সোণৰ মাটি, পলাশৰ ৰঙৰ আঁৰৰ কাহিনী
সত্তৰ দশকত কালাপানী সদৃশ আছিল লখিমপুৰ । কিন্তু তেতিয়াই লখিমপুৰৰ পৰা নিৰ্মাণ হৈছিল দুখনকৈ সফল অসমীয়া কথাছবি । জীৱন গোস্বামীৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 2:44 PM IST
লখিমপুৰ : সত্তৰ দশকত কালাপানী সদৃশ লখিমপুৰৰ পৰা নিৰ্মাণ হৈছিল দুখনকৈ অসমীয়া কথাছবি । ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰষ্কাৰো আজুৰি আনিছিল ছবি দুখনে । সহযোগিতা আছিল ভূপেন হাজৰিকা, উষা মংগেশকাৰ, ব্ৰজেন বৰুৱা আদিৰ দৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ ।
সেই কথাছবিৰ দুই নায়ক-নায়িকাৰ মনৰ কথাৰে এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
পলাশৰে ৰং.. কোনেনো সানিলে.....
এয়া সত্তৰ দশকৰ অসমীয়া কথা ছবি পলাশৰ ৰঙৰ এটি অতি জনপ্ৰিয় গীত । আজিও সজীৱ হৈ আছে পুৰণি দিনৰ সেই চিৰসেউজ গীতটি । ১৯৭৬ চনত মুক্তিলাভ কৰা ‘পলাশৰ ৰং’ আছিল ব্যৱসায়িকভাৱে সফল এখন অতি জনপ্ৰিয় অসমীয়া কথাছবি ।
তাৰ আগত ১৯৭২ চনত মুক্তিলাভ কৰিছিল আন এখন অসমীয়া জনপ্ৰিয় কথাছবি ‘ওপজা সোণৰ মাটি’ । ওপজা সোণৰ মাটিয়ে আজুৰি আনিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰষ্কাৰ । লক্ষ্যণীয় কথাটো হ’ল এই দুয়োখন কথাছবি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল লখিমপুৰৰ পৰা ।
১৯৭২ চনত লখিমপুৰ জিলা পুনৰ গঠন কৰা হৈছিল । সেই সময়ত যাতায়াত, বিদ্যুৎ আদিৰ পৰা সকলো দিশতে পয়ালগা অৱস্থা আছিল লখিমপুৰৰ । কালাপানী ৰূপে আখ্যা লাভ কৰিছিল লখিমপুৰ জিলাই । তেনে অৱস্থাত দুখনকৈ সফল জনপ্ৰিয় অসমীয়া কথাছবি নিৰ্মাণ হৈছিল লখিমপুৰৰ পৰা । যি সময়ত বিদ্যুৎ নাছিল, যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল নাছিল তেনে সময়ত দুখনকৈ অসমীয়া কথাছবি নিৰ্মাণ কৰি তৃতীয়খনৰো নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছিল । ধাৰাবাহিকভাৱে কথাছবি নিৰ্মাণৰ আঁচনি লোৱা হৈছিল ।
কোন আছিল ইয়াৰ নেপথ্যত?
লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা প্ৰায় এঘাৰ কিলোমিটাৰ মান নিলগত আছে পানীগাঁও নামৰ এক সংস্কৃতিৱান ঠাই । কিন্তু সেই সময়ত মানুহবোৰৰ মনবোৰহে সংস্কৃতিৱান আছিল । উন্নয়নৰ সা-সুবিধা বুলিবলৈ বিশেষ একো নাছিল পানীগাঁৱত । এই পানীগাঁৱতে এজাক নাটক বলীয়া চফল ডেকাৰ আছিল এক নাট্য চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ । নাম আছিল পানীগাঁও প্ৰগতি সংঘ ।
এই সংঘত নাটকৰ চৰ্চা চলিছিল । তেতিয়াৰ নাটক বলীয়া চফল ডেকাসকলে ৰাজ্যৰ ভিতৰে-বাহিৰে নাটক কৰি লৰি-ঢাপৰি ফুৰিছিল । বৰ্তমান সেইসকলৰ সৰহ ভাগেই ইহ সংসাৰত নাই । যি দুই এজন আছে তেওঁঁলোকো জীৱনৰ অপৰাহ্নত ভৰি দিছে । তেওঁলোকৰ বাবে সেই তাহানিৰ সুদিন এতিয়া কেৱল এক মিঠা মিঠা ৰোমন্থনৰ বিষয় ।
কথাছবি নিৰ্মাণৰ কথা
সেয়া সত্তৰ দশকৰ কথা । প্ৰগতি সংঘৰ সেই নাটক বলীয়া চফল ডেকাসকলে নাটক কৰি চৌদিশে লৱৰি-ঢাপৰি ফুৰিছিল । তেনে সময়তে তেওঁলোকক কেইবাজন সংস্কৃতিৰ পূজাৰীয়ে কথাছবি নিৰ্মাণৰ বাবে উৎসাহ যোগালে । উৎসাহিত হ’ল ডেকাসকল । সিদ্ধান্ত হ’ল তেওঁলোকে কথাছবি নিৰ্মাণ কৰিব । গঠন হ’ল প্ৰগতি চিনে প্ৰডাকশ্বন । পিছে কেৱল উৎসাহহে আছিল তেওঁলোকৰ । একোৱেই নাছিল তেওঁলোকৰ । কেমেৰা চলাব পৰাকৈ নাছিল বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা । মূলধন বুলিবলৈ এটকাও নাছিল । চাৰিওফালে একোৱেই নাছিল । আছিল কেৱল তেওঁলোকৰ মৰসাহ । অত্যুৎসাহ । তেনেকৈয়ে তেওঁলোক আগবাঢ়িল ।
ভাবিব নোৱাৰ অনুন্নত ঠাই এখনৰ পৰা বিশেষ একো সা-সুবিধা নথকাকৈ কথাছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িল তেওঁলোক । নিৰ্মাণ হ’ল দুখনকৈ জনপ্ৰিয় কথাছবি । ৭২ চনত ‘ওপজা সোণৰ মাটি’ আৰু ৭৬ চনত ‘পলাশৰ ৰঙে’ মুক্তিলাভ কৰিলে । জনপ্ৰিয় হ’ল কথাছবি দুখন । ওপজা সোণৰ মাটিয়ে পালে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰষ্কাৰ । এইবাৰ আৰম্ভ হ’ল তৃতীয়খন ছবি ‘নয়নমণি’ৰ নিৰ্মাণৰ কাম । গীতৰ অংশও হ’ল ছবিখনৰ । পিছে এইখিনিতে প্ৰগতি চিনে প্ৰডাকশ্বনৰ ছবি নিৰ্মাণত যতি পৰে । আধৰুৱা হৈ ৰয় নয়নমণি ছবিখন ।
ছবি নিৰ্মাণৰ আঁৰৰ কথা- কি ক’লে দুয়োখন কথাছবিৰ নায়ক নায়িকাই
‘ওপজা সোণৰ মাটি’ আৰু ‘পলাশৰ ৰঙ’ৰ মূল নায়কৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিল পানীগাঁৱৰ পৰেশ বৰাই । তেওঁঁ পানীগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰী অধ্যক্ষ । তেওঁৰ পত্নী মীনা দাস বৰা আছিল দুয়োখন কথাছবিৰ নায়িকা ।
ছবি নিৰ্মাণৰ তাহানিৰ মিঠা মিঠা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি পৰেশ বৰাই কয়, “তেতিয়া আমি নাটক কৰি ফুৰো । আমাৰ নাটক চাই বহুতে আমাক চিনেমা কৰিবলৈ উৎসাহ দিছিল । তেতিয়াৰ মুকুতা ছবি কৰা জয়া শইকীয়াইও আমাক চিনেমা কৰিবলৈ উৎসাহ দিছিল । পৰিচালক ব্ৰজেন বৰুৱাইও উৎসাহ দিছিল । তেনেদৰে উৎসাহ পাই আমি জীৱন বৰা, ভূৱন দত্ত, তীৰ্থ চেলেঙকে আদি কৰি বিভিন্ন জনে চিনেমা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ প্ৰগতি চিনে প্ৰডাকশ্বন গঠন কৰো । পিছে প্ৰথম লেঠাটোৱে হ’ল কেমেৰা চলাব পৰাকৈ ৪৪০ বিদ্যুৎ লাইন নাছিল । তেতিয়া ব্ৰজেন বৰুৱাই এই সমস্যা মুখ্যমন্ত্রীক কৈ সমাধানৰ আশ্বাস দিলে । সেইমতে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্র মোহন চৌধুৰীয়ে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াক ৪৪০ বিদ্যুৎ লাইন দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু সমস্যাটো তেনেদৰে সমাধান হয় ।
তাৰ পাছত আহিল অৰ্থৰ সমস্যা । চিনেমাখন বনাবলৈ এটকাও নাছিল । সেয়ে ৰাজ্যজুৰি এশটকীয়া শ্বেয়াৰ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । এনেকৈ ৬০ হেজাৰ টকা জমা হ’ল । ‘ওপজা সোণৰ মাটি’ৰ বাজেট আছিল ৩ লাখ টকা । খৰচ হৈছিল ১ লাখ ৪৯ হেজাৰ টকা । বাকীখিনি টকা দি লখিমপুৰৰ এটি সম্ভ্রান্ত পৰিয়ালে সহায় কৰিছিল ।
দ্বিতীয়খন চিনেমা ‘পলাশৰ ৰঙ’ৰ খৰচ হৈছিল ২ লাখ ৭৫ হেজাৰ টকা । কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু পৰিচালনা আছিল জীৱন বৰাৰ । প্ৰথমখন চিনেমা ওপজা সোণৰ মাটিৰ পৰিচালক আছিল ব্ৰজেন বৰুৱা । তাত গীত গাইছিল পাহাৰী শইকীয়া, দিপেন বৰুৱা, ৰমেন বৰুৱা আদিয়ে । পলাশৰ ৰঙত গীত গাইছিল ভূপেন হাজৰিকা, উষা মংগেশকাৰ আদিয়ে । সেই সময়ত ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত ভূপেন হাজৰিকাও লখিমপুৰলৈ আহিছিল ।
কিয় আধৰুৱা হৈ ৰল নয়নমণি?
