নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে দেৰগাঁৱত মুকলি কৰিলে মায়াবিনী টকীজ

নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে দেৰগাঁৱত মুকলি কৰিলে মায়াবিনী টকীজ
দেৰগাঁওবাসীৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱত পৰিণত হ'ল । মায়াবিনী টকীজ নামৰ এটা নতুন চিনেমা হল মুকলি কৰা হ’ল উক্ত অঞ্চলত ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 1:24 PM IST
দেৰগাঁও : দেৰগাঁওবাসীৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱত পৰিণত হ'ল । মুকলি কৰা হয় মায়াবিনী টকীজ নামৰ এটা নতুন চিনেমা হল । পদ্মভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত হোৱা নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে দেৰগাঁৱত উপস্থিত হৈ ক’লে যে- অসমীয়া ছবি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে অসমীয়া বসতি প্ৰধান অঞ্চলত একো একোটা সৰু চিনেমা হল নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব ৷
অসমীয়া ৰাইজে অসমীয়া বোলছবিৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ আগ্ৰহ দেখুৱাই অহাৰ কথা চিন্তা কৰি দেৰগাঁৱৰ এজন দন্ত চিকিৎসক তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী ডাঃ মঞ্জিল গোস্বামী আগবাঢ়ি আহে এটা মহৎ উদ্দেশ্যে লৈ ৷ তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতে গঢ় লৈ উঠিছে এটা নতুন চিনেমা হল । দেৰগাঁওবাসীৰ সুবিধাৰ বাবেই নতুন চিন্তাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই চিনেমা হলটো । এই নতুন চিনেমা হলটোৰ নাম মায়াবিনী টকীজ, আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে নৃত্যাচাৰ্য পদ্মভূষণ যতীন গোস্বামীয়ে ।
এই চিনেমা হল উদ্বোধন কৰি নৃত্যাচাৰ্য পদ্মভূষণ যতীন গোস্বামীয়ে কয়, "অসমীয়া চিনেমা জীয়াই থাকিবলৈ হ’লে অসমৰ গাৱে-ভূঞে, য’ত অসমীয়া মানুহৰ প্ৰাধান্য বেছি, সেই ঠাইসমূহত চিনেমা হল হ’বই লাগিব ৷ এই কথাটো চিন্তা কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে ৷ তেওঁ চেষ্টাও কৰিছিল বহু ক্ষেত্ৰত যে সৰু সৰু চিনেমা হল অসমৰ বিভিন্ন গাঁওসমূহত হওক ৷ তেনেদৰে যদি চিনেমা হল নিৰ্মাণ হয়, মই ভাবো অসমীয়া চিনেমাৰ বাবে ই সহায়ক হ’ব ৷ আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি মানে চিনেমাৰ জগতখনৰ বাবে এই পদক্ষেপ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবো ৷ জুবিনৰ জনপ্ৰিয় গীতটোৰেই এতিয়া চিনেমা হলটো নামাকৰণ কৰা হৈছে, ই অতি ভাল কথা ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "এটা সময়ত দেৰগাঁৱতো চিনেমা হল নোহোৱা নহয়, আছিলে ৷ অসমৰ প্ৰথম চিনেমা হলটো হ’ল জোনাকী, যিটো তেজপুৰত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই আৰম্ভ কৰিছিল ৷ দ্বিতীয় চিনেমা হলটো হ’ল লক্ষী টকীজ শিৱসাগৰ ৷ কিন্তু লক্ষী টকীজটো ভাঙি এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিলে ৷ আৰু জোনাকীটো বন্ধ হৈ গ’ল ৷ এনেকুৱা সময়ত কোনোবাই যে সাহস কৰিছে যে দেৰগাঁৱত এটা চিনেমা হল হ’ব লাগে, সেই সাহসটোও কম নহয় ৷ মই আশা কৰিছোঁ, কেৱল দেৰগাঁৱৰে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব ৷ যিয়েই এনেকুৱা মানসিকতা লৈ চিনেমা হল নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ভাৱে, সকলোকে অসমৰ ৰাইজে সহায় কৰক ৷"
আনহাতে এই ছবি গৃহৰ নিৰ্মাতা তথা চিকিৎসক ডাঃ মঞ্জিল গোস্বামীয়ে কয়, "দেৰগাঁওবাসীৰ আশা পূৰ কৰিবলৈ পাই মই নিজেই বহুত ভাল পাইছোঁ ৷ গৰ্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ, কিবা এটা কৰিবলৈ পায় ৷ মনটো অলপ আনন্দেৰে ভৰি আছে ৷ চিনেমা হলটো আচলতে নাজানো, ভগৱানে মোক ৰাস্তা দেখুওৱাৰ দৰেই হ’ল ৷ মই মাটি টুকুৰা কিনোতেও ভবা নাছিলোঁ, মই চিনেমা হল বনাম বুলি ৷ তাৰ পিছত মই ৰাজীৱ কুমাৰ দত্তক লগ পালোঁ, তেখেতৰ চিন্তা-ধাৰাৰ মোৰ লগত মিল আছে ৷ তেনেকৈয়ে চিনেমা হলটো নিৰ্মাণ হ’ল ৷ দেৰগাঁওবাসীৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ মন আছিল ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "দুখন স্ক্ৰীণ থাকিব হলটোত ৷ এখন স্ক্ৰীণত ১২৫ জন লোক আৰু আনখনত ৭৫ জনৰ কাৰণে সুবিধা থাকিব ৷ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ভালকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৷ 3D চিনেমাও ইয়াত দেখুৱাব পাৰিম ৷ এইটো অনুষ্ঠান এতিয়া আমাৰ হৈ থকা নাই, দেৰগাঁওবাসীৰ, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ভাবি আগবাঢ়ি আহিলে হ’ল ৷ কামটো কৰাৰ আগতে ভাবিছিলোঁ যে মই এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ ঘূৰি যাম যে আকৌ কষ্ট কৰি কৰিহে আগবাঢ়িব পাৰিম ৷ দেৰগাঁওবাসীয়ে আমাক মৰম দিব, সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াব ৷"
আগলৈ তেওঁ কয়, "এটা সময় আছিল, জুবিন গাৰ্গৰ যেতিয়াই এটা কেছেট ওলাই, তেতিয়া মোলৈ শ্বৰীফ আহমেদে বুলি এজনে ফোন কৰি খবৰ দিছিল ৷ তেনেকৈ নতুন কেছেটৰ গান শুনো ৷ কেৱল ময়েই নুশুনো গাঁওবাসীকো শুনাও ফুল ভলিউমত ৷ জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পাছৰ পৰা মনত এইটো আছিলে যে চিনেমা হল অসমত কমি যাব নেকি? কিন্তু দেখিলোঁ যে, তেনে নহয়, অসমীয়া মানুহখিনি চিনেমা উদ্যোগটোক আগবঢ়াই নিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ৷ বহুত ভাল ভাল চিনেমা নিৰ্মাণ হৈছে ৷ আমাৰ মাজততো জুবিন সদায় থাকিবই, তেওঁৰ নামটো জীয়াই ৰখাৰ কথা ভাবিয়েই নামটো মায়াবিনী দিলোঁ ৷ "
উল্লেখ্য যে, কিছুবছৰ পূৰ্বে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ কাল অমানিশা নামি আহিছিল যদিও বৰ্তমান অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে অসমৰ সকলো প্ৰান্তৰ জনসাধাৰণ ।
লগতে পঢ়ক : দৌৰি দৌৰি যাম, অসমীয়া চিনেমা চাম- জুবিনে যেন উদ্ধাৰ কৰি থৈ গ’ল জাতিটো