জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত জামিন লাভ অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ, পামী বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
পামীয়ে লিখিলে- "আচৰিত ! কাৰ কাৰণে আমি আজি এই বিফলতা দেখিবলৈ পাইছোঁ ?"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 1:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ তদন্ত এতিয়াও অব্যাহত আছে ৷ তাৰ মাজতে সেই গোচৰটোত সকাহ লাভ কৰিছে অমৃতপ্ৰভা মহন্তই । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ৷
৯ অক্টোবৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে বুলি বিশেষ ৰাজহুৱা অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে জানিবলৈ দিয়ে ।
ইয়াৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত ক্ষেভ প্ৰকাশ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে ৷ তেওঁ লিখিছে, "জুবিন দাক হত্যা কৰা আজি ১৪মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, জুবিন দাৰ হত্যাকাৰীক সহযোগ কৰা so called 'নিৰ্দোষী ' accused কেনেকে ১ বছৰ ৫ মাহ (as per her advocate's statement in social media) বিনাদোষত জেলত আছিল ! আৰু কি ভিত্তি দিলে Bail পাবলৈ ??? আচৰিত ! কাৰ কাৰণে আমি আজি এই বিফলতা দেখিবলৈ পাইছোঁ ?"
জামিনৰ আদেশ ঘোষণা কৰাৰ পিছত কামাৰে সাংবাদিকসকলক জনাই যে ন্যায়াধীশ প্ৰাঞ্জল দাসে ৫০,০০০ টকাৰ বণ্ড আৰু একে পৰিমাণৰ দুজন জামিনদাৰৰ বিনিময়ত মহন্তক জামিন প্ৰদান কৰে । "মাননীয় ন্যায়াধীশে ৰায়ৰ মূল অংশটো পঢ়িছে ৷ জামিন প্ৰদানৰ কাৰণসমূহ এতিয়াও আমি নাজানো", এইদৰে কয় বিশেষ ৰাজহুৱা অধিবক্তাগৰাকীয়ে ৷
কামাৰে কয় যে, জামিনৰ শুনানি চাৰি-পাঁচ দিন ধৰি চলি আছে, বিচাৰ বিভাগে আদালতৰ সন্মুখত নিজৰ যুক্তি দাখিল কৰিছে । "আদালতে জামিনৰ বাবে উপযুক্ত বুলি ভাবে আৰু সেয়েহে অনুমতি দিয়ে, আমি আমাৰ সাধ্য অনুসৰি কাম কৰিলোঁ ।" অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে কয় ৷
বিচাৰ বিভাগে এই আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাব নেকি বুলি সোধাত কামাৰে কয় যে, তেওঁ ৰাজহুৱা অধিবক্তা হিচাপে তেনে কৰিব নোৱাৰে । তেওঁ লগতে কয় যে, তেওঁ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ পত্ৰ লিখি পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব ।
অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি নির্ভৰ কৰিব প্রয়োজনীয় আইনী আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ কৰাৰ ওপৰত ৷ কামাৰৰ মতে, জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে বিচাৰ আদালতত জামিন আদেশ দাখিল কৰিব লাগিব ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ সাগৰত সাঁতুৰি থকা অৱস্থাত ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে ।
এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কেইবাজনো লোকৰ ভিতৰত অমৃতপ্ৰভা মহন্তও আছিল । জিম্মাত থকা আন অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত আছে শ্যামকানু মহন্ত, জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, বেণ্ডৰ সদস্য শেখৰ জ্যোতি গোস্বামী, জুবিন গাৰ্গৰ ভাতৃ তথা অসম আৰক্ষীৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক সন্দীপন গাৰ্গ, ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা বিষয়া নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু প্ৰবীণ বৈশ্য । ছেপ্টেম্বৰ মাহত বৰা আৰু বৈশ্যই জামিন লাভ কৰে ৷ এটা জামিন লাভ কৰিলেও জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ মূল গোচৰটোত অৱশ্যে এতিয়াও পৰেশ বৈশ্য-নন্দেশ্বৰ বৰাই জামিন পোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গ মৃত্যু গোচৰত অভিযুক্ত দুই দেহৰক্ষীৰ জামিন