ভাৰতত পাকিস্তানী শিল্পীৰ নিষেধাজ্ঞা স্বত্বেও সীমাৰ বাধা নেওচি বাজি আছে আতিফ আছলামৰ গান
কেনেকৈ তেওঁৰ শুনে অনুৰাগীয়ে ? জানক গায়কজনৰ ভাষ্য-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 12:56 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতত বিগত ১০ বছৰ ধৰি পাকিস্তানী শিল্পীসকলৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হৈ আছে । ইয়াৰ মাজতে কণ্ঠশিল্পী আতিফ আছলামে নিজৰ মনৰ বেদনা প্ৰকাশ কৰিছে । আছলামে উল্লেখ কৰে যে, এই নিষেধাজ্ঞা স্বত্বেও ভাৰতীয় অনুৰাগীসকলে আজিও তেওঁৰ গানবোৰ সমানেই ভাল পাই আৰু শুনে ।
প্ৰখ্যাত পাকিস্তানী কণ্ঠশিল্পী আতিফ আছলামে ভাৰতত পাকিস্তানী শিল্পীসকলৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞা আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ সংগীত জীৱনত পৰা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে খোলাখুলিকৈ মন্তব্য কৰিছে । বিখ্যাত 'আদত' গানটোৰ কণ্ঠশিল্পী আতিফ আছলামে উল্লেখ কৰে যে, তেওঁলোকক ভাৰতত কাম কৰাত বাধা দিয়াৰ প্ৰায় ১০ বছৰ হ’ল । তেওঁ কয় যে, এই নিষেধাজ্ঞা থকা স্বত্বেও ভাৰতীয় অনুৰাগীসকলে আজিও 'ভিপিএন' ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁৰ গানবোৰ নিয়মিতভাৱে শুনি থাকে ।
আতিফে আচৰিত ধৰণে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ কৰা লোকসকলক ধন্যবাদ জনায় । তেওঁৰ মতে, এই অভিজ্ঞতাই তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ দিশ সলনি কৰি দিলে । এক সাক্ষাৎকাৰত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয় যে, এই নিষেধাজ্ঞাই তেওঁক এজন স্বতন্ত্ৰ শিল্পী হিচাপে নিজৰ প্ৰতিভা অন্বেষণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিলে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ সৃষ্টিসমূহ ভাৰতীয় শ্ৰোতাৰ কাষলৈও গৈ থাকিল ।
১০ বছৰ ধৰি গান গোৱা নাই
আতিফে কয় যে, বিগত ১০ বছৰে তেওঁ ভাৰতীয় চিনেমাৰ বাবে কোনো গান গোৱা নাই । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, ইয়াৰ পিছতো ভাৰতীয় অনুৰাগীসকলে 'ভিপিএন' ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁৰ গান শুনে আৰু চিডি বনাই ইজনে সিজনক উপহাৰ দিয়ে । তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, তেওঁ 'পাইৰেচি' সমৰ্থন নকৰে, কিন্তু সংগীতৰ কোনো সীমা নাথাকে । ভাৰতীয় চিনেমা জগতৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সন্দৰ্ভত আতিফে কয় যে, এই নিষেধাজ্ঞা চৰকাৰৰ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আছিল । ভাৰত চৰকাৰে পাকিস্তানী শিল্পীসকলক নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত এতিয়া পাকিস্তানতো ভাৰতীয় শিল্পীসকলৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।
২০১৬ চনত হোৱা 'উৰী সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ'ৰ পিছৰে পৰা ভাৰতত পাকিস্তানী শিল্পীসকলৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা অতি কঠোৰ কৰা হয় । সেই একেটা বছৰতে গুৰুগ্ৰামত হ’বলগীয়া আতিফ আছলামৰ এটা সংগীতানুষ্ঠান বাতিল কৰা হয় । জিলা প্ৰশাসনে আয়োজকসকলক অনুষ্ঠানটো পিছুৱাই দিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক সংগঠনেও ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । ২০১৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত 'ইণ্ডিয়ান মশ্বন পিকচাৰ প্ৰডিউচাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্বনে' এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে । সেই অনুসৰি, দুই দেশৰ সম্পৰ্ক উন্নত নোহোৱালৈকে কোনো পাকিস্তানী শিল্পী, অভিনেতা বা টেকনিচিয়ানক ভাৰতীয় চিনেমাত কাম কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব । ২০১৯ চনত হোৱা 'পুলৱামা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ'ৰ পিছত এই নিয়ম আৰু অধিক কঠোৰ কৰা হয় । সেই সময়ত 'অল ইণ্ডিয়া চিনে ৱৰ্কাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্বনে' ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত পাকিস্তানী শিল্পীৰ কাম কৰাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা কৰে ।
২০২৫ চনত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছতে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সাংস্কৃতিক তথা মনোৰঞ্জন সম্পৰ্কত তৎকালীনভাৱে কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হয় । এই সিদ্ধান্তৰ ফলত কেইবাটাও ডাঙৰ প্ৰকল্প স্থবিৰ হৈ পৰে । ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখনীয় আছিল পাকিস্তানী অভিনেতা ফৱাদ খান আৰু বলীউড অভিনেত্ৰী বাণী কাপুৰ অভিনীত ৰোমাণ্টিক কমেডী ছবি 'আবীৰ গুলাল' ।
চলচ্চিত্ৰ জগতৰ প্ৰভাৱশালী সংস্থা FWICE আৰু AICWA-এ পাকিস্তানী শিল্পীসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰাৰ আহ্বান জনায় । যাৰ ফলত মে' মাহত মুক্তি পাবলগীয়া এই ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শন ভাৰতত বন্ধ কৰি দিয়া হয় । কেৱল চিনেমাতেই নহয়, ইয়াৰ প্ৰভাৱ ডিজিটেল জগততো পৰে । ভাৰত চৰকাৰে হানিয়া আমিৰ, মাহিৰা খান আৰু আলী জাফৰৰ দৰে জনপ্ৰিয় পাকিস্তানী তাৰকাসকলৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়ে । ইয়াৰ ফলত ভাৰতীয় অনুৰাগীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ৷
পুৰণি দিনৰ স্মৃতি আৰু অনুৰাগীৰ প্ৰতি বাৰ্তা
আতিফে কয় যে, বৰ্তমান সময়ত যিদৰে তেওঁৰ গানবোৰ বাধা নেওচি শ্ৰোতাৰ ওচৰ পাইছেগৈ, ই তেওঁক কেৰিয়াৰৰ প্ৰথম দিনবোৰৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে । সেই সময়ত মানুহে তেওঁক চিনি পোৱাৰ আগতেই তেওঁৰ প্ৰথমটো গান ৰেডিঅ’, চিডি আৰু কেছেটৰ জৰিয়তে চাৰিওফালে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল । ভৌগোলিক দূৰত্ব আৰু নিষেধাজ্ঞা স্বত্বেও যিসকল ভাৰতীয় অনুৰাগীয়ে তেওঁক একেৰাহে সমৰ্থন কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ বাবে আতিফে এটা বিশেষ বাৰ্তা দিছে ।
তেওঁ অনুৰাগীসকলক উদ্দেশ্যি কয়, "এয়া ঠিক যে এতিয়া কেৱল কিছুমান নিৰ্দিষ্ট মাধ্যমৰ জৰিয়তেহে মোৰ গান শুনিবলৈ পোৱা যায় । কিন্তু মোৰ বিশ্বাস, আপোনালোকে যদি মোক সঁচাকৈয়ে ভাল পাই, তেন্তে মোক ক’ত বিচাৰি পাব লাগিব আপোনালোকে ভালদৰে জানে ।" আতিফে শেষত দৃঢ়তাৰে কয় যে, যদি কোনোবাই তেওঁৰ গান সঁচা অন্তৰেৰে ভাল পাই, তেন্তে তেওঁৰ সংগীতে যিকোনো প্ৰকাৰে হ’লেও শ্ৰোতাৰ হৃদয়ত গৈ কঁপনি তুলিবই ।
লগতে পঢ়ক : "মোৰ বাবে অপৰিসীম গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত"— নিজৰ কণ্ঠত 'জন গণ মন' মুকলি শ্ৰেয়া ঘোষালৰ