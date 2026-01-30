ETV Bharat / entertainment

ধূৰন্ধৰ, দলদল, চেম্পিয়ন-এই উইকেণ্ডত অ’টিটিত কি কি উপলব্ধ

OTT প্লেটফৰ্মসমূহে ধূৰন্ধৰ, দলদল, চেম্পিয়নকে ধৰি অন্যান্য বহু মনোৰঞ্জনৰ খোৰাক লৈ আহিছে ৷

OTT Releases This Weekend dhurandhar daldal Champion and others to release in Netflix prime video JioHotstar
এই উইকেণ্ডত অ’টিটিত কি কি উপলব্ধ (Photo : Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 5:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : দুৱাৰদলিত উইকেণ্ড ৷ সকলো সাজু নিজৰ নিজৰ প্লেনৰ সৈতে ৷ উইকেণ্ডৰ লগে লগে আহিছে শীৰ্ষ অ’টিটি প্লেটফৰ্মসমূহত নতুন নতুন ধাৰাবাহিক আৰু চিনেমাৰ যুটি ।

শেহতীয়া মুক্তিৰ তথ্য জানিবলৈ এই লেখাটো পঢ়ক ৷ আগ্ৰহী দৰ্শকৰ বাবে ভিন্ন ধাৰাৰ বহুত পছন্দৰ বিকল্প আছে -

Dhurandhar

মুক্তিৰ তাৰিখ: ৩০ জানুৱাৰী

ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্ম: নেটফ্লিক্স

অভিনয়: ৰণবীৰ সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, আৰ মাধৱন, অৰ্জুন ৰামপাল, ছাৰা অৰ্জুন

আদিত্য ধৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ধূৰন্ধৰ স্পাই একশ্যন থ্ৰীলাৰ ছবি ৷ ই দুটা খণ্ডৰ চলচ্চিত্ৰ ধাৰাবাহিকৰ প্ৰথম কিস্তি । ধূৰন্ধৰে পাকিস্তানত অনুপ্ৰৱেশ কৰি গেংষ্টাৰ ৰেহমান ডকাইতৰ নেটৱৰ্কৰ অংশ হৈ পৰা ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা হামজাৰ কাহিনী দেখুৱায় । কান্দাহাৰ হাইজেক আৰু ২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ দৰে বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিঘটনাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত ৷ ২০০০ চনৰ পাকিস্তানৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ কাহিনীটো কুখ্যাত লিয়াৰী গেংবোৰৰ সৰ্বনাশ কৰাৰ অভিযানত এজন ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা (ৰণবীৰ সিং) ক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থাকে । ইতিমধ্যে ধূৰন্ধৰৰ ছিকুৱেল নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে আৰু ১৯ মাৰ্চত ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ কথা ।

Daldal

মুক্তিৰ তাৰিখ: ৩০ জানুৱাৰী

ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্ম: আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ'

অভিনয়: ভূমি পেডনেকাৰ, সমৰা তিজোৰী, আদিত্য ৰাৱাল, গীতা আগৰৱালা, চিন্ময় মাণ্ডেকাৰ, অনন্ত নাৰায়ণ মহাদেৱ

বিশ্ব ধমিজাৰ বহু বিক্ৰী গ্ৰন্থ ভেণ্ডি বজাৰৰ আধাৰত নিৰ্মিত দলদল । অমৃতৰাজ গুপ্তাৰ পৰিচালনা আৰু বিক্ৰম মালহোত্ৰা আৰু সুৰেশ ত্ৰিবেণীৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত এই ধাৰাবাহিকখন মুম্বাইৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত আধাৰিত । মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰান্সত যোগদান কৰা ডিচিপি ৰীতা ফেৰেৰিয়াৰ কাহিনীক কেন্দ্ৰ কৰি ঘটনাবোৰ আগবাঢ়ি গৈ থাকে ৷ ডিচিপি ৰীতা ফেৰেৰিয়া চৰিত্ৰত ভূমি পেডনেকাৰে অভিনয় কৰিছে । যেতিয়া ধাৰাবাহিক হত্যাকাণ্ডই চহৰখনক জোকাৰি যায়, তেতিয়া তেওঁক ছিৰিয়েল কিলাৰক ধৰিবলৈ নিযুক্তি দিয়া হয় । তদন্ত কৰি থাকোঁতে ৰীতাই নিজৰ অতীতৰ আঘাতৰ সৈতে যুঁজে, ব্যৱস্থাটোৰ ভিতৰত দুৰ্নীতিৰ সন্মুখীন হয় আৰু আত্মসন্দেহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰে । ধাৰাবাহিকখনে আঘাত আৰু হিংসাৰ আঁৰৰ মানসিক কাৰণসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, যিয়ে অপৰাধমূলক থ্ৰীলাৰ এখনৰ সতেজ ৰূপ আগবঢ়াইছে ।

Sarvam Maya

মুক্তিৰ তাৰিখ: ৩০ জানুৱাৰী

ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্ম: JioHotstar

অভিনয়: নিভিন পৌলি, আজু বৰ্গেছ, ৰিয়া শিবু, জনাৰ্ধনন, প্ৰীতি মুখুন্ধন, ৰঘুনাথ পালেৰী, মধু ৱাৰিয়াৰ

সৰ্বম মায়া হৈছে কেৰালাৰ এটা পুৰোহিত পৰিয়ালৰ নাস্তিক গীটাৰিষ্ট প্ৰভেন্দু নম্বুথিৰীৰ ওপৰত নিৰ্মিত অস্বাভাৱিক কাহিনী । বিদেশলৈ যোৱাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছত তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহে আৰু ভূত-প্ৰেত নিৰ্বাসনত সহায় কৰে । এটা অনুষ্ঠানৰ সময়ত তেওঁ এগৰাকী ৰহস্যময় যুৱতীক দেখা পাবলৈ আৰম্ভ কৰে যাক কেৱল তেওঁহে দেখা পায়, যাৰ নাম তেওঁ ডেলুলু ৰাখে । তেওঁৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে যুৱতীগৰাকীয়ে মানুহৰ দৰে আচৰণ কৰে আৰু গিটাৰিষ্টৰ দেউতাকৰ সৈতে থকা কঠোৰ সম্পৰ্ককে ধৰি আবেগিক ঘাঁবোৰ ভাল কৰাত সহায় কৰে । পিছলৈ যুৱতীগৰাকীৰ অতীতৰ কথা মনত পৰে, দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা ছোৱালী মায়া আছিল তেওঁ । জীৱনত শান্তি লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ অদৃশ্য হৈ পৰে আৰু অৱশেষত প্ৰভেন্দুৱে সংগীতজ্ঞ হোৱাৰ সপোন অনুসৰণ কৰে ।

Champion

মুক্তিৰ তাৰিখ: বৰ্তমান ষ্ট্ৰীমিং হৈ আছে

ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্ম: নেটফ্লিক্স

অভিনয়: ৰোশন মেকা, অনানস্বৰা ৰঞ্জন, কল্যাণ নন্দমুৰী, মুৰলী শৰ্মা

প্ৰদীপ অদ্বৈথমৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত চেম্পিয়ন তেলুগু যুগৰ ক্ৰীড়াভিত্তিক ছবি । ইয়াত লণ্ডনত খেলাৰ সপোন দেখা ছেকেন্দ্ৰাবাদৰ এজন দক্ষ ফুটবলাৰ মাইকেল উইলিয়ামছৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । ১৯৪৭ চনৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আৰু বৈৰণপল্লী বিদ্ৰোহৰ সময়ত পৰিৱেশিত এই ছবিখনত তেওঁৰ ব্যক্তিগত লক্ষ্যক বাস্তৱ ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সৈতে মিহলি কৰা হৈছে ।

আনন্দী আৰ্ট ক্ৰিয়েচনছ আৰু জি ষ্টুডিঅ’ৰ লগতে স্বপ্না চিনেমাৰ অধীনত প্ৰিয়ংকা দত্ত, জি কে মোহন আৰু মিথুন কিৰণে প্ৰযোজনা কৰিছে ছবিখন ।

The Wrecking Crew

মুক্তিৰ তাৰিখ: বৰ্তমান ষ্ট্ৰীমিং হৈ আছে

ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্ম: আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ'

অভিনয়: জেছন মোমোয়া, ডেভ বাউটিষ্টা, ক্লেছ বেং, টেমুয়েৰা মৰিছন, জেকব বেটালন, ফ্ৰেংকি এডামছ, মিয়াভি

এঞ্জেল মেনুৱেল ছ’ট’ৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এখন আমেৰিকান একশ্যন কমেডী ছবি দ্য ৰেকিং ক্ৰু । জনাথন ট্ৰপাৰে লিখা এই ছবিখনত দুজন আঢ়ৈ বছৰীয়া ভাতৃ, এজন অসাৱধান আৰক্ষী বিষয়া আৰু এজন অনুশাসিত নেভী ছিলৰ বিষয়ে দেখুওৱা হৈছে, যিয়ে হাৱাইত নিজৰ পিতৃৰ হত্যাৰ আঁৰৰ ষড়যন্ত্ৰ উন্মোচন কৰিবলৈ একেলগে কাম কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ভেলেণ্টাইন ডে’ মধুময় কৰি তোলক সংগীৰ সৈতে ; ছবিগৃহলৈ আহিব এইসমূহ ছবি

TAGGED:

DALDAL
OTT SERIES MOVIES IN WEEKEND
OTT RELEASES THIS WEEKEND
DHURANDHAR OTT
OTT SERIES MOVIES IN WEEKEND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.