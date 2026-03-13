এই সপ্তাহৰ অ’ টি টি মুক্তি: 'এচপিৰেণ্টছ ছিজন ৩'ৰ পৰা 'দ্য তাজ ষ্ট’ৰী'লৈ
এই সপ্তাহত অ’ টি টি প্লেটফৰ্মলৈ আহি আছে বহু মনোৰঞ্জনমূলক ছবি আৰু ছিৰিজ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 13, 2026 at 5:59 PM IST
হায়দৰাবাদ : এই সপ্তাহত বিভিন্ন অ’ টি টি প্লেটফৰ্মত কেইবাখনো নতুন চিনেমা আৰু ছিৰিজ মুক্তি পাবলৈ সাজু হৈছে । আপোনালোকে যদি ঘৰতে বহি মনোৰঞ্জন ল’ব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে হিন্দী ড্ৰামা, ৰোমাণ্টিক চিনেমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোৰিয়ান ড্ৰামালৈকে বহুতো বিকল্প উপলব্ধ আছে ।
প্ৰাইম ভিডিঅ’ (Prime Video) আৰু নেটফ্লিক্সৰ (Netflix) দৰে জনপ্ৰিয় প্লেটফৰ্মত এই সপ্তাহত চাব পৰা কিছুমান বিশেষ মুক্তিৰ তালিকা এনেধৰণৰ-
এচপিৰেণ্টছ ছিজন ৩ (Aspirants Season 3): বহুপ্ৰত্যাশিত এই জনপ্ৰিয় ছিৰিজটোৰ নতুন ছিজন এই সপ্তাহত মুক্তি পাব ।
দ্য তাজ ষ্ট’ৰী (The Taj Story): এক ঐতিহাসিক বা নাটকীয় পটভূমিৰ এই বিশেষ কাহিনীটোও দৰ্শকে চাব পাৰিব ।
কোৰিয়ান ড্ৰামা আৰু অন্যান্য: আপোনালোকে যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়বস্তু ভাল পায়, তেন্তে নতুনকৈ মুক্তি পাবলগীয়া কোৰিয়ান ড্ৰামাসমূহো এই সপ্তাহৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
গতিকে, আপোনালোকৰ পচন্দৰ যিকোনো এখন চিনেমা বা ছিৰিজ বাছনি কৰি এই সপ্তাহটো উপভোগ্য কৰি তোলক ৷
এচপিৰেণ্টছ ছিজন ৩ (Aspirants Season 3)
মুক্তিৰ তাৰিখ: ১৩ মাৰ্চ
অ’ টি টি প্লেটফৰ্ম: প্ৰাইম ভিডিঅ’ (Prime Video)
জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ 'এচপিৰেণ্টছ'ৰ তৃতীয়টো ছিজন আজি অৰ্থাৎ ১৩ মাৰ্চৰ পৰা প্ৰাইম ভিডিঅ’ত উপলব্ধ হৈছে । এই ছিৰিজটোত অভিনেতা নবীন কস্তুৰীয়াক পুনৰ ডি.এম. (DM) অভিলাষ শৰ্মাৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
কাহিনীৰ সাৰাংশ
এই ছিৰিজটোত ডি.এম. অভিলাষ শৰ্মা আৰু সন্দীপ ওহলানৰ মাজত এক আইনী তথা ব্যক্তিগত যুঁজ আৰম্ভ হোৱা দেখা গৈছে । দুৰ্নীতিৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি কাহিনীটো অতীত আৰু বৰ্তমানৰ মাজত আগবাঢ়িছে ।
নবীন কস্তুৰীয়াৰ উপৰিও এই ছিৰিজটোত শিৱাংকিত সিং পৰিহাৰ, অভিলাষ থাপলিয়াল, ছানী হিন্দুজা, নমিতা ডুবে আৰু টেংগাম চেলিনক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখা গৈছে । লগতে এই ছিজনত নতুনকৈ যতিন গোস্বামীও অভিনেতা হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
‘দ্য তাজ ষ্ট’ৰী’ (The Taj Story)
মুক্তিৰ তাৰিখ: ১৩ মাৰ্চ, ২০২৬
অ’ টি টি প্লেটফৰ্ম: লায়ন্সগেট প্লে (Lionsgate Play)
তুষাৰ অমৰীশ গোৱেলৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মিত ‘দ্য তাজ ষ্ট’ৰী’ এতিয়া অ’ টি টি প্লেটফৰ্মত চাব পৰা যাব । এই চিনেমাখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা পৰেশ ৰাৱালে ।
কাহিনীৰ সাৰাংশ
এইখন এখন ‘কোৰ্টৰূম ড্ৰামা’ (courtroom drama), য’ত পৰেশ ৰাৱালক আগ্ৰাৰ এজন ট্যুৰ গাইড ‘বিষ্ণু দাস’ৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । নিচাসক্ত অৱস্থাত তেওঁ দিয়া এটা মন্তব্যৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ জীৱনলৈ ধুমুহা নামি আহে । তাজমহল আচলতে এটা হিন্দু মন্দিৰ বুলি কৰা দাবীৰ বাবে তেওঁ সমাজৰ পৰা বহিষ্কৃত হ’বলগীয়া হয় । চিনেমাখন হিন্দী, তেলুগু আৰু তামিল ভাষাত উপলব্ধ ৷
জুটোপিয়া ২ (Zootopia 2)
মুক্তিৰ তাৰিখ: ১৩ মাৰ্চ
অ’ টি টি প্লেটফৰ্ম: জিঅ’হটষ্টাৰ (JioHotstar)
বিগত বছৰৰ হলীউডৰ অন্যতম সফল এনিমেটেড চিনেমা ‘জুটোপিয়া ২’ এতিয়া অ’টিটি প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ হৈছে । ১৩ মাৰ্চৰ পৰা দৰ্শকে এই চিনেমাখন জিঅ’হটষ্টাৰত চাব পাৰিব ।
কাহিনীৰ সাৰাংশ:
এইবাৰৰ কাহিনীত অফিচাৰ জুডী হপ্ছ আৰু নিক ৱাইল্ডে ‘গেৰী’ (কে হুই ক্বান) নামৰ এজন পলাতক অপৰাধীক ধৰিবলৈ ছদ্মবেশ ধৰি এক অভিযানত নামে । তেওঁলোকৰ এই তদন্তই কেনেকৈ এক ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰৰ মুখামুখি কৰাই, তাকেই ইয়াত আমোদজনকভাৱে দেখুওৱা হৈছে ।
মেড ইন কোৰিয়া (Made in Korea)
মুক্তিৰ তাৰিখ: ১২ মাৰ্চ
অ’ টি টি প্লেটফৰ্ম: নেটফ্লিক্স (Netflix)
তামিল দুঃসাহসিক ড্ৰামা ‘মেড ইন কোৰিয়া’ ৰ কাহিনী লিখিছে আৰু পৰিচালনা কৰিছে আৰ. কাৰ্তিকে । এই চিনেমাখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা মোহনে ।
কাহিনীৰ সাৰাংশ:
এই চিনেমাখনৰ কাহিনী এগৰাকী তামিল যুৱতীক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠিছে, যি কোৰিয়ান ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অতিশয় আকৃষ্ট । এইখন এখন বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মিশ্ৰণ থকা (cross-cultural) চিনেমা । এই চিনেমাখনৰ জৰিয়তেই প্ৰিয়ংকা মোহনে অ’টিটি (OTT) জগতত খোজ পেলাইছে । তামিল, তেলুগু আৰু অন্যান্য ভাষাতো উপলব্ধ ছবিখন ৷
ভৰ্তা মহাশায়ুলাকু বিগ্নপ্তি (Bharta Mahasayulaku Vignapti)
মুক্তিৰ তাৰিখ: ১৩ মাৰ্চ
অ’ টি টি প্লেটফৰ্ম: জি-৫ (ZEE5)
জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি তেজা অভিনীত এইখন এখন তেলুগু ৰোমাণ্টিক হাস্যমধুৰ কাহিনী । এই চিনেমাখনৰ কাহিনী এজন ব্যৱসায়ীৰ জীৱনক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ।
কাহিনীৰ সাৰাংশ:
চিনেমাখনত এজন মানসিক চাপত থকা ব্যৱসায়ীৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে, যাৰ জীৱনটো স্পেইনৰ এক ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ পৰে । এই ছবিখনত দৰ্শকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে হাস্যৰস দেখিবলৈ পাব ।
পুকী (Pooki)
মুক্তিৰ তাৰিখ: ১৩ মাৰ্চ
অ’ টি টি প্লেটফৰ্ম: জি-৫ (ZEE5)
গণেশ চন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মিত ‘পুকী’ এখন তামিল ৰোমাণ্টিক চিনেমা । এই চিনেমাখনৰ কাহিনী বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ (Gen-Z) প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ।
কাহিনীৰ সাৰাংশ:
ছবছৰীয়া এটা দীঘলীয়া সম্পৰ্ক কেনেকৈ এটা তীব্ৰ তৰ্কৰ পিছত ভাঙি যায়, ইয়াত তাকেই দেখুওৱা হৈছে । ব্ৰেকআপৰ পিছৰ জটিলতা, প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ মাজৰ অহংকাৰ আৰু এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি থকা ক্ষোভৰ আধাৰত চিনেমাখনৰ কাহিনীভাগ আগবাঢ়িছে । ছবিখনত যথেষ্ট পৰিমাণে আৱেগিক দৃশ্য আৰু ড্ৰামা দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
ফেণ্টম লয়াৰ (Phantom Lawyer)
মুক্তিৰ তাৰিখ: ১৩ মাৰ্চ
অ’ টি টি প্লেটফৰ্ম: নেটফ্লিক্স (Netflix)
‘ফেণ্টম লয়াৰ’ এখন দক্ষিণ কোৰিয়ান ‘ফেণ্টাছী লিগেল ড্ৰামা’ (Fantasy Legal Drama)। এই ছিৰিজটোৰ কাহিনী শ্বিন ই-ৰাং (ইউ ইয়েন-চিঅ’ক) নামৰ এজন উকীলক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ।
কাহিনীৰ সাৰাংশ:
শ্বিন ই-ৰাং এজন এনেকুৱা উকীল, যিয়ে জীৱনত সফলতা বহুত পলমকৈ লাভ কৰিছে । তেওঁ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছেওচো (Seocho) জিলাত এজন সফল উকীল হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে । তেওঁৰ এই সংগ্ৰাম আৰু যাত্ৰাক লৈয়ে কাহিনীটো আগবাঢ়িছে ।
