অস্কাৰ ২০২৬ ৰ মনোনয়নৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা

অস্কাৰ ২০২৬ ৰ মনোনয়নৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা

৯৮ সংখ্যক একাডেমী বঁটা ২০২৬ ৰ মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ সামৰণি পৰিল । ১৫ মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হ’ব বিজয়ীসকলৰ নাম ।

Oscars Nominations 2026 Full List Out
অস্কাৰ ২০২৬ (Photo : Getty Images)
Published : January 23, 2026 at 1:48 PM IST

হায়দৰাবাদ : ৯৮ সংখ্যক অকাডেমী বঁটা ২০২৬ৰ মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা কৰা হ’ল । কোনখন ছবি আৰু কোন অভিনেতাই এইবাৰ কোন কোন শিতানত মনোনয়ন লাভ কৰিছে ? কোনখন ছবিয়ে অধিক শাখাত জয়লাভ কৰিছে ? কোনবোৰ ছবিয়ে শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বাবে মনোনয়ন লাভ কৰিছে আৰু কোন কোন অভিনেতাই শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ শাখাত মনোনয়ন লাভ কৰিছে- সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে । ৯৮ সংখ্যক একাডেমী বঁটা ২০২৬ৰ মনোনয়ন ঘোষণা কৰে ডেনিয়েল ব্ৰুকছ আৰু লুইছ পুলমেনে । মনোনয়নৰ সম্পূৰ্ণ তালিকাখন চাওঁ আহক-

শ্ৰেষ্ঠ চিনেমা

  • ট্ৰেইন ড্ৰীমছ
  • চিনাৰ্ছ
  • চেণ্টিমেণ্টেল ভেল্যু
  • হেমনেট
  • ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ
  • মাৰ্টি চুপ্ৰীম
  • এফ 1
  • বুগোনিয়া

শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক

  • ক্ল' ঝাও-হেমনেট
  • জোছ ছাফডি-মাৰ্টি চুপ্ৰীম
  • পল থমাছ এণ্ডাৰছন-ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ
  • জোচিম টিয়াৰ-চেণ্টিমেণ্টেল ভেল্যু
  • ৰিয়ান কুগলাৰ-চিনাৰ্ছ

শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা

  • টিমোথি চেমলেট (মার্টি চুপ্ৰীম)
  • লিওনাৰ্ডো ডিকাপ্ৰিঅ' (ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ)
  • ইথান হক (ব্লু মুন)
  • মাইকেল বি জৰ্ডান (চিনাৰ্ছ)
  • ৱেগনাৰ মৌৰা (দ্য ছিক্ৰেট এজেণ্ট)

শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী

  • জেচি বুকলে (হেমনেট)
  • ৰোজ ব্রীনে (ইফ আই হেড আই'ড কিক ইউ)
  • কেট হাডছন (ছং সংগ ব্লু)
  • ৰিনেট ৰিন্সৱ (চেণ্টিমেণ্টেল ভেল্যু)
  • এমা ষ্ট'ন (বুগোনিয়া)

শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেতা

  • বেনিচিঅ’ দেল টোৰো (ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ)
  • জে'কব এলোৰ্ডি - ফ্ৰাংকেনষ্টেইন
  • ডেলৰয় লিণ্ড (চিনাৰ্ছ)
  • শ্বেন পেন - (ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ)
  • ষ্টেলান স্কাৰ্সগাৰ্ড (চেণ্টিমেণ্টেল ভেল্যু)

শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেত্ৰী

  • এলি ফেনিং
  • ইংগা ইবছডোটৰ লিলিয়াছ
  • এমি মাডিগান
  • ৱ্নুমি মোছাকু
  • টেনিয়া টেইলৰ

অভিযোজিত চিত্ৰনাট্য

  • বুগোনিয়া
  • ফ্ৰাংকেনষ্টেইন
  • হেমনেট
  • ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ
  • ট্ৰেইন ড্ৰীমছ

শ্ৰেষ্ঠ মৌলিক চিত্ৰনাট্য

  • ব্লু মুন
  • ইট ওৱাজ জাষ্ট এন এক্সিডেণ্ট
  • মাৰ্টি চুপ্ৰীম
  • চেণ্টিমেণ্টেল ভেল্যু
  • চিনাৰ্ছ

এনিমেটেড চুটি ছবি

  • বাটাৰফ্লাই
  • ফৰেভাৰগ্ৰীণ
  • দ্য গাৰ্ল হু ক্রাইড পাৰ্লছ
  • ৰিটায়াৰমেণ্ট প্লেন
  • দ্য থ্ৰী চিষ্টাৰ্ছ

শ্ৰেষ্ঠ কাষ্টিং (নতুন শ্ৰেণী)

  • হেমনেট
  • মাৰ্টি চুপ্ৰীম
  • ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ
  • দ চিক্ৰেট এজেণ্ট
  • চিনাৰ্ছ

শ্ৰেষ্ঠ চিনেমাট’গ্ৰাফী

  • ফ্ৰাংকেনষ্টেইন - ডেন লাউষ্টচেন
  • মাৰ্টি চুপ্ৰীম - ডেৰিয়াছ খোডী
  • ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ - মাইকেল বুমেন
  • চিনাৰ্ছ - অটোমান দুৰাল্ড আৰকাপো
  • ট্ৰেইন ড্ৰীমছ - এডল্ফো ভেল'চো

শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ সম্পাদনা

  • এফ ১
  • মাৰ্টী চুপ্ৰীম
  • ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ
  • চিনাৰ্ছ
  • চেণ্টিমেণ্টেল ভেল্যু

শ্ৰেষ্ঠ মেকআপ আৰু হেয়াৰষ্টাইলিং

  • ফ্ৰাংকেনষ্টেইন
  • কোকুহো
  • চিনাৰ্ছ
  • দ্য স্মেছিং মেচিন
  • দ্য আগলি ষ্টেপ-চিষ্টাৰ

শ্ৰেষ্ঠ স্ক’ৰ

  • বুগোনিয়া
  • ফ্ৰাংকেনষ্টেইন
  • হেমনেট
  • ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ
  • চিনাৰ্ছ

শ্ৰেষ্ঠ শব্দ

  • এফ ১
  • ফ্ৰাংকেনষ্টেইন
  • ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ
  • চিনাৰ্ছ
  • ছিৰাট

ভিজুৱেল ইফেক্ট

  • অৱতাৰ: ফায়াৰ এণ্ড এছ
  • এফ ১
  • জুৰাছিক ৱৰ্ল্ড ৰি-বাৰ্থ
  • দা ল'ষ্ট বাছ
  • চিনাৰ্ছ

প্ৰডাকশ্যন ডিজাইন

  • ফ্ৰাংকেনষ্টেইন
  • হেমনেট
  • মাৰ্টি চুপ্ৰীম
  • ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ
  • চিনাৰ্ছ

এনিমেটেড বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি

  • আৰ্কো
  • এলিঅ'
  • কে-পপ ডেমন হাণ্টাৰ্ছ
  • লিটল এমিলি অৰ দা কেৰেক্টাৰ অফ ৰেইন
  • জুট'পিয়া ২

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ

  • দ্য ছিক্ৰেট এজেণ্ট
  • ইট ওৱাজ জাষ্ট এন এক্সিডেণ্ট
  • চেণ্টিমেণ্টেল ভেল্যু
  • ছিৰাট
  • দ্য ভইচ অফ হিন্দ ৰাজাব

তথ্যচিত্ৰ চুটি ছবি

  • অল এম্পটি ৰূমছ
  • আৰ্মড অনলি উইথ এ কেমেৰা: দ্য লাইফ এণ্ড ডেথ অফ ব্ৰেণ্ট ৰেন’ড
  • চিলড্ৰেন ন' মৰ: ৱেৰ এণ্ড আৰ গ'ন
  • দ্য ডেভিল ইজ বিজী
  • পাৰফেক্টলি এ ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ

তথ্যচিত্ৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি

  • দ্য আলাবামা ছলিউচন
  • কম ছি মি ইন দ্য গুড লাইট
  • কাটিং থ্ৰু ৰকছ
  • মিষ্টাৰ নবডি এগেইনষ্ট পুটিন
  • দ্য পাৰফেক্ট নেবৰ

মৌলিক গীত

  • ডিয়েৰ মি - ডিয়ানে ৱাৰেন: ৰেলেণ্টনেছ
  • গোল্ডেন - কে পপ ডিমন হাণ্টাৰ্ছ
  • আই লাইড টু ইউ - চিনাৰ্ছ
  • স্বীট ড্ৰীম্ছ অফ জয় - বিবা বৰ্ডী
  • ট্ৰেইন ড্ৰীম্ছ - ট্ৰেইন ড্ৰীম্ছ

সাজ-পোছাক ডিজাইন

  • অৱতাৰ - ফায়াৰ এণ্ড এছ - ডিবোৰাহ এল স্কট
  • ফ্ৰাংকেনষ্টেইন - গেট হালে
  • হেমনেট - ম্যালোগছিয় তুৰজান্সকা
  • মার্টি চুপ্ৰীম - মিয়াকো বেলেজি
  • চিনাৰ্ছ - ৰুথ ই কাৰ্টাৰ

লাইভ একশ্যন চুটি ছবি

  • বুচাৰ্ছ ষ্টেইন
  • দ্য ফ্ৰেণ্ড অফ ডৰোথী
  • জেইন অষ্টেন পিৰিয়ড ড্ৰামা
  • দ্য চিংগাৰছ
  • ট্যু পিপল এক্সেজিং ছালাইভা

এই ছবিসমূহে সৰ্বাধিক মনোনয়ন লাভ কৰিছিল

  • চিনাৰ্ছ - ১৬ (মনোনয়ন)
  • ওৱান বেটেল আফটাৰ আনাডাৰ ১৩ (মনোনয়ন)
  • মাৰ্টি চুপ্ৰীম - ৮ (মনোনয়ন)
  • ফ্ৰাংকেনষ্টেইন ৮ (মনোনয়ন)
  • চেণ্টিমেণ্টেল ভেল্যু - ৮ (মনোনয়ন)
  • হেমনেট - ৭ (মনোনয়ন)
  • এফ ১ - ৪ (মনোনয়ন)
  • দ্য ছিক্ৰেট এজেণ্ট - ৪ (মনোনয়ন)
  • ট্ৰেইন ড্ৰীমছ - ৪ (মনোনয়ন)
  • বুগোনিয়া - ৩ (মনোনয়ন)

