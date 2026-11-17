যোৰহাটত বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতৰ জীৱনৰ আধাৰত নাটক মঞ্চস্থ
তেওঁৰেই কিতাপখনৰ আধাৰত এখন নাটক মঞ্চস্থ কৰা দেখি আৱেগিক হৈ পৰে বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউত ৷ যোৰহাটত উপস্থিত হৈ বহু কথা ক’লে মাউতে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 4:18 PM IST
যোৰহাট : যোৰহাট থিয়েটাৰ হলত বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত নাটক এখন মঞ্চস্থ কৰা হয় । যোৰহাট থিয়েটাৰ হলত উপস্থিত থাকি নাটকখন উপভোগ কৰে ৰুবুল মাউতে ।
অসমৰ সু-সন্তান বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতৰ সন্মানাৰ্থে যোৰহাট থিয়েটাৰৰ নাট্য নিবেদন ‘পাখি লাগি উৰে মন’ মঞ্চস্থ কৰা হয় । মাতৃৰ সৈতে নাট উপভোগ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে বিজ্ঞানীগৰাকী ।
নাটকৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা কথা-বতৰাত তেওঁ বহু কথাই কৈ গ’ল ৷ "নাটকখন চাই বহুত আৱেগিক হৈছোঁ ৷ মই কৈছোঁৱে- শব্দহীন, ভাষাহীন ৷ তেওঁলোকে ইমানখিনি কষ্ট কৰি নাটকখন কৰিছে, ইমানখিনি ৰাইজ আহিছে ৷ খুবেই ভাল লাগিছে ৷ মই নাটকৰ সমালোচক নহয়, কিন্তু চাই যি অনুভৱ কৰিছোঁ দুৰ্দান্ত বুলি ক’ব পাৰি ৷ নাটকখন চাই থাকোঁতে মোৰ এটা কথা বাৰে বাৰে মনত পৰিছিল ৷ মোৰ কিতাপখন বহুল পটভূমিৰ কিতাপ ৷ বিভিন্ন স্থানত হৈছে, গাঁৱত হৈছে, মুম্বাইত হৈছে, আমেৰিকাত হৈছে, তেনেকুৱা এখন বহুল পটভূমিৰ কিতাপ মাত্ৰ দুটা ছেটত তেওঁলোকে এখন মঞ্চত উপস্থাপন কৰি দেখুৱালে, এইটো এটা সাংঘাতিক প্ৰাপ্তি মোৰ দৃষ্টিত ৷ গতিকে এনেকুৱা এখন দুৰ্দান্ত নাটক চাবলৈ পাই মই খুবেই অভিভূত হৈছোঁ", বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতৰ ভাষ্য ৷
বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে আগলৈ কয়, "নাটকখন চাবলৈ মোৰ গাঁৱৰ পৰা বহুত মানুহ আহিছে । এই নাটকখনত মোৰ অতীতৰ কাহিনীসমূহ আছে । দেউতা নাই, থকাহেঁতেন চাবলৈ পালেহেঁতেন! মা আছে, মায়ে চাইছে নাটকখন । দেউতাই মোৰ বাবে কৰা কষ্টবোৰ বুজাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় ।"
প্ৰথমবাৰৰ যোৰহাট ভ্ৰমণৰ কথা সুঁৱৰি নষ্টালজিক হৈ পৰে ৰুবুল মাউত ৷ "যোৰহাটলৈ প্ৰথম আহিছিলোঁ জীৱনৰ অলপ সংগ্ৰামৰ সময়ত, ৫হাজাৰ পইচা বিচাৰি । পুনেলৈ পঢ়িবলৈ যাবলৈ সেই পইচা ল’বলৈ আহিছিলোঁ । আজি মোৰ জীৱনৰ আধাৰত উপস্থাপন কৰা নাটকখন চাবলৈ গাঁৱৰ মানুহো আহিছে, ভাল লাগিছে । নাটকখন চাই পুৰণি স্মৃতি, পুৰণি কথাবোৰলৈ মনত পৰিছে, সেয়েহে আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ ।" নাটকখন চাবলৈ শেহতীয়াকৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যোৰহাটত উপস্থিত হয় তেওঁ ৷
তেওঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভতো মত প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয়, "মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ অসনত বিজ্ঞান যথেষ্ট উপেক্ষিত হৈ আছে ৷ এতিয়া বিজ্ঞানৰ কাৰণে এটা আগ্ৰহ জাগিছে ৷ মই ভাবো এইটো খুব এটা ইতিবাচক কথা ৷ কাৰণ এটা জাতি বা এখন ৰাজ্য বিজ্ঞানৰ উদ্ভাৱনৰ বাহিৰে কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে ৷ যিটো আমাৰ অসমৰ নিচিনা ঠাইত হোৱা নাছিল ৷ এইবোৰ এদিনতে হোৱা কথা নহয় ৷ এইবোৰৰ নিৰ্মাণ তৰপে তৰপে হয় ৷ আৰু মই ভাবো এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ তৰপ যে, ল’ৰা-ছোৱালীবোৰ আগবাঢ়ি আহিছে, বিজ্ঞানৰ কথা ভাবিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ৷ ভৱিষ্যতে ই বহু ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব ৷"
বিভিন্ন সা-সুবিধাৰে বাহিৰত নিজৰ জীৱন আৰামেৰে কটাব পৰাৰ সুবিধা আছে যদিও স্বদেশ প্ৰেমে সদায় তেওঁক অসমৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰি ৰাখে ৷ "মইতো সদায় অসমৰ কথাই ভাবো ৷ বাহিৰত থাকো কিন্তু ভাবোতো অসমৰ কথাই ৷ অসমৰ সমস্যাৰ কথা ভাবো ৷ এইবাৰ যথেষ্ট আলোচনা কৰিছোঁ ৷ নিজৰ সামৰ্থ অনুসাৰে সহায় কৰিবলৈ সদায় আগ্ৰহী ৷ আমাৰ অসমৰ মানুহে চিকিৎসাৰ কাৰণে বাহিৰৰ ৰাজ্যলৈ যাবলগীয়া হয়েই ৷ জীৱনত এবাৰ হ’লেও যাবলগীয়া হয় ৷ সেইবাবে আমাৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপকভাৱে প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ গোটেই জীৱনৰ সাঁচতীয়া ধনেৰে আমি বেমাৰ দেখাবলৈ যাওঁ ৷ আমাৰ অসমৰ অৰ্থনীতি ৰাইজে বেমাৰ দেখাওতেই গুচি যায় ৷ গতিকে আমাৰ অসমতে যদি সকলোখিনি উপলব্ধ হয়, মানুহে যদি সকলো চিকিৎসা সেৱা ইয়াতে লাভ কৰে, তেতিয়া মই ভাবো অসমৰ বহুখিনি উন্নতি হ’ব", ৰুবুল মাউতৰ দূৰদৰ্শী চিন্তা ৷
অসমৰ মাটিত ভৰি থৈ বহু পৰিৱৰ্তন প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতে ৷ কিন্তু তথাপিও আজি পৰ্যন্ত সলনি নহ’ল তেওঁৰ গাঁৱৰ পথটো ৷ বৰ্তমানেও উন্নয়নে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই তেওঁৰ গাঁওখন ৷
লগতে পঢ়ক : ইহুদী আৰু মকৰাৰ দৰে বিশ্বজুৰি জাল পেলাই বিজ্ঞান-অৰ্থনীতিত অসমীয়া আগুৱাই যাব লাগিব : ডঃ ৰুবুল মাউত