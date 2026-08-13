বানপীড়িতৰ কাষত পাপন: পত্নী শ্বেতা মিশ্ৰৰ সৈতে শিৱসাগৰত সাহায্য বিতৰণ
শিৱসাগৰৰ বেতবাৰীত পাপন আৰু পত্নী শ্বেতা মিশ্ৰৰ বান সাহায্য বিতৰণ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 4:15 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 4:38 PM IST
শিৱসাগৰ : শেহতীয়া বানত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰী তামুলীপুখুৰী গাঁৱত বানপীড়িতসকলৰ মাজত সাহায্য বিতৰণ কৰে জনপ্ৰিয় অসমীয়া কণ্ঠশিল্পী পাপন মহন্ত আৰু তেওঁৰ পত্নী শ্বেতা মিশ্ৰ মহন্তই ।
দুয়োৰে নেতৃত্বত অহা দলটোৱে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ বুজ লোৱাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে । বানপীড়িত লোকসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰত্যক্ষভাৱে বুজি লৈ সহায় আগবঢ়োৱা এই উদ্যোগক স্থানীয় ৰাইজে আদৰণি জনায় ।
বান অহাৰ সময়ত সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ’বাৰ্তা যোগে পাপনে কৈছিল, "প্ৰতিবছৰৰ দৰেই এইবছৰো অসমত মানুহৰ বানত দুৰ্গতি হৈছে ৷ মানুহে ঘৰ হেৰুৱাইছে, প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ কিন্তু এইবাৰৰ বান অধিক ভয়াৱহ ৰূপ এটা লৈছে ৷ শিৱসাগৰত আগতে তেনেকৈ বান নাহে ৷ অকস্মাতে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে পানী আহি গৈছে ৷ হঠাৎ বৰষুণ হৈ পাহাৰৰ পৰা ধল বাগৰি আহিল, বহুত গাঁও উটুৱাই নিছে ৷"
লগতে কৈছিল, "এনেই আমি দেখোঁ যে নৈখন বৰষুণৰ পানীৰে ভৰি পৰে ৷ পানী তেতিয়া ঘৰে ঘৰে সোমায় ৷ কিন্তু এইবাৰে বানে যি ৰূপ লৈছে, বহুত বেয়া অৱস্থা মানুহখিনিৰ ৷ আমি খবৰ কৰিছোঁ, ফোনৰ সংযোগ নাই, বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ আছে, খোৱাপানীও নাই ৷ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছেগৈ ৷"
পাপনে আচলতে এই ভিডিঅ’ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে সকলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে তৈয়াৰ কৰিব পৰা নৱজাতকৰ খাদ্য যোগান ধৰাৰ কথা কৈছিল ৷
এইবাৰৰ বানত বহুতো জনপ্ৰিয় শিল্পীয়ে নিজেই নাও লৈ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহক নিজ হাতে সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে । ৰাজ্যৰ বাহিৰত থকা তাৰকাসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ লাইভ ভিডিঅ’ আৰু ফটো শ্বেয়াৰ কৰি বিশ্ববাসীৰ সহায় ভিক্ষা কৰিছে ।
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, অসমৰ কেইবাখনো জিলাত বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও কেইবা লাখ লোক বানৰ কৱলত আছে ৷ বুধবাৰে ৰাজ্যত পুনৰ বানত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১০৩ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷
লগতে পঢ়ক : গুৰু ৰান্ধাৱাৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ: অসমৰ বানপীড়িতৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিব ৩৫ টা বান-প্ৰতিৰোধী ঘৰ