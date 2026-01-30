ওড়িয়া সংগীত জগতত আত্মপ্ৰকাশ অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ
ভেলেণ্টাইন ডে’ৰ সময়ত মুক্তি পাবলগীয়া এখন ওড়িয়া চিনেমাৰ গীতত কণ্ঠদান কৰিছে অসম সন্তান অংগৰাগ পাপন মহন্তই ৷ ওড়িয়া সংগীত জগতত এয়া তেওঁৰ প্ৰথম খোজ ৷
January 30, 2026
হায়দৰাবাদ : ভেলেণ্টাইন ডে’ আহি আছে ৷ প্ৰেমৰ দিনটো বিশেষ কৰিবলৈ ভিন্ন ভাষাত আহি আছে নতুন চিনেমা আৰু গান ৷ এইবছৰো পাপনৰ কণ্ঠত নিগৰিছে এটা ৰোমাণ্টিক গান ৷ পিছে গানটো অসমীয়া বা হিন্দী ভাষাৰ নহয়, 2026 বৰ্ষৰ এটা নতুন কৃতিত্বৰে পাপনে এইবাৰ গালে ওড়িয়া ভাষাত গান ৷ ওড়িয়া সংগীত জগতত পাপনৰ প্ৰথম খোজ ৷ প্ৰেমভাৱত জীপাল হ’ব পাৰিব অনুৰাগী ৷ ওড়িয়া চিনেমা বৰ বধুৰ ৰোমাণ্টিক ট্ৰেক কুনি কুনিত শ্ৰোতাই শুনিবলৈ পাব পাপনৰ কণ্ঠ ৷ চিনেমাখন 13 ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিব ৷
ওড়িশা সংগীতত পাপনৰ আত্মপ্ৰকাশ
ওড়িয়া সংগীতত আত্মপ্ৰকাশৰ লগে লগে পাপনে তেওঁৰ সংগীতভাণ্ডাৰত ওড়িশাক ১১ সংখ্যক ভাষা হিচাপে অন্তভূক্ত কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ অসমীয়া, হিন্দী, বাংলা, তামিল, মাৰাঠী, পাঞ্জাবী, উৰ্দু, মিছিং, বড়ো আৰু তিৱা ভাষাত গীত গাই ভাৰতৰ অন্যতম বহুমুখী প্লেবেক গায়ক হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰিছে ।
'কুনি কুনি' শীৰ্ষক ৰোমাণ্টিক গান
প্লেবেক গায়ক পাপনে ৰোমাণ্টিক ট্ৰেক ‘কুনি কুনি’ৰ জৰিয়তে ওড়িয়া সংগীতত অভিষেক ঘটায়, যিটো গান প্ৰেম, তীব্ৰ অনুৰাগ আৰু কোমল আৱেগ এক আত্মাস্পৰ্শী প্ৰতিফলন । প্ৰখ্যাত গায়ক পাপনে তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ এক উল্লেখনীয় মাইলৰ খুঁটি হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওড়িয়া গীত ‘কুনি কুনি’লৈ নিজৰ কণ্ঠ ধাৰলৈ দি তেওঁৰ বহুভাষিক সংগীত যাত্ৰাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । আত্মাস্পৰ্শী গায়ন-বায়ন আৰু আৱেগিক গভীৰতাৰ বাবে পৰিচিত অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিল্পীগৰাকীৰ বাবে এয়া এক অনন্য অনুভৱ ৷
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওড়িয়াত গান গোৱাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ শ্বেয়াৰ কৰে পাপনে ৷ এই অভিজ্ঞতা তেওঁৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নতুন আৰু সমৃদ্ধিশালী আছিল বুলি কয় তেওঁ । বুকুৱে বুকুৱে গভীৰ ৰূপত সংগীত শিপাই থকা অসমৰ পৰা আহি ওড়িয়া ভাষাত গান গাবলৈ এই ভাষাৰ উচ্চাৰণ, ছন্দ আৰু সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতাসমূহৰ বিষয়ে চিন্তাশীলভাৱে অনুধাৱন কৰিব লাগিছিল বুলি কয় তেওঁ ।
তেওঁ ওড়িয়াক কোমল আৰু আৱেগিক ভাষা হিচাপে বৰ্ণনা কৰে ৷ নতুন গীতটো আৰু গীতটোৰ আৱেগৰ সৈতে স্বাভাৱিকভাৱে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ । কুনি কুনি- সুনীল পৰিদাৰ গীতৰ কথা আৰু ভাৰত-হিতাৰ্থৰ সংগীতেৰে ৰচনা কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয়, "ওড়িয়াত গান গোৱাটো মোৰ বাবে এক সম্পূৰ্ণ নতুন অভিজ্ঞতা আছিল । অসমৰ হোৱা বাবে মই এক সুকীয়া ভাষা আৰু সংগীতৰ জগত অন্বেষণ কৰিবলৈ উল্লাসিত হৈ আছিলো । এই ভাষাৰ আৱেগিক গভীৰতা সুন্দৰ আৰু এবাৰ ভাষা আৰু ইয়াৰ সূক্ষ্মতা বুজি পোৱাৰ পিছত গীতটো অতি স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰবাহিত হ'বলৈ ধৰিলে । ই মোক অতি বিশুদ্ধ আৰু সৎ ধৰণেৰে ৰোমাঞ্চ প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰিলে ।"
ওড়িয়া শ্ৰোতাসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি গায়কগৰাকীয়ে কয়, “সমগ্ৰ ভাৰতৰ শ্ৰোতাৰ পৰা মই সদায় অপৰিসীম মৰম পাই আহিছো আৰু এই গীতটো মোৰ ওড়িয়া অনুৰাগীসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ এক উত্তম উপায় । আশা কৰোঁ আমি কুনি কুনিৰ মাজত আমি যি আন্তৰিকতা আৰু উষ্ণতা ঢালিছো, সেয়া তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব ৷”
