অ’টিটি প্লেটফৰ্মে লৈ আহিছে মনোৰঞ্জনৰ বহু খোৰাক
জানুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত অ’টিটি প্লেটফৰ্মসমূহত বহু নতুন মুক্তি আছে । দৰ্শকৰ হাতত যুদ্ধৰ ছবি, একশ্যন নাটক, কমেডী আৰু তদন্তমূলক কাহিনীৰ বিকল্প আছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 6:42 PM IST
হায়দৰাবাদ: এই সপ্তাহত নেটফ্লিক্স, এমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ’, ZEE5 আৰু SonyLIV এ নতুন চিনেমা আৰু ধাৰাবাহিক সংযোজন কৰিছে । কিছুমান কণ্টেণ্টে দেশপ্ৰেম আৰু শক্তিশালী একশ্যন দৃশ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু আনহাতে কিছুমানে অপৰাধমূলক গোচৰ, সামাজিক বিষয় বা লঘু মনোৰঞ্জনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
এই নতুন মুক্তিসমূহৰ সৈতে দৰ্শকৰ হাতত বিভিন্ন ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মত চাবলৈ বহুতো বিকল্প আছে ।
Taskaree : The Smuggler's Web
মুক্তিৰ তাৰিখ : বৰ্তমান ষ্ট্ৰীমিং হৈ আছে
ক'ত চাব : নেটফ্লিক্স
অভিনয় : ইমৰাণ হাছমী, শৰদ কেলকাৰ, অমৃতা খানভিলকাৰ, নন্দিশ সন্ধু, জ’য়া আফ্ৰ’জ
ফ্ৰাইডে ষ্ট’ৰীটেলাৰ্ছৰ বেনাৰত নীৰজ পাণ্ডেই নিৰ্মাণ কৰা এই ক্ৰাইম থ্ৰীলাৰ ছিৰিজখনত ইমৰাণ হাছমীয়ে নিলম্বিত শুল্ক বিষয়া অৰ্জুন মীনাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চৰ নেতৃত্ব দিবলৈ তেওঁক পুনৰ মাতি অনা হয় । মুম্বাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত পৰিৱেশিত এই কাহিনীটোৰ শ্বুটিং মিলান, বেংকক, আল-দেৰা’আ, আদিছ আবাবাৰ দৰে স্থানত কৰা হৈছে, লগতে বাহৰেইন আৰু মুম্বাইতো কৰা হৈছে ।
The Rip
মুক্তিৰ তাৰিখ : ১৬ জানুৱাৰী
ক'ত চাব : নেটফ্লিক্স
অভিনয়: মেট ডেমন, বেন এফ্লেক, ষ্টিভেন ইউন, টেয়ানা টেইলৰ, ছাছা কেলে
মাইকেল মেকগ্ৰেলৰ সৈতে কাহিনীটো সৃষ্টি কৰা জো কাৰ্নাহানে এইখন একশ্যন থ্ৰীলাৰ ছবিৰ কাহিনী লিখিছে আৰু পৰিচালনাও কৰিছে ৷ দ্য ৰিপ ছবিখনত মিয়ামিৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ এটা দলে লাখ লাখ ডলাৰ নগদ ধন বিচাৰি পায় । টকাৰ কথা বিয়পি পৰাৰ লগে লগে উত্তেজনা আৰু অনাস্থা বাঢ়ি যায় আৰু পুলিচে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যে তেওঁলোকে প্ৰকৃততে কাক বিশ্বাস কৰা উচিত ।
Bha Bha Ba
মুক্তিৰ তাৰিখ : ১৬ জানুৱাৰী
ক'ত চাব : ZEE5
অভিনয় : দিলীপ, বিনীত শ্ৰীনিবাসন, বাইজু সন্তোষ
ভা ভা বা হৈছে কেৰালাৰ পৰিৱেশত নিৰ্মিত এখন মালয়ালম একশ্যন কমেডী । কাহিনীটোত চি কে জোচেফক মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত প্ৰথম ৰাজহুৱা ভাষণৰ সময়ত "দ্য কমনাৰ" নামেৰে পৰিচিত এজন ব্যক্তিয়ে অপহৰণ কৰে । জোচেফক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ জোচেফৰ পুত্ৰ নোবেলৰ সৈতে এটা বিশেষ আৰক্ষী দল গঠন কৰা হয় । অপহৰণৰ জৰিয়তে ছবিখনে নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাজনীতিবিদসকলে মানুহক কেনেদৰে আওকাণ কৰে তাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে । পিছত প্ৰকাশ পায় যে এই কাৰ্য ব্যক্তিগত প্ৰতিশোধৰ বাবে তেওঁ কৰিছিল । শেষত জোচেফক উদ্ধাৰ কৰা হয়, কিন্তু তেওঁৰ দুৰ্নীতি উদঙাই দিয়া হয়, যাৰ ফলত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ধ্বংস হয় ।
Mastiii 4
মুক্তিৰ তাৰিখ : ১৬ জানুৱাৰী
ক'ত চাব লাগে : ZEE5
অভিনয় : ৰিতেশ দেশমুখ, বিবেক ওবেৰয়, আফতাব শিৱদসানী
মিলাপ জাভেৰীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত Mastiii 4 হৈছে Masti ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ ৪ৰ্থ খন ছবি । কাহিনীভাগ অমৰ, মিট আৰু প্ৰেমক লৈ ঘূৰি থাকে, যিয়ে নিজৰ বিবাহিত জীৱনত ক্লান্ত অনুভৱ কৰে আৰু নিজৰ যৌৱনৰ দিনবোৰ মনত পেলাই থাকে । এসপ্তাহৰ স্বাধীনতা দিয়া ‘লাভ ভিছা’ৰ কথা শুনি তেওঁলোক উৎফুল্লিত হৈ পৰে । অৱশ্যে যেতিয়া তেওঁলোকৰ পত্নীয়েও ইয়াত ভাগ লয়, তেতিয়া কথাবোৰ অলপ বিশৃংখল হৈ পৰে । ইয়াৰ ফলত বিভ্ৰান্তি, কমেডী আৰু বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয় ৷ সকলোৱে উপলব্ধি কৰে যে গোপন দুঃসাহসিক অভিযানতকৈ সততা অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
120 Bahadur
মুক্তিৰ তাৰিখ : ১৬ জানুৱাৰী
ক'ত চাব : এমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ'
অভিনয় : ফাৰহান আখটাৰ, বিভান ভাটেনা, অংকিত ছিৱাচ, ৰাশী খান্না
১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ সময়ত হোৱা ৰেজাং লাৰ যুদ্ধৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবি ১২০ বাহাদুৰ । কাহিনীটোত দেখা গৈছে যে ১৯৬২ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত ১৩ কুমাওন ৰেজিমেণ্টৰ ১২০ জন সাহসী সৈন্যই প্ৰায় ৩০০০ চীনা সৈন্যৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি শত্ৰুৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছিল । ছবিখনৰ পৰিচালক ৰাজনীশ ‘ৰাজী’ ঘাই আৰু প্ৰযোজনা এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু ট্ৰিগাৰ হেপি ষ্টুডিঅ’ৰ ।
Kalamkaval : The Venom Beneath
মুক্তিৰ তাৰিখ : ১৬ জানুৱাৰী
ক'ত চাব : SonyLIV
অভিনয় : মাম্মূট্টী, বিনায়কন, গিবিন গোপীনাথ, গায়ত্ৰী অৰুণ, ৰাজিশা বিজয়ন, শ্ৰুতি ৰামচন্দ্ৰন
কালামকাভাল: দ্য ভেনম বিনিথ হৈছে অভিষেক ঘটোৱা জিথিন কে জোচেৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এখন মালয়ালম ভাষাৰ একশ্যন থ্ৰীলাৰ ছবি, যিয়ে জিষ্ণু শ্ৰীকুমাৰৰ সৈতে চিত্ৰনাট্য লিখিছিল । উপ-পৰিদৰ্শক জয়কৃষ্ণণে কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা মহিলাৰ তদন্ত কৰাক লৈ ছবিখনৰ কাহিনীভাগ আগবাঢ়ে ৷ এই গোচৰত প্ৰকাশ পাই যে এজন ছিৰিয়েল কিলাৰে ভুক্তভোগীৰ ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আনক ফান্দত পেলায় । সন্দেহ প্ৰথমে এজন কনিষ্টবলৰ ওপৰত পৰে, কিন্তু পিছত হত্যাকাৰীজন ষ্টেনলি নামৰ গোচৰটোত সহায় কৰা আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে ওলাই পৰে । পিছত ষ্টেনলি ধৰা পৰে, কিন্তু শেষত ইংগিত পোৱা যায় যে তেওঁ হয়তো এতিয়াও জীয়াই আছে ।