পৰেশ বৰাই কয়, “প্ৰথমখন কথাছবি ‘ওপজা সোণৰ মাটি’ খুব ভাল হ’ল । দৰ্শকে চাই আদৰি ল’লে । ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰষ্কাৰো পালে । আমি উৎসাহী হ’লো । এইবাৰ পলাশৰ ৰঙৰ কাম আৰম্ভ হ’ল । সময়ত ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰিলে । দৰ্শকে এইখন কথাছবিও আদৰি ল’লে । গীতকেইটা হিট হ’ল । আজিও সেই গীতবোৰ বাজি আছে । বিজু ফুকন, মঞ্জুলা বৰুৱা, প্ৰশান্ত হাজৰিকা আদিৰ সান্নিধ্যত অভিনয় কৰিছিলোঁঁ । কথাছবিত অভিনয় কৰি কিবা এক অবুজ শিহৰণ অনুভৱ কৰিছিলোঁ । তাৰ পিছত তৃতীয়খন কথাছবি নয়নমণিৰ নিৰ্মাণৰ কাম হ’ল । গীতৰ অংশ পৰ্যন্ত হৈছিল ছবিখনৰ । পিছে পৰিচালক জীৱন বৰা শাৰিৰীকভাৱে অসুস্থ হ’ল । আমাৰ আৰ্থিক দৈন্যতাও আহিল । কথাছবিখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ’লগৈ । আমি প্ৰগতি চিনে প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত ধাৰাবাহিকভাৱে কথাছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা লৈছিলোঁ । কিন্তু আৰ্থিক দৈন্যতা, পৰিচালকৰ অসুস্থতা আদি বিভিন্ন কাৰণত কথাছবি নিৰ্মাণত যতি পৰিল ।”
নায়িকা বিচৰাৰ যন্ত্রণা
আজিৰ দৰে চিনেমাত অভিনয় কৰিবলৈ তেতিয়া এগৰাকী নায়িকা পোৱাতো সহজ নাছিল । পৰেশ বৰাই কয়, “নায়িকা বিচাৰি আমি পৰিচালকসহ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হৈছিল । প্ৰথমে লখিমপুৰৰ মীনা দাসৰ ওচৰ চাপিছিলোঁ । পিছে পৰিচালকে তেওঁৰ সকলো দিশ ঠিকেই দেখিলে যদিও উচ্চতা সামান্য কম দেখি প্ৰথমবাৰ সন্মতি দিয়া নাছিল । পুনৰ নায়িকাৰ সন্ধান কৰা হ’ল । খবৰ পাই আন এগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ । গৈয়েই যুৱতীগৰাকীক দেখা পাই পৰিচালকে নমস্কাৰ এটা দি ওলাই আহিল । তৃতীয়গৰাকীৰ মাতত আকৌ জনগোষ্ঠীয় সুৰ এটা শুনি নাকচ কৰে । পাছত আকৌ প্ৰথমগৰাকী নায়িকাকে নিৰ্বাচন কৰে পৰিচালকে ।
কথাছবি নিৰ্মাণৰ তিতা-মিঠা অভিজ্ঞতা
কথাছবি নিৰ্মাণৰ তিতা-মিঠা অভিজ্ঞতা সুঁৱৰি পৰেশ বৰাই কয়, “আমি এনেকুৱা ঠাইত কথাছবি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ যে, সামান্য দামৰ বস্তু এটা লাগিলেও নগৰলৈ বুলি ঢাপলি মেলিব লাগে । শ্বুটিং বন্ধ কৰি বস্তু বিচাৰি যাবলগীয়া হয় । ছাউণ্ড ৰেকৰ্ডৰো সমস্যা । ব্ৰজেন বৰুৱাই টেপ ৰেকৰ্ডাৰ এটা আনি তাৰেই ছাউণ্ড ৰেকৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । এনে সীমাহীন সমস্যাৰ মাজেৰে কথাছবি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । এতিয়া সেই কথাবোৰ মনত পৰিলে মনত পুলক জাগে ।”
বেয়া ছোৱালীজনী নায়িকা হ’ল
এজনী বেয়া ছোৱালী নায়িকা হ’ল । বেয়া ছোৱালীজনী হ’ল মীনা দাস । লখিমপুৰৰ এটা সংস্কৃতিৱান পৰিয়ালৰ ছোৱালী মীনা দাস । তেওঁ সৰুৰে পৰা নাটক কৰে । নাটক কৰি তেওঁঁ ভাল পায় । একমাত্র এইটোৱেই কাৰণ । এই কাৰণতে তেওঁ তেতিয়া সমাজৰ একাংশৰ দৃষ্টিত আছিল বেয়া ছোৱালী । তেওঁৰ মাতৃয়েও জয়মতী কথাছবিত অভিনয়ৰ বাবে আমন্ত্রণ পাইছিল । কিন্তু অসুবিধা বশতঃ সেইয়া হৈ নুঠিলগৈ ৷ মীনা দাসক ওপজা সোণৰ মাটি, পলাশৰ ৰঙৰ নায়িকা সজালে পৰিচালকে । সুন্দৰ অভিনয়ৰে তেওঁ দৰ্শকৰ মন মুহিলে । পাছত গৌৰী বৰ্মনৰ শিশু ছবি ‘অকণ’তো তেওঁ অভিনয় কৰিলে । নাটক, চিনেমা আদি সকলো দিশতে অভিনয় প্ৰতিভা ঢালি তাহানিতে সংস্কৃতিৰ পথাৰত এখন চিনাকি মুখত পৰিণত হৈছিল মীনা দাস ।
পাছত তেওঁঁ পৰেশ বৰাৰে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয় । বিবাহৰ ক্ষেত্রতো বেয়া ছোৱালীজনীৰ প্ৰসংগ উঠিছিল । তেওঁ কয় বিয়াৰ সময়ত একাংশই কৈছিল নাটক কৰি ফুৰা ছোৱালীজনী বিয়া কৰাবা নে? পিছে দুয়োটা সংস্কৃতিৱান পৰিয়ালৰ সিদ্ধান্তত এনেবোৰ অসংস্কৃতিমূলক কথাই গুৰুত্ব লাভ নকৰিলে । কথাছবিৰ নায়ক-নায়িকা বাস্তৱ জীৱনৰ নায়ক-নায়িকলৈ পৰিৱৰ্তন হ’ল ।
সময় সলনি হ’ল
সময় সলনি হ’ল । এতিয়া উন্নত প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ হয় কথাছবি । বিত্তীয় স্বচ্ছলতা থাকিলে এখন উন্নত মানৰ কথাছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ বিশেষ অসুবিধা নাই । পিছে তাহানিতে, সত্তৰৰ দশকত কেৱল সমস্যা আৰু একোৱেই নকৰাকৈয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে কথাছবি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা লোৱা লখিমপুৰৰ সেইসকল তাহানিৰ ডেকাৰ অত্যুৎসাহ শলাগ ল’বলগীয়াই নহয় প্ৰশংসনীও । বিদ্যুৎ নথকাকৈ, হাতত এটকাও নথকাকৈ আৰু কোনো পূর্বৰ অভিজ্ঞতা নোহোৱাকৈ কথাছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাই অহাসকলৰ সেই পদক্ষেপে আজিও সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে ।
কালাপানী খ্যাত তাহানিৰ লখিমপুৰৰ অখ্যাত পানীগাঁৱৰ পৰা ৭০ দশকত দুখনকৈ সফল কথাছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাহিনীয়ে আজিও সকলোৰে হৃদয় উদ্বেলিত কৰি ৰাখিছে । এতিয়াও বহুতে গুণগুণাই তাহানিৰ অতি জনপ্ৰিয় সেই গীতটো,, পলাশৰে ৰং..... কোনেনো সানিলে...
লগতে পঢ়ক : ‘জুবিন এতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ আহে’-দিগন্ত শৰ্মা