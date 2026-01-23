‘দলদল’ৰ পৰা ‘মাৰ্ক’লৈকে জানুৱাৰী মাহৰ শেষ সপ্তাহত উপলব্ধ হ’ব এইসমূহ চিনেমা-ছিৰিজ
২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ্তাহটো প্ৰায় আৰম্ভ হৈছে আৰু এই সপ্তাহত কোনবোৰ চিনেমা আৰু ছিৰিজ মুক্তি পাব তাৰ তালিকা আগবঢ়োৱা হ’ল-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 23, 2026 at 6:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ্তাহটো বাকী ৷ নতুন বছৰ ২০২৬ ৰ প্ৰথম মাহটো এতিয়ালৈকে বিভিন্ন মনোৰঞ্জনৰ খবৰে সজীৱ কৰি ৰাখিছে । আজি, ২৩ জানুৱাৰীত ২০২৬ চনৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত ছবি ব’ৰ্ডাৰ ২ ছবিগৃহত মুকলি কৰা হৈছে আৰু দৰ্শকে ছবিখন ভাল পাইছে ।
সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশংসা কৰিছে দৰ্শকে ৷ ছবিগৃহত এই ছবিখনৰ মুক্তিৰ লগতে জানো আহক অ’টিটিত দৰ্শকৰ বাবে আহিবলগীয়া কি কি আছে ৷
প্ৰতিবেদনটোত জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত অ’টিটি প্লেটফৰ্মত মুক্তি পাবলগীয়া ছবি আৰু ছিৰিজসমূহৰ মুক্তিৰ তাৰিখ উল্লেখ কৰা হৈছে, যিসমূহ আপোনালোকে যিকোনো ঠাইতে যিকোনো সময়ত উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
অ'টিটিত হিন্দী চিনেমাৰ মুক্তি
Tere Ishk Mein
২০২৫ চনৰ শেষৰ ফালে মুক্তি লাভ কৰা ধনুশ আৰু কৃতি সেনন অভিনীত ছবি তেৰে ইস্ক মেই ছবিগৃহত ব্যতিক্ৰমীভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । আনন্দ এল ৰয়ৰ এই ছবিখনে বক্স অফিচত ভাল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এতিয়া এই ৰোমাণ্টিক ছবিখন ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা নেটফ্লিক্সত উপলব্ধ হ’ব ।
Space Gen – Chandrayaan
অৰুণাভ কুমাৰৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত স্পেচ জেন: চন্দ্ৰযান ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা জিঅ’ হটষ্টাৰত উপলব্ধ হ’ব ৷ এই ধাৰাবাহিকখনত ইছৰোৰ ব্যৰ্থ চন্দ্ৰযান ২ অভিযানৰ আঁৰৰ কাহিনীসমূহৰ লগতে সফল চন্দ্ৰযান ৩ অভিযানৰ দৃশ্যসমূহ উপস্থাপন কৰা হৈছে । ধাৰাবাহিকখনত শ্ৰিয়া সৰণ, নকুল মেহতা আৰু গোপাল দত্তই মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
Masti 4
ৰিতেশ দেশমুখ, বিবেক অবেৰয় আৰু আফতাব অভিনীত কমেডী ছবি মস্তি ৪ আজি ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা অ’টিটি প্লেটফৰ্ম জি৫ত চাব পাৰিব । ২০২৫ চনত মুক্তি পোৱা এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল মিলাপ জাভেৰীয়ে । ছবিগৃহত ফ্লপ হৈছিল, আৰু এতিয়া অ’টিটিত ই কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়া লক্ষ্যণীয় হ’ব ।
Gustaakh Ishq
এই হিন্দী কাব্যিক ছবিখনত অভিনয় কৰিছে বিজয় বৰ্মা আৰু ফাতিমা ছানা শ্বেইখে । পুৰণি দিল্লীৰ ৰাজপথ আৰু তাত ঘটা প্ৰেমৰ আভাস এই ছবিখনে আগবঢ়াইছে । ২৪ জানুৱাৰীত Jio Hotstar ত ষ্ট্ৰীমিং হ’ব Gustakh Ishq ।
Daldal
অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰক ৩০ জানুৱাৰীত নতুন অৰিজিনেল ক্ৰাইম থ্ৰীলাৰ ছিৰিজ ‘দলদল’ৰ জৰিয়তে অ’টিটি প্লেটফৰ্মত দেখিবলৈ পোৱা যাব । অমৃত ৰাজ গুপ্তাৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ধাৰাবাহিকখনৰ ট্ৰেইলাৰে ইতিমধ্যে দৰ্শকৰ মনত সাঁচ বহুৱাইছে । ৩০ জানুৱাৰীত প্ৰাইম ভিডিঅ'ত একচেটিয়াভাৱে চাওক ।
দক্ষিণ চিনেমাৰ অ'টিটি মুক্তি
Sirai
দক্ষিণ চিনেমাৰ অপৰাধ আৰু আদালতৰ কক্ষৰ তামিল ছবি ছিৰাই ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা ZEE5 ত উপলব্ধ । ২০০০ চনৰ আশে-পাশে নিৰ্মিত ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বিক্ৰম প্ৰভুৱে । হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত ধৰা পৰা এজন নিৰীহ লোকক কেন্দ্ৰ কৰি কাহিনীটো ঘূৰি থাকে ।
Mark
কানাড়া ছুপাৰষ্টাৰ কিচ্ছা সুদীপৰ থ্ৰীলাৰ ছবিখনো আজি ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা জিঅ’ হটষ্টাৰত ষ্ট্ৰীমিং কৰা হৈছে । বিজয় কাৰ্তিকেয়াৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত পুৰণি ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ হিংসাৰ জগতখনলৈ ঘূৰি আহিবলৈ বাধ্য হোৱা এজন প্ৰাক্তন চোৰাংচোৱাৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । ছবিখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ছিণ্ডিকেটৰ অন্ধকাৰ সত্যক উদঙাই দিয়ে ৷ বৃহৎ একশ্যন ছিকুৱেন্স দেখিবলৈ পাব দৰ্শকে ।
Cheekatilo
শোভিতা ধূলিপালা, বিশ্বদেৱ ৰাজকোণ্ডা, চৈতন্য বিশালক্ষ্মী আৰু ঈশা চাওলা অভিনীত এই ছবিখন এখন ক্ৰাইম থ্ৰীলাৰ । শোভিতাই সন্ধ্যাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যি এগৰাকী প্ৰাক্তন অপৰাধ বিজ্ঞান স্নাতক যিয়ে এতিয়া সঁচা পৰিঘটনাৰ আধাৰত ক্ৰাইম প’ডকাষ্ট আয়োজন কৰে । এই তেলুগু নাটকখন ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰাইম ভিডিঅ’ত প্ৰচাৰ হ’ব ।
45
শিৱৰাজকুমাৰ, উপেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ বি শ্বেট্টী অভিনীত কানাড়া নাটক ৪৫ আজি ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা অ'টিটি প্লেটফৰ্ম ZEE5 ত ষ্ট্ৰীমিং কৰা হৈছে । ছবি '৪৫'ৰ কাহিনী গৰুড় পুৰাণৰ ধাৰণাৰে অনুপ্ৰাণিত, য'ত মুখ্য চৰিত্ৰ বিনয় (ৰাজ বি শ্বেট্টী)ক যমৰাজ (উপেন্দ্ৰ)ই ৪৫ দিনৰ ভিতৰত মৃত্যুবৰণ কৰাৰ অভিশাপ দিয়ে আৰু শিৱৰাজকুমাৰে এজন গুৰুৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে যিয়ে তেওঁক জীৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজৰ ৰহস্য আৰু আধ্যাত্মিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সহায় কৰে ।
লগতে পঢ়ক : অস্কাৰ ২০২৬ ৰ মনোনয়নৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা