"এটা বিজ্ঞাপনত কোটি কোটি টকা! শ্বাহৰুখ, অজয় আৰু টাইগাৰৰ মাননি কিমান?"
পান মচলা বিজ্ঞাপন বিতৰ্ক: শ্বাহৰুখ, ছলমানৰ পৰা হৃত্বিকলৈ এওঁলোকৰ নামত জাৰি কৰা হৈছে আইনী জাননী ৷ এটা বিজ্ঞাপনৰ বাবে তেওঁলোকে কিমান মাচুল লয় জানেনে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 11:40 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 7:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : মহাৰাষ্ট্ৰৰ খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনে শেহতীয়াকৈ বলীউডৰ তাৰকা শ্বাহৰুখ খান, অজয় দেৱগণ আৰু টাইগাৰ শ্রফলৈ এক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ৷ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ইলাচীৰ বিজ্ঞাপনৰ নামত নিষিদ্ধ পান মচলাৰ পৰোক্ষ প্ৰচাৰ বা ‘ছাৰ’গেট এডভাৰটাইজিং’ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ অমিতাভ বচ্চন আৰু অক্ষয় কুমাৰৰ দৰে মহান অভিনেতাও পূৰ্বে এই ব্ৰেণ্ডটোৰ সৈতে জড়িত আছিল, কিন্তু জনসাধাৰণৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ পিছত তেওঁলোকে এই বিজ্ঞাপনৰ পৰা আঁতৰি আহে ৷
মুখ্য অভিযোগসমূহ আৰু আইনী পদক্ষেপ
FDA-ৰ মতে, এই বিজ্ঞাপনে ৰাজ্যখনত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হৈ থকা এটা পান মচলা ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে । এই বিজ্ঞাপনে গ্ৰাহকক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে বুলি খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে ৷ ইয়াক পৰোক্ষ প্ৰচাৰ বা ‘ছাৰ’গেট এডভাৰটাইজিং’ বুলি কোৱা হয় । এই জাননীৰ উত্তৰ দিবলৈ উল্লেখিত অভিনেতা তিনিজনক ১৫ দিনৰ সময় দিয়া হৈছে ।
ছাৰ’গেট বিজ্ঞাপন বিতৰ্ক: শ্বাহৰুখ, অজয় আৰু টাইগাৰ
বলীউডৰ তিনি তাৰকা অভিনেতা—শ্বাহৰুখ খান, অজয় দেৱগণ আৰু টাইগাৰ শ্রফে বৰ্তমান শিৰোনামা দখল কৰি আছে । তেওঁলোকে কৰা এটা পান মচলাৰ বিজ্ঞাপনক পৰোক্ষ প্ৰচাৰ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । খাদ্য নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাই তাৰকা তিনিওজনকে তেওঁলোকৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ পৰা এই বিজ্ঞাপনসমূহ তৎক্ষণাত আঁতৰাবলৈ আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
বিজ্ঞাপনৰ বাবে লোৱা কোটি কোটি টকাৰ মাচুল
বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই পান মচলা (ইলাচী) ব্ৰেণ্ডটোৰ বিজ্ঞাপনত অভিনয় কৰাৰ বাবে এই তাৰকাসকলে বুজন পৰিমাণৰ ধন লাভ কৰে ৷
- শ্বাহৰুখ খান: তেওঁ প্ৰতিটো বিজ্ঞাপনৰ বাবে প্ৰায় ৪ ৰ পৰা ১০ কোটি টকা লয় ।
- অজয় দেৱগণ: এই ব্ৰেণ্ডটোৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জৰিত থকা অজয় দেৱগণে প্ৰায় ৪ ৰ পৰা ৫ কোটি টকা লাভ কৰে ।
- টাইগাৰ শ্রফ: এই বিজ্ঞাপনটোৰ বাবে টাইগাৰ শ্রফে প্ৰায় ৩ ৰ পৰা ৪ কোটি টকা মাচুল লয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বেও বিতৰ্কত সোমাই পৰা অন্য তাৰকাসকল আৰু তেওঁলোকৰ মাচুলৰ এক আনুমানিক হিচাপ
অমিতাভ বচ্চন
বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে ৰূপালী প্ৰলেপযুক্ত ইলাচীৰ এটা বিজ্ঞাপনৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ২০২১ চনৰ অক্টোবৰ মাহত নিজৰ ৭৯ সংখ্যক জন্মদিনৰ আশে-পাশে সেই চুক্তি বাতিল কৰে । তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, তেওঁ এই বিজ্ঞাপনৰ ধঁপাত বিৰোধী স্বাস্থ্যজনিত দিশটোৰ বিষয়ে অৱগত নাছিল, যাৰ বাবে তেওঁ চুক্তি বাতিল কৰি প্ৰচাৰমূলক মাচুলো ওভতাই দিয়ে । এই ঘটনাটো প্ৰধানকৈ চেলেব্ৰিটীসকলৰ ছাৰ’গেট বিজ্ঞাপনক লৈ হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত ।
