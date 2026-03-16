অস্কাৰ ২০২৬: প্ৰায় ১০০ বছৰীয়া অস্কাৰৰ ইতিহাসত এই বিৰল ঘটনা ঘটিছে মাত্ৰ ৭ বাৰ
অস্কাৰৰ মঞ্চত 'টাই' (Tie) হোৱা বা একেলগে দুজনে পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ ঘটনা কিমান বিৰল, সেই কথা উপস্থাপক কুমাইল নানজিয়ানিৰ বক্তব্যত স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 6:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰতি বছৰে অস্কাৰৰ মঞ্চত এনে কিছুমান ঘটনা ঘটে যিবোৰ ইতিহাস হৈ ৰয় । ৯৮ সংখ্যক একাডেমী এৱাৰ্ডছৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহ’ল । বিগত ৯৮ বছৰৰ ইতিহাসত ২ হাজাৰতকৈও অধিক বাৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে । এই সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত পুৰস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত 'টাই' হোৱা বা যৌথভাৱে বিজয়ী হোৱাৰ ঘটনা কিমান দুৰ্লভ, সেই বিষয়ে কুমাইল নানজিয়ানিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় ।
প্ৰায় ৯৮ বছৰীয়া অস্কাৰৰ ইতিহাসত এই বিৰল ঘটনা ঘটিছে মাত্ৰ ৭ বাৰ । যেতিয়া উপস্থাপক কুমাইল নানজিয়ানিয়ে মঞ্চত উঠি 'শ্ৰেষ্ঠ লাইভ এক্সন চুটি ছবি' শিতানত বিজয়ীৰ নাম ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছিল, তেতিয়া তেওঁ কৈছিল— "এইটো টাই (Tie) হৈছে ।"
omg the SEVENTH tie in Oscars history just happened!!!! this time in the Live-Action Short category— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026
Kumail Nanjiani: " it's a tie! i'm not joking! it's actually a tie, so everyone calm down!" pic.twitter.com/SHnbgZDCzX
তেওঁৰ এই কথা শুনি তাত উপস্থিত থকা দৰ্শকসকল আচৰিত হৈ পৰিছিল । অস্কাৰৰ মঞ্চত এনে ঘটনা পুনৰ ঘটিব পাৰে বুলি বহুতেই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল । কিন্তু এইবাৰ সেয়াই ঘটিল । 'শ্ৰেষ্ঠ লাইভ এক্সন চুটি ছবি' শিতানত যুটীয়াভাৱে দুগৰাকীক অস্কাৰ বিজয়ী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । প্ৰায় ৯৮ বছৰ আগতে আৰম্ভ হোৱা একাডেমী এৱাৰ্ডছৰ ইতিহাসত এনে বিৰল ঘটনা এতিয়ালৈকে মাত্ৰ ৭ বাৰহে সংঘটিত হৈছে ।
অস্কাৰ ২০২৬ত এক বিৰল 'টাই'
অস্কাৰ বা একাডেমী এৱাৰ্ডছৰ দৰে অনুষ্ঠানত 'শ্ৰেষ্ঠ লাইভ-এক্সন চুটি ছবি' (Best Live-Action Short Film) শিতানটো সাধাৰণতে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা বা শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ দৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু নহয় । কিন্তু এইবাৰ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈ পৰিল । পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিবলৈ মঞ্চত উপস্থিত হোৱা অভিনেতা কুমাইল নানজিয়ানিয়ে যেতিয়া ঘোষণা কৰে যে এই বিভাগত ফলাফল 'টাই' হৈছে, তেতিয়া সমগ্ৰ দৰ্শক স্তম্ভিত হৈ পৰে ।
অস্কাৰৰ প্ৰায় ১০০ বছৰীয়া ইতিহাসত এনে যুটীয়াভাৱে বিজয়ী হোৱাৰ ঘটনা এতিয়ালৈকে মাত্ৰ ৭ বাৰহে ঘটিছে । ২০২৬ চনৰ এই ৯৮ সংখ্যক একাডেমী এৱাৰ্ডছত 'দ্য ছিংগাৰ্ছ' (The Singers) আৰু 'টু পিপল এক্সচেঞ্জিং ছেলাইভা' (Two People Exchanging Saliva) নামৰ ছবি দুখনে যুটীয়াভাৱে অস্কাৰ লাভ কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰে ।
উপস্থাপক কুমাইল নানজিয়ানিয়ে ঘোষণা কৰে, "ফলাফল টাই (Tie) হৈছে ! মই ধেমালি কৰা নাই, সঁচাকৈয়ে টাই হৈছে । গতিকে সকলোৱে অলপ ধৈৰ্য ধৰক, আমি এই পৰিস্থিতি চম্ভালি ল’ম ।" ইয়াৰ পিছত তেওঁ জনাই যে তেওঁ এজন এজনকৈ দুয়োগৰাকী বিজয়ীৰ নাম ঘোষণা কৰিব । এই বিভাগত 'দ্য ছিংগাৰ্ছ' (The Singers) আৰু 'টু পিপল এক্সচেঞ্জিং ছেলাইভা' (Two People Exchanging Saliva)—এই ছবি দুখনে যুটীয়াভাৱে অস্কাৰ জয় কৰে ।
অস্কাৰৰ ইতিহাসত যুটীয়াভাৱে পুৰস্কাৰ লাভৰ ঘটনা
অস্কাৰৰ ইতিহাসত ইয়াৰ পূৰ্বে মাত্ৰ ৬ বাৰহে এনেদৰে পুৰস্কাৰ ভাগ কৰিবলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিল ১৯৩২ চনত । সেই বছৰ 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা'ৰ শিতানত ৱালেছ বিৰি (The Champ) আৰু ফ্ৰেডৰিক মাৰ্চে (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) যুটীয়াভাৱে বিজয়ী হৈছিল । প্ৰথমতে কেৱল মাৰ্চৰ নামহে ঘোষণা কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ভুল শুধৰাই বিৰিকো বিজয়ী ঘোষণা কৰা হয় ।
অস্কাৰৰ ইতিহাসত যুটীয়াভাৱে পুৰস্কাৰ লাভ কৰা আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা এনেধৰণৰ
১৯৫০ চন: 'শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰ চুটি ছবি' বিভাগত 'এ চান্স টু লিভ' আৰু 'ছ’ মাচ ফৰ ছ’ লিটল'—এই দুয়োখনে যুটীয়াভাৱে বিজয়ী হৈছিল ।
১৯৬৯ চন: অস্কাৰৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ চৰ্চিত 'টাই'টো আছিল 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী'ৰ শিতানত । সেইবাৰ কেথৰিন হেপবাৰ্ণ ('দ্য লায়ন ইন উইণ্টাৰ') আৰু বাৰব্ৰা ষ্ট্ৰাইছেণ্ড ('ফানী গাৰ্ল')—দুয়োগৰাকীক যুটীয়াভাৱে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
১৯৮৭ চন: 'শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰ বৈশিষ্ট্য' বিভাগত 'আৰ্টি শ্ব': টাইম ইজ অল ইউ হেভ গট' আৰু 'ডাউন এণ্ড আউট ইন আমেৰিকা'—এই ছবি দুখনে যুটীয়াভাৱে অস্কাৰ লাভ কৰে ।
১৯৯৫ চন: বৰ্তমানৰ 'শ্ৰেষ্ঠ লাইভ এক্সন চুটি ছবি' শিতানত ইয়াৰ পূৰ্বে এবাৰ 'টাই' হৈছিল । সেইবাৰ ফ্ৰাঞ্জ কাফকাৰ 'ইটছ এ ৱাণ্ডাৰফুল লাইফ' আৰু 'ট্ৰেভৰ'—উভয়কে বিজয়ী ঘোষণা কৰা হৈছিল ।
২০১৩ চন: 'শ্ৰেষ্ঠ শব্দ সম্পাদনা' শিতানত 'স্কাইফল' আৰু 'জিৰো ডাৰ্ক থাৰ্টী'—এই জনপ্ৰিয় চিনেমা দুখনে যুটীয়াভাৱে অস্কাৰ জয় কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।
