পাপনৰ কণ্ঠত নতুন গীত ‘অপনী উলঝন’ মুকলি: হৃদয়স্পৰ্শী গজলত প্ৰেম, বিচ্ছেদ আৰু আত্ম-অন্বেষণৰ যাত্ৰা

পাপনৰ কণ্ঠত নতুন গীত ‘অপনী উলঝন’ মুকলি: হৃদয়স্পৰ্শী গজলত প্ৰেম, বিচ্ছেদ আৰু আত্ম-অন্বেষণৰ যাত্ৰা
পাপনৰ নতুন গীত ‘অপনী উলঝন’ মুকলি ৷ গীতটিৰ ভাবাৰ্থ হৈছে, আপোনাৰ নিৰাময়ৰ যাত্ৰাটো আপোনাক আগতে চিনি পোৱা লোকসকলৰ বাবে পৰিৱৰ্তনৰ দৰে দেখা দিব পাৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 1:59 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ পাপনে ‘অপনী উলঝন’ শীৰ্ষক তেওঁৰ কণ্ঠত এটি গীত মুকলি কৰিছে ৷ গীতটিয়ে প্ৰেম, বিচ্ছেদ আৰু সম্পৰ্ক এটা অন্ত পৰাৰ পিছত নিজকে বিচাৰি উলিওৱাৰ যাত্ৰাৰ জটিলতা অন্বেষণ কৰিছে ৷ গায়ক তথা সুৰকাৰগৰাকীয়ে ট্ৰেকটোৰ সাৰমৰ্ম ব্যাখ্যা কৰি কয় যে, কেতিয়াবা নিৰাময়ৰ যাত্ৰাটো আপোনাক আগতে চিনি পোৱা লোকসকলৰ বাবে পৰিৱৰ্তনৰ দৰে হ’ব পাৰে ।
গীতটোৰ সন্দৰ্ভত পাপনে এটা বিবৃতিত কয়, “মই সঁচাকৈয়ে অপনী উলঝন গীতটোৰ কথাৰ আঁৰৰ আৱেগৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিছিলোঁ, কাৰণ ই জীৱনৰ সেই পৰ্যায়ৰ কথা কয় যেতিয়া আপুনি নিজৰ চাৰিওফালৰ বিভ্ৰান্তিৰ পৰা ওলাই আহি নিজকে একেলগে ধৰি ৰাখিবলৈ শিকে আৰু সৰ ই শ্বাম এলবামৰ এইগীতটো মোৰ অন্যতম প্ৰিয় গীত ।”
গীতিকাৰ বৈভৱ মোদীৰ ৰচনা কৰা অপনী উলঝন ৷ এই গীতটোত এজন ব্যক্তিয়ে কিদৰে ক্ৰমান্বয়ে নিজৰ আৱেগিক সংঘাতৰ পৰা ওলাই আহি নিজৰ মাজতে ভাৰসাম্য বিচাৰিবলৈ শিকে, তাৰ গভীৰতা অন্বেষণ কৰিছে । গীতটোৱে এটা চিনাকি অথচ অকথিত অনুভৱ ধৰি ৰাখিছে ৷ এটা বিবৃতি অনুসৰি, গীতটিত এজন ব্যক্তিৰ নিৰাময় আৰু জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক অতীতৰ চিনাকি কোনোবাই ব্যক্তিত্বৰ পৰিৱৰ্তন হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ৷
পাপনে আৰু কয়, "এই গজলটোৰ সুৰত অধিক পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগী আছে ৷ আপোনাৰ নিৰাময়ৰ যাত্ৰাটো আপোনাক আগতে চিনি পোৱা লোকসকলৰ বাবে পৰিৱৰ্তনৰ দৰে দেখা দিব পাৰে আৰু এই গীতটিয়ে সেই অনুভৱ বাৰুকৈয়ে ফুটাই তুলিছে ৷"
এই গীতটোৱে কাৰোবাক আঁতৰি যাবলৈ দিয়া আৰু তাৰ পিছতো সম্পৰ্কৰ স্মৃতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ থকা পৰ্যায়ৰ কথা কৈছে ৷ গীতটিৰ কবিতাই দুৰ্বলতা, আত্ম-আৱিষ্কাৰৰ অনুভূতি বহন কৰে ৷ জীৱন বাটত আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচৰা বহুতেই এই গীতটিৰ সৈতে একাত্ম হ’ব পাৰিব ৷
লগতে পঢ়ক : পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল কণ্ঠশিল্পী পাপন: বাইক ৰেলীৰে দিলে বিশেষ বাৰ্তা