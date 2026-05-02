৯৯ সংখ্যক অস্কাৰৰ নতুন ফ্ৰেমৱৰ্ক: যোগ্যতা আৰু অন্তৰ্ভুক্তিক গুৰুত্ব দি একাডেমীৰ ডাঙৰ ঘোষণা

Oscars changes its rules, actors to get multiple nominations in same category
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 2, 2026 at 10:53 AM IST

হায়দৰাবাদ : অস্কাৰ বঁটা বা একাডেমী এৱাৰ্ডছৰ নিয়মত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে । একাডেমী অফ মোশ্বন পিকচাৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স চমুকৈ ‘অস্কাৰে’ আগন্তুক বৰ্ষসমূহৰ বাবে এক নতুন নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । এই নতুন নিয়ম অনুসৰি, এতিয়াৰ পৰা এগৰাকী অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীক একেটা বৰ্ষতে আৰু একেটা শিতানতে (Category) এটাতকৈ অধিক মনোনয়নৰ বাবে যোগ্য বুলি গণ্য কৰা হ’ব ।

প্ৰতিষ্ঠিত বিনোদন আলোচনী ‘ভেৰাইটি’ (Variety)-ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৭ চনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৯৯ সংখ্যক অস্কাৰ বঁটাৰ বাবে একাডেমীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে । যোগ্যতা, সৃজনীশীলতা আৰু গোলকীয় অন্তৰ্ভুক্তিক গুৰুত্ব দি এই নতুন নিয়মসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

  • একেটা শিতানতে একাধিক মনোনয়ন: এতিয়াৰ পৰা এগৰাকী অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীয়ে একেটা বিভাগতে (যেনে: শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা বা শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী) এটাতকৈ অধিক মনোনয়ন লাভ কৰিব পাৰিব । যদি তেওঁৰ দুখন বেলেগ বেলেগ চিনেমাৰ অভিনয় শীৰ্ষ ৫টা ভোট লাভ কৰা তালিকাত থাকে, তেন্তে তেওঁ দুয়োখন চিনেমাৰ বাবে একেলগে মনোনীত হ’ব পাৰিব ।
  • "কেটেগৰী ফ্ৰড" বা শিতানৰ জালিয়াতি ৰোধ: প্ৰায়ে দেখা যায় যে কোনোবা এগৰাকী অভিনেতাৰ একেটা বছৰতে দুখন চিনেমাত মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলেও, ভোট বিভাজনৰ ভয়ত প্ৰচাৰকাৰী দলে কৌশলগতভাৱে এটা চৰিত্ৰক 'সহযোগী অভিনেতা' (Supporting Actor) হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে । ইয়াক "কেটেগৰী ফ্ৰড" বুলি কোৱা হয় । নতুন নিয়মৰ ফলত এই কৌশলৰ প্ৰয়োজন কমিব, কাৰণ এগৰাকী অভিনেতাই এতিয়া একেটা শিতানতে নিজৰ দুয়োটা অভিনয়ৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব ।

প্ৰতিভাক অধিক সুযোগ দিয়া আৰু অস্কাৰৰ মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়াটোক অধিক নিকা কৰাই এই নতুন নিয়মৰ মূল লক্ষ্য।

‘ভেৰাইটি’ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, অস্কাৰৰ পুৰণি নিয়মমতে এগৰাকী শিল্পীৰ দুটা অভিনয় একেটা শিতানৰ শীৰ্ষ ৫টা স্থানত থাকিলে, সৰ্বাধিক ভোট পোৱাটোৱেহে মনোনয়ন লাভ কৰিছিল । ২০০৮ চনত কেট উইনস্লেটৰ ক্ষেত্ৰত এনে হোৱাৰ বাবে তেওঁ দুটা ভিন্ন শিতানত গোল্ডেন গ্ল’ব জিকিলেও অস্কাৰত মাত্ৰ এটাহে মনোনয়ন পাইছিল । নতুন নিয়ম অনুসৰি এতিয়া এগৰাকী শিল্পীয়ে একেটা শিতানতে দুটা মনোনয়ন লাভ কৰিব পাৰিব ।

উল্লেখ্য যে, ২০০৮ চনত কেট উইনস্লেটে ‘ৰিভলুশ্বনেৰী ৰোড’ (Revolutionary Road) চিনেমাৰ বাবে ‘মুখ্য অভিনেত্ৰী’ আৰু ‘দ্য ৰিডাৰ’ (The Reader) চিনেমাৰ বাবে ‘সহযোগী অভিনেত্ৰী’ হিচাপে প্ৰচাৰ চলাইছিল । তেওঁ গোল্ডেন গ্ল’ব বঁটাত দুয়োটা বিভাগতে জয়ী হৈছিল । কিন্তু অস্কাৰৰ মনোনয়ন ঘোষণাৰ সময়ত দেখা গ’ল যে ‘দ্য ৰিডাৰ’ চিনেমাখনৰ বাবেও তেওঁক ‘মুখ্য অভিনেত্ৰী’ৰ শিতানতে ধৰা হ’ল । ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ আনখন চিনেমা ‘ৰিভলুশ্বনেৰী ৰোড’ মনোনয়নৰ দৌৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বাহিৰ হৈ পৰিল । শেষত তেওঁ ‘দ্য ৰিডাৰ’ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ অস্কাৰ জয় কৰে ।

পুৰণি নিয়ম অনুসৰি, যদি এগৰাকী শিল্পীৰ দুটা অভিনয় একেটা বিভাগৰে (যেনে: শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা) শীৰ্ষ ৫টা স্থানৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয়, তেন্তে যিটো অভিনয়ে আটাইতকৈ বেছি ভোট পাই কেৱল সেইটোহে মনোনয়নৰ বাবে ৰখা হৈছিল । আনটো অভিনয়ক তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল । ধাৰণা কৰা হয় যে কেট উইনস্লেটৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োটা অভিনয়েই শীৰ্ষ ৫ৰ ভিতৰত আছিল, কিন্তু পুৰণি নিয়মৰ বাবে তেওঁ একেটা বিভাগত দুটা মনোনয়ন লাভ কৰিব নোৱাৰিলে । নতুন নিয়মৰ ফলত এতিয়াৰে পৰা শিল্পীসকলে এনে সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু একেটা বিভাগতে একেলগে দুটা মনোনয়ন লাভ কৰিব পাৰিব ।

অস্কাৰৰ অভিনয় সম্পৰ্কীয় এই নিয়মটো অতি পুৰণি । অভিনয়ৰ বিভাগসমূহৰ বাবে থকা এই বিশেষ নিয়মটো অস্কাৰ বঁটাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই চলি আহিছিল । অস্কাৰৰ ইতিহাসত ১৯৪৫ চনত (১৭ সংখ্যক অস্কাৰ বঁটা) এক বিৰল ঘটনা ঘটিছিল । সেই বছৰ বেৰী ফিৎজগেৰাল্ড (Barry Fitzgerald) নামৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে 'গয়িং মাই ৱে' (Going My Way) নামৰ চিনেমাখনত 'ফাদাৰ ফিৎজগিবন' চৰিত্ৰটোৰ বাবে একেলগে দুটা মনোনয়ন লাভ কৰিছিল— 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা' (Lead Actor) আৰু 'শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেতা' (Supporting Actor) হিচাপে ।

অস্কাৰৰ ইতিহাসত বেৰী ফিৎজগেৰাল্ডেই হ'ল একমাত্ৰ অভিনেতা যিয়ে একেটা চৰিত্ৰৰ বাবেই দুটা পৃথক বিভাগত মনোনয়ন লাভ কৰিছিল। এই ঘটনাটোৰ ঠিক পিছতেই একাডেমীয়ে নিয়ম সলনি কৰি দিছিল । নতুন নিয়ম মতে, এগৰাকী অভিনেতাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অভিনয়ক কেৱল এটা শিতানতে মনোনয়নৰ বাবে সীমাবদ্ধ কৰি দিয়া হয় । অৰ্থাৎ, এগৰাকী অভিনেতাই এটা চৰিত্ৰৰ বাবে হয় 'মুখ্য' নহয় 'সহযোগী'— যিকোনো এটা বিভাগতহে মনোনয়ন পাব পাৰিব বুলি নিয়ম কৰা হৈছিল । এতিয়া ২০২৭ চনৰ পৰা বলবৎ হ'বলগীয়া নতুন নিয়মে আকৌ এবাৰ এই ইতিহাসত এক নতুন মোৰ আনিব ।