ৰণবীৰ সিং
বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙেও সেই একেটা পান মচলা ব্ৰেণ্ডৰ বিজ্ঞাপনত অভিনয় কৰিছিল, য’ত মহানায়েক অমিতাভ বচ্চনক দেখা গৈছিল । এই বিজ্ঞাপনটো টেলিভিছন আৰু অনলাইন মাধ্যমসমূহত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে দৰ্শক তথা অনুৰাগীসকলৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছিল । অমিতাভ বচ্চনে সমালোচনাৰ পিছত বিজ্ঞাপনটোৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই আনিছিল । কিন্তু ৰণবীৰ সিঙে এই বিতৰ্কক লৈ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰা নাই বা ইয়াৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই ।
ৰণবীৰ সিঙে এই পান মচলা কেম্পেইনৰ বাবে প্ৰতিটো বাৰ্ষিক বিজ্ঞাপন চুক্তিৰ বিপৰীতে প্ৰায় ৩.৫ কোটিৰ পৰা ৭ কোটি টকা মাচুল লোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
হৃত্বিক ৰোশন
বলীউডৰ অন্যতম হাৰ্টথ্ৰব অভিনেতা হৃত্বিক ৰোশনো এটা নামী পান মচলা ব্ৰেণ্ডৰ মুখ্য বিজ্ঞাপনদাতা বা ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ হিচাপে কাম কৰিছিল । হৃত্বিক ৰোশনক উদ্যোগটোৰ আটাইতকৈ স্বাস্থ্য-সচেতন আৰু ফিটনেছৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া তাৰকা হিচাপে জনা যায় । গতিকে, তেওঁ এনে এবিধ ক্ষতিকাৰক সামগ্ৰীৰ বিজ্ঞাপন কৰা দেখি অনুৰাগীসকলে সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে আৰু এইটোক এটা ডাঙৰ 'মিছমেচ' বুলি অভিহিত কৰে । অমিতাভ বচ্চন বা অক্ষয় কুমাৰৰ দৰে হৃত্বিক ৰোশনেও এই বিতৰ্কৰ পিছত বিজ্ঞাপনটোৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ বা কোনো ধৰণৰ ক্ষমা খুজি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জাৰি কৰা নাই ।
হৃত্বিক ৰোশনে এই পান মচলা বিজ্ঞাপনটোৰ বাবে কিমান টকাৰ চুক্তি কৰিছিল, সেই বিষয়ে অভিনেতাগৰাকী বা সংশ্লিষ্ট ব্ৰেণ্ডটোৱে ৰাজহুৱাভাৱে একো প্ৰকাশ কৰা নাই ।
ছলমান খান
বলীউডৰ 'ভাইজান' ছলমান খানৰ নামো এটা বিখ্যাত পান মচলা ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল, যিটো ব্ৰেণ্ডক ‘কেশৰযুক্ত ইলাচী’ বুলি বজাৰত প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল । ৰাজস্থানৰ এজন অধিবক্তাই আদালতত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল যে, এই বিজ্ঞাপনটোৱে গ্ৰাহকক সম্পূৰ্ণ বিপথে পৰিচালিত কৰিছে । কোটাৰ এখন গ্ৰাহক আদালতে এই গোচৰটো গ্ৰহণ কৰি ছলমান খানক উত্তৰ দিবলৈ তলব কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজস্থান হাইকোৰ্টে এই বিতৰ্কৰ সৈতে জড়িত এটা জামিনযোগ্য ৱাৰেণ্টৰ পৰা ছলমান খানক সকাহ দিয়ে । সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই গোচৰটো বৰ্তমানো সক্ৰিয় হৈ আছে ।
এই পান মচলা বিজ্ঞাপনটোৰ বাবে ছলমান খানে কিমান কোটি টকাৰ মাচুল লৈছিল, তাৰ কোনো সঠিক আৰু আনুষ্ঠানিক তথ্য তেওঁৰ বিত্তীয় বিবৃতি বা মিডিয়া চুক্তিসমূহত ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক : কোটি টকীয়া অফাৰকো ‘না’ কৈছিল ছানী দেওল-আল্লু অৰ্জুনে; গুটখাৰ বিজ্ঞাপনৰ পৰা আঁতৰি থকা আন তাৰকাসকল