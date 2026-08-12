ETV Bharat / entertainment

১৬ বছৰৰ নিভাজ মৰম: পত্নী শ্বেফালী জাৰিৱালা আৰু পোহনীয়া ছিম্বাক মনত পেলাই ভাঙি পৰিল অভিনেতা পৰাগ

পৰাগ ত্যাগী আৰু শ্বেফালী জাৰিৱালাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী: অভিনেতাজনে শ্বেয়াৰ কৰিলে আৱেগিক ভিডিঅ’ ৷

Parag Tyagi remembers his late wife Shefali on wedding anniversary, writes an emotional post
প্ৰয়াত পত্নী শ্বেফালী জাৰিৱালাক স্মৰণ পৰাগ ত্যাগীৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত অভিনেতা পৰাগ ত্যাগীয়ে বুধবাৰে তেওঁলোকৰ বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ ক্ষণত প্ৰয়াত পত্নী তথা অভিনেত্ৰী শ্বেফালী জাৰিৱালাক অতি আবেগিকভাৱে স্মৰণ কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পুৰণি ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ বিগত ১৬ বছৰীয়া গভীৰ প্ৰেম আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ মধুৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে পৰাগে । ২০২৫ চনৰ জুন মাহত শ্বেফালী জাৰিৱালাৰ আকস্মিক বিয়োগ ঘটে । পত্নীৰ অবিহনে এই বিশেষ দিনটোত পৰাগ ত্যাগীয়ে ভগ্ন হৃদয়েৰে লিখে যে, তেওঁলোকৰ মাজৰ এই মৰমৰ বান্ধোন চিৰকাল অটুট থাকিব ।

তেওঁ নিজৰ অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ জৰিয়তে এটা পুৰণি ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে । এই ভিডিঅ’টোত তেওঁক পত্নী শ্বেফালীৰ সৈতে কিছু মধুৰ আৰু ৰোমাণ্টিক সময় অতিবাহিত কৰা দেখা গৈছে । ভিডিঅ’টোত 'টুগেদাৰ ফৰএভাৰ' অৰ্থাৎ 'চিৰদিনৰ বাবে একেলগে' বুলি এটা লেখা আছিল । য’ত শ্বেফালী আৰু পৰাগে একেলগে বৰফৰ গোলা খাই আনন্দ লৈ থকা দৃশ্য বন্দী হৈছে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা তেওঁৰ শেহতীয়া প’ষ্টটোত, পৰাগে পত্নী শ্বেফালী আৰু তেওঁলোকৰ মৰমৰ পোহনীয়া কুকুৰ 'ছিম্বা'ৰ সৈতে অতিবাহিত কৰা ১৬ বছৰীয়া নিভাজ মৰম আৰু সুখৰ দিনবোৰ উদযাপন কৰে । উল্লেখ্য যে, এই বছৰৰে জুলাই মাহত ছিম্বাৰো মৃত্যু হৈছিল । ইনষ্টাগ্ৰামত পৰাগে আৱেগিকভাৱে লিখিছে— "শুভ বিবাহ বাৰ্ষিকী, চিৰদিনৰ বাবে একেলগে, পৰী চিম্বা আৰু দেউতা । ১৬ বছৰৰ নিভাজ মৰম আৰু সুখৰ যাত্ৰা... আৰু মই তোমালোক দুয়োৰে ওচৰলৈ নোযোৱা পৰ্যন্ত এই গণনা চলি থাকিব..."।

২০২৫ চনৰ ২৫ জুনত মুম্বাইত হঠাতে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মাত্ৰ ৪২ বছৰ বয়সতে শ্বেফালীৰ আকস্মিক মৃত্যু হয় । এই খবৰে সমগ্ৰ বিনোদন জগতখনক মৰ্মাহত কৰি তুলিছিল । পৰাগে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতাললৈ লৈ গৈছিল যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে । এজন বন্ধুৰ পাৰ্টীত শ্বেফালী আৰু পৰাগৰ প্ৰথম চিনাকী হৈছিল আৰু সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক গাঢ় হৈ পৰিছিল ।

নৃত্য ৰিয়েলিটী শ্ব’ ‘নাচ বলিয়ে ৫’ চলি থকাৰ সময়তে পৰাগে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ সন্মুখত শ্বেফালীক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । ইয়াৰ পিছত, ২০১৪ চনৰ ১২ আগষ্টত অতি ঘনিষ্ঠ লোকৰ উপস্থিতিত তেওঁলোক বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । শ্বেফালীৰ আকস্মিক বিয়োগৰ পিছৰে পৰা পৰাগে প্ৰায়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পুৰণি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি তেওঁক স্মৰণ কৰে ।

পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ পোহনীয়া কুকুৰ ‘ছিম্বা’ কেনেকৈ তেওঁৰ মানসিক শক্তিৰ প্ৰধান উৎস হৈ পৰিছিল, সেই কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ ছিম্বাৰ প্ৰতি থকা মৰমো প্ৰকাশ কৰি আহিছিল । যোৱা ২৩ জুলাইত ছিম্বাৰো মৃত্যু হোৱাৰ পিছত, পৰাগে শ্বেফালী আৰু ছিম্বাৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছিল । য’ত তেওঁ আৱেগিক হৈ লিখিছিল— "এতিয়া মায়ে (শ্বেফালী) অকলে থাকিব নালাগে, ছিম্বা মাক পাই বহুত সুখী । সিপাৰৰ পৃথিৱীত তোমালোক দুয়োৰে সৈতে পুনৰ মিলিত হ’বলৈ মই আৰু ৰৈ থাকিব পৰা নাই ।"

লগতে পঢ়ক : ভৱিষ্যতে কেতিয়াও নিৰ্মাণ নহ'ব 'কাঁটা লগা'ৰ ছিকুৱেল: জানেনে কিয় লোৱা হ'ল এই সিদ্ধান্ত ?

TAGGED:

পৰাগ ত্যাগী ইনষ্টাগ্ৰাম প’ষ্ট
পৰাগ ত্যাগী আৰু শ্বেফালী জাৰিৱালা
শ্বেফালী জাৰিৱালাৰ মৃত্যু
মনোৰঞ্জন জগতৰ খবৰ
PARAG TYAGI AND SHEFALI JARIWALA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.