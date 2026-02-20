ETV Bharat / entertainment

এই সপ্তাহত অ’টিটিত ‘দ্য ব্লাফ’ৰ পৰা ‘কেনেডী’লৈকে, ভিন্ন প্লেটফৰ্মলৈ আহি আছে মনোৰঞ্জনৰ ভিন্ন খোৰাক

এই সপ্তাহত অ’টিটি প্লেটফৰ্মলৈ আহি আছে বহু মনোৰঞ্জনমূলক ছবি আৰু ধাৰাবাহিক । আমি আপোনালোকৰ বাবে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছো, যিসমূহ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব ।

OTT RELEASES THIS WEEKEND include Kennedy, Chatha Pacha, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri, and more
ভিন্ন প্লেটফৰ্মলৈ আহি আছে মনোৰঞ্জনৰ ভিন্ন খোৰাক (Photo: Film Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 20, 2026 at 8:08 PM IST

হায়দৰাবাদ : ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত থ্ৰীলাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোমাণ্টিক আৰু পোষ্ট-এপ’কেলিপ্টিক কাহিনীলৈকে বহুতো ভিন্ন স্বাদৰ ছবি আৰু ধাৰাবাহিক আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব । প্ৰতিটো মেজাজৰ বাবেই কিবা নহয় কিবা এটা আছে, পৰ্দাত বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্টেণ্টে নিশ্চয় আমোদ দিব আপোনালোকক ৷

যিহেতু বিভিন্ন প্লেটফৰ্মে বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী আগবঢ়াই, সেয়ে আমি আপোনালোকৰ বাবে তালিকাত যোগ কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত নতুন ছবি আৰু ধাৰাবাহিকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছো-

Kennedy

ষ্ট্ৰীমিং তাৰিখ: ২০ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬

প্লেটফৰ্ম: ZEE5

অনুৰাগ কাশ্যপৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘কেনেডী’ত ৰাহুল ভাটে এজন প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে যিজনক আনুষ্ঠানিকভাৱে মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ কিন্তু অপৰাধী জগতত কাম কৰি থাকে । ৰাহুল ভাটৰ চৰিত্ৰটোৱে আমিৰ দলৱীৰ গেংষ্টাৰ চেলিমক লগ পোৱাৰ লগে লগে কাহিনীটোৱে এটা পাক লয় । ছানী লিয়নীয়েও মূল ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে ৷

TU MERI MAIN TERA MAIN TERA TU MERI

ষ্ট্ৰীমিং তাৰিখ: ১৯ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬

প্লেটফৰ্ম: প্ৰাইম ভিডিঅ’

কাৰ্তিক আৰিয়ান আৰু অনন্যা পাণ্ডেৰ ৰোমাণ্টিক ছবি তু মেৰী মে তেৰা অ'টিটি প্লেটফৰ্মত মুক্তি পাইছে । এই ৰোমাণ্টিক ছবিখনত লছ এঞ্জেলছৰ বিবাহ পৰিকল্পনাকাৰী ৰেহান "ৰে" মেহৰা (কাৰ্তিক আৰিয়ান)এ ক্ৰ'ৱেচিয়ালৈ এসপ্তাহজোৰা ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়ত আগ্ৰাৰ এগৰাকী উচ্চাকাংক্ষী লেখিকা ৰুমী বৰ্ধন (অনন্যা পাণ্ডে)ক লগ পায় । তেওঁলোকৰ মাজত এক বিশেষ বন্ধন গঢ় লৈ উঠে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত সপোন আৰু পৰিয়াল আহি পৰে ।

Pavane

ষ্ট্ৰীমিং তাৰিখ: ১৯ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬

প্লেটফৰ্ম: নেটফ্লিক্স

এই কোৰিয়ান ৰোমাণ্টিক নাটকখনত ডিপাৰ্টমেণ্ট ষ্ট’ৰত কাম কৰা তিনিজন ব্যক্তিৰ কাহিনী কোৱা হৈছে, যিয়ে নিজৰ আৱেগক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে । তেওঁলোকৰ জীৱন ক্ৰমান্বয়ে আন্তঃসংলগ্ন হৈ পৰাৰ লগে লগে ব্যক্তিগত সংগ্ৰাম আৰু সমাজৰ হেঁচাত ইজনে সিজনক সহায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । পাৰ্ক মিন-গ্যুৰ উপন্যাসৰ পৰা সংকলিত এই ছবিখনে আৱেগিক নিৰাময় আৰু আত্ম-আৱিষ্কাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

The Bluff

ষ্ট্ৰীমিং তাৰিখ: ২৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬

প্লেটফৰ্ম: প্ৰাইম ভিডিঅ’

প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছ অভিনীত হলীউডৰ ছবি ‘দ্য ব্লাফ’ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ'ত ষ্ট্ৰীমিং হ’ব । তেওঁ আৰ্শ্বেল "ব্লাডি মেৰী" বাউডেনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যি সংস্কাৰ হোৱা জলদস্যু, যাৰ অতীত পুনৰ উন্মোচিত হয় যেতিয়া তেওঁৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা প্ৰাক্তন প্ৰেমিক কন'ৰ (কাৰ্ল আৰ্বান) প্ৰতিশোধ আৰু লুকাই থকা ধন বিচাৰি তেওঁৰ জীৱনলৈ উভতি আহে । পৰিয়ালটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ তেওঁ আগৰ নিৰ্দয় স্বৰূপলৈ ঘূৰি আহে ।

Chatha Pacha

ষ্ট্ৰীমিং তাৰিখ: ১৯ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬

প্লেটফৰ্ম: নেটফ্লিক্স

চাথা পাচা হৈছে অৰ্জুন অশোকন, ৰোশন মেথিউ আৰু বিশাক নায়াৰ অভিনীত এখন মালয়ালম একশ্যন কমেডী ছবি । কাহিনীটো তিনিজন ভাতৃৰ, যিয়ে এটা অপেশাদাৰী মল্লযুঁজৰ খোল আৰম্ভ কৰি নিজৰ শৈশৱৰ সপোনক পুনৰ সজীৱ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়, পিছলৈ এই কাহিনীয়ে এটা হাস্যৰসময়ী ৰূপ লয় ।

The Night Agent: Season 3

ষ্ট্ৰীমিং তাৰিখ: ১৯ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬

প্লেটফৰ্ম: নেটফ্লিক্স

শ্বন ৰিয়ানৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত জনপ্ৰিয় থ্ৰীলাৰ দ্য নাইট এজেণ্টৰ এয়া তৃতীয় ছিজন । এই ছিজনত পিটাৰ চাথাৰলেণ্ডে নাইট এজেণ্ট হিচাপে বিপজ্জনক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিযানত নামি পৰে । গুৰুত্বপূৰ্ণ গোপন তথ্য লৈ ইস্তানবুললৈ যোৱা ট্ৰেজাৰীৰ এজন বিষয়াৰ সৈতে জড়িত ষড়যন্ত্ৰৰ তদন্ত কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁ । পিটাৰে ইস্তানবুল, নিউয়ৰ্ক আৰু ৱাশ্বিংটন ডিচিৰ মাজেৰে গতি কৰে আৰু ছিজন ২ৰ পৰা তেওঁৰ অতীতৰ কাৰ্যৰ প্ৰভাৱৰ সৈতে মোকাবিলা কৰে ।

লগতে পঢ়ক : জামিন লাভৰ পিছত ছলমান খানৰ গানত নাচিলে ৰাজপাল যাদৱে

